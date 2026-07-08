Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришди

Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Манчестер Юнайтед ва Челси бразилиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Андрей Сантоснинг трансфери бўйича якуний келишувга эришди. Келишувнинг умумий қиймати 50 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда. Sky Sports нашри хабарига кўра, 22 ёшли футболчига Манчестерга бориб, тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий шартнома шартларини якунлаш учун рухсат берилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер доирасида Манчестер Юнайтед Лондон клубига дастлаб 48 миллион фунт тўлайди, қолган 2 миллион фунт эса турли бонуслар кўринишида тақдим этилади. Майкл Керрик қўл остида муваффақиятли мавсумни ўтказиб, Чемпионлар лигасига йўлланма олган “қизил иблислар” учун бу трансфер таркибни кучайтириш йўлидаги муҳим қадамдир. Шунингдек, Челси келажакда футболчи бошқа клубга сотилса, трансфер суммасининг 10 фоизига эгалик қилиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолди.

Трансфер сабаблари ва таркибдаги рақобат

Андрей Сантоснинг “Стемфорд Бридж”ни тарк этиш қарори клубдаги ички рақобат ва мураббийлар алмашинуви билан боғлиқ. Хаби Алонсо Челси бошқарувига келиши ортидан таркибда жиддий ўзгаришларни бошлади. Бразилиялик футболчи янги мураббий қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаслигидан хавотир билдирган. Айниқса, Моисес Кайседо клуб билан узоқ муддатли янги шартнома имзолагани Сантоснинг асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтириб юборди.

Goal.com нашрининг ёзишича, Сантос ўз фаолиятида барқарорликка эришиш ва мунтазам майдонга тушишни истайди. Челси сафига 2023-йилда келиб қўшилганидан бери у бир неча бор ижарага берилган эди. Дастлаб ўзининг собиқ жамоаси “Васко да Гама”га, кейинчалик эса Ноттингем Форестга йўл олган ярим ҳимоячи Англия клубларида ўз ўрнини топишга қийналди.

Сантоснинг салоҳияти ва келажакдаги мақсадлари

Гарчи футболчи ўтган мавсумда Челси таркибида уч хил мураббий қўл остида барқарор ўйин кўрсата олмаган бўлса-да, унинг иқтидори мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Хусусан, Франциянинг “Страцбург” жамоасидаги ижара муддати давомида у Европа футболи талабларига мослаша олишини исботлади. Бу эса Манчестер Юнайтед скаутларининг эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди.

Эндиликда Андрей Сантос Олд Траффордда янги саҳифа очишга тайёрланмоқда. У ерда футболчи нафақат Премер-лигада, балки Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлади. Бразилия терма жамоасининг кенгайтирилган таркибидан жой олиб келаётган ёш юлдуз учун ушбу трансфер жаҳон даражасидаги ўйинчига айланиш йўлидаги ҳал қилувчи палла бўлиши мумкин.

Манчестер ЮнайтедЧелсиАндрей СантосТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаЛионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаКеча, 23:34Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиЧелси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиКеча, 23:32Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиАргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиКеча, 22:59Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Кеча, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!Кеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди