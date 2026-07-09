Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқ

·0·Техно
Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқ

Замонавий технологиялар оламида тезкорлик асосий мезон саналса-да, янги пайдо бўлган Роост иловаси ушбу қоидани бутунлай инкор этмоқда. «Слов-сиал» (секин ижтимоий тармоқ) концепциясига асосланган ушбу платформа фойдаланувчиларни лаҳзали билдиришномалар босимидан халос этишни мақсад қилган. Иловада хабарлар сониялар ичида эмас, балки виртуал қушлар ёрдамида ҳақиқий масофага қараб соатлар ёки кунлар давомида етказилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, Роост фойдаланувчилари хабар юбориш учун ўз «уяларидан» тўртта қушни танлашлари мумкин. Ҳар бир қуш тури реал ҳаётдаги парвоз тезлигига эга: масалан, лочин хабарни колибрига қараганда анча тез етказади. Агар фойдаланувчи мулоқотни янада секинлаштирмоқчи бўлса, хатни тошбақа ёки шиллиққурт орқали юбориши ҳам мумкин. Бу эса рақамли мулоқотга ўзгача маром ва самимийлик бағишлайди.

Рақамли шовқиндан қочиш

Илова яратувчиси Логан Менделсоҳннинг сўзларига кўра, бугунги кунда смартфондаги ҳар бир амал лаҳзали натижа талаб қилади ва бу инсонларда доимий босим ҳиссини уйғотади. Роост эса айнан мана шу шошқалоқликдан танаффус қилиш имконини беради. Одамлар ўз хабарларининг дарров етиб бормаслигини билганлари сабабли, ёзаётган сўзларига кўпроқ эътибор ва маъно юклай бошлайдилар.

Дастлаб оддий ҳобби лойиҳаси сифатида бошланган Роост қисқа муддат ичида вирусли машҳурликка эришди. Бир неча ҳафта олдин илова атиги 10 минг фойдаланувчига эга эди, бироқ ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалардан сўнг бу кўрсаткич 300 мингга яқинлашиб қолди. Айниқса, ёш авлод вакиллари орасида мулоқотнинг бундай «эски услуби» катта қизиқиш уйғотмоқда.

Хавфсизлик ва махфийлик чоралари

Менделсоҳн кундалик ҳаётда Тиккетмастер компаниясида хавфсизлик бўйича менежер бўлиб ишлагани боис, янги платформада фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишга алоҳида урғу берган. Иловада хавфсизликни таъминлаш учун қуйидаги чоралар кўрилган:

  • Фойдаланувчининг аниқ манзили ўрнига фақат у яшаётган шаҳар кўрсатилади;
  • Аниқ геолокацияни фақат «яқин дўстлар» функцияси ёқилгандагина танланган шахслар билан бўлишиш мумкин;
  • Бегона шахслар билан мулоқот қилишда анонимлик ва хавфсизлик фильтрлари жорий этилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу илова қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Доимий Telegram ёки Instagram билдиришномаларидан чарчаганлар учун Роост ўзига хос «рақамли детокс» вазифасини ўтайди. Масофалар узоқлиги сабабли, масалан, Тошкентдан Нью-Йоркка юборилган виртуал кабутар бир неча кун йўл юриши, бу эса мулоқотни интизорлик билан кутиладиган жараёнга айлантириши шубҳасиз.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Роост — бу шунчаки мессенжер эмас, балки технологиялар даврида бироз тўхтаб, нафас ростлашга бўлган эҳтиёж маҳсулидир. Илова одамларни мулоқот сифатига эътибор қаратишга ва ҳар бир ёзилган сўзнинг қадрига етишга ўргатмоқда.

РоостТехнологияИжтимоий ТармоқСмартфонИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаРобототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқдаБугун, 00:22Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиGoogle Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиКеча, 23:54OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:56OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийOpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийКеча, 22:55Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаСунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги