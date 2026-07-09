«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?

·0·Спорт
«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?

Санкт-Петербургда Ўзбекистон ва Россия чемпионлари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтди. «Газпром Арена»да кечган баҳсда «Зенит» ва Фарғонанинг «Нефтчи» жамоалари куч синашди.

Мезбонлар ўз майдонида устунликни қўлдан бермади ва 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Фарғоналиклар сафида ягона голга Аброр Исмоилов муаллифлик қилди.

«Зенит» биринчи бўлимда устунликни қўлга олди

Учрашувнинг 21-дақиқасида Фелипе Аугусто ҳисобни очди. Орадан кўп ўтмай, 34-дақиқада Максим Глушенков «Зенит»нинг иккинчи голини киритди.

«Нефтчи» биринчи бўлимда жавоб қайтаришга муваффақ бўлди. 37-дақиқада Аброр Исмоилов фарғоналиклар сафида ягона тўпни дарвозага йўллади.

Иккинчи бўлимда мезбонлар яна икки бор гол урди

Танаффусдан кейин «Зенит» яна ташаббусни ўз қўлига олди.

62-дақиқада Александр Соболев ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди. 74-дақиқада эса Кирилл Кондаков ўйиндаги сўнгги голни киритиб, якуний натижани белгилади — 4:1.

«Нефтчи» бир қатор етакчиларсиз ўйнади

Фарғона клуби ушбу ўртоқлик баҳсида айрим муҳим футболчиларисиз майдонга тушди.

Жаҳон чемпионатига борган Жамшид Искандеров, Фаррух Сайфиев ва Ботирали Эргашев учрашувни ўтказиб юборди. Бу эса «Нефтчи»нинг таркиб танловига таъсир қилгани шубҳасиз.

Ўртоқлик баҳси тафсилотлари

Зенит — Нефтчи 4:1

Сана ва жой: 8 июль, Санкт-Петербург, «Газпром Арена».

Голлар: Фелипе Аугусто, 21; Максим Глушенков, 34; Александр Соболев, 62; Кирилл Кондаков, 74 — Аброр Исмоилов, 37.

Зенит: Москвичев, Караваев, Андраде, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Жон, Глушенков, Аугусто.

Нефтчи: Акбар Тўраев, Муҳсин Убайдуллаев, Анвар Ғофуров, Боян Цигер, Иброҳимхалил Йўлдошев, Икром Алибоев, Ратинио, Владимир Йовович, Аброр Исмоилов, Алишер Одилов, Зоран Марушич.

Фарғоналиклар учун фойдали синов

Ҳисоб йирик кўринса-да, «Нефтчи» учун бундай даражадаги рақибга қарши ўйин муҳим тажриба бўлди.

Россия чемпиони майдонидаги баҳс фарғоналикларга мавсумнинг кейинги қисми олдидан хулоса чиқариш ва таркиб имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиш имконини берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаПортугалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаБугун, 00:16Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиМанчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 23:51Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаЛионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаКеча, 23:34Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиЧелси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиКеча, 23:32Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиАргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди