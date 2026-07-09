Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқ
Замонавий технологиялар оламида тезкорлик асосий мезон саналса-да, янги пайдо бўлган Роост иловаси ушбу қоидани бутунлай инкор этмоқда. «Слов-сиал» (секин ижтимоий тармоқ) концепциясига асосланган ушбу платформа фойдаланувчиларни лаҳзали билдиришномалар босимидан халос этишни мақсад қилган. Иловада хабарлар сониялар ичида эмас, балки виртуал қушлар ёрдамида ҳақиқий масофага қараб соатлар ёки кунлар давомида етказилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, Роост фойдаланувчилари хабар юбориш учун ўз «уяларидан» тўртта қушни танлашлари мумкин. Ҳар бир қуш тури реал ҳаётдаги парвоз тезлигига эга: масалан, лочин хабарни колибрига қараганда анча тез етказади. Агар фойдаланувчи мулоқотни янада секинлаштирмоқчи бўлса, хатни тошбақа ёки шиллиққурт орқали юбориши ҳам мумкин. Бу эса рақамли мулоқотга ўзгача маром ва самимийлик бағишлайди.
Рақамли шовқиндан қочишИлова яратувчиси Логан Менделсоҳннинг сўзларига кўра, бугунги кунда смартфондаги ҳар бир амал лаҳзали натижа талаб қилади ва бу инсонларда доимий босим ҳиссини уйғотади. Роост эса айнан мана шу шошқалоқликдан танаффус қилиш имконини беради. Одамлар ўз хабарларининг дарров етиб бормаслигини билганлари сабабли, ёзаётган сўзларига кўпроқ эътибор ва маъно юклай бошлайдилар.
Дастлаб оддий ҳобби лойиҳаси сифатида бошланган Роост қисқа муддат ичида вирусли машҳурликка эришди. Бир неча ҳафта олдин илова атиги 10 минг фойдаланувчига эга эди, бироқ ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалардан сўнг бу кўрсаткич 300 мингга яқинлашиб қолди. Айниқса, ёш авлод вакиллари орасида мулоқотнинг бундай «эски услуби» катта қизиқиш уйғотмоқда.
Хавфсизлик ва махфийлик чоралариМенделсоҳн кундалик ҳаётда Тиккетмастер компаниясида хавфсизлик бўйича менежер бўлиб ишлагани боис, янги платформада фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишга алоҳида урғу берган. Иловада хавфсизликни таъминлаш учун қуйидаги чоралар кўрилган:
- Фойдаланувчининг аниқ манзили ўрнига фақат у яшаётган шаҳар кўрсатилади;
- Аниқ геолокацияни фақат «яқин дўстлар» функцияси ёқилгандагина танланган шахслар билан бўлишиш мумкин;
- Бегона шахслар билан мулоқот қилишда анонимлик ва хавфсизлик фильтрлари жорий этилган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Роост — бу шунчаки мессенжер эмас, балки технологиялар даврида бироз тўхтаб, нафас ростлашга бўлган эҳтиёж маҳсулидир. Илова одамларни мулоқот сифатига эътибор қаратишга ва ҳар бир ёзилган сўзнинг қадрига етишга ўргатмоқда.
…