«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?
Санкт-Петербургда Ўзбекистон ва Россия чемпионлари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтди. «Газпром Арена»да кечган баҳсда «Зенит» ва Фарғонанинг «Нефтчи» жамоалари куч синашди.
Мезбонлар ўз майдонида устунликни қўлдан бермади ва 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Фарғоналиклар сафида ягона голга Аброр Исмоилов муаллифлик қилди.
«Зенит» биринчи бўлимда устунликни қўлга олди
Учрашувнинг 21-дақиқасида Фелипе Аугусто ҳисобни очди. Орадан кўп ўтмай, 34-дақиқада Максим Глушенков «Зенит»нинг иккинчи голини киритди.
«Нефтчи» биринчи бўлимда жавоб қайтаришга муваффақ бўлди. 37-дақиқада Аброр Исмоилов фарғоналиклар сафида ягона тўпни дарвозага йўллади.
Иккинчи бўлимда мезбонлар яна икки бор гол урди
Танаффусдан кейин «Зенит» яна ташаббусни ўз қўлига олди.
62-дақиқада Александр Соболев ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди. 74-дақиқада эса Кирилл Кондаков ўйиндаги сўнгги голни киритиб, якуний натижани белгилади — 4:1.
«Нефтчи» бир қатор етакчиларсиз ўйнади
Фарғона клуби ушбу ўртоқлик баҳсида айрим муҳим футболчиларисиз майдонга тушди.
Жаҳон чемпионатига борган Жамшид Искандеров, Фаррух Сайфиев ва Ботирали Эргашев учрашувни ўтказиб юборди. Бу эса «Нефтчи»нинг таркиб танловига таъсир қилгани шубҳасиз.
Ўртоқлик баҳси тафсилотлари
Зенит — Нефтчи 4:1
Сана ва жой: 8 июль, Санкт-Петербург, «Газпром Арена».
Голлар: Фелипе Аугусто, 21; Максим Глушенков, 34; Александр Соболев, 62; Кирилл Кондаков, 74 — Аброр Исмоилов, 37.
Зенит: Москвичев, Караваев, Андраде, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Жон, Глушенков, Аугусто.
Нефтчи: Акбар Тўраев, Муҳсин Убайдуллаев, Анвар Ғофуров, Боян Цигер, Иброҳимхалил Йўлдошев, Икром Алибоев, Ратинио, Владимир Йовович, Аброр Исмоилов, Алишер Одилов, Зоран Марушич.
Фарғоналиклар учун фойдали синов
Ҳисоб йирик кўринса-да, «Нефтчи» учун бундай даражадаги рақибга қарши ўйин муҳим тажриба бўлди.
Россия чемпиони майдонидаги баҳс фарғоналикларга мавсумнинг кейинги қисми олдидан хулоса чиқариш ва таркиб имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиш имконини берди.
…