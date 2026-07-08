Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришди
Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Манчестер Юнайтед ва Челси бразилиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Андрей Сантоснинг трансфери бўйича якуний келишувга эришди. Келишувнинг умумий қиймати 50 миллион фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда. Sky Sports нашри хабарига кўра, 22 ёшли футболчига Манчестерга бориб, тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий шартнома шартларини якунлаш учун рухсат берилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер доирасида Манчестер Юнайтед Лондон клубига дастлаб 48 миллион фунт тўлайди, қолган 2 миллион фунт эса турли бонуслар кўринишида тақдим этилади. Майкл Керрик қўл остида муваффақиятли мавсумни ўтказиб, Чемпионлар лигасига йўлланма олган “қизил иблислар” учун бу трансфер таркибни кучайтириш йўлидаги муҳим қадамдир. Шунингдек, Челси келажакда футболчи бошқа клубга сотилса, трансфер суммасининг 10 фоизига эгалик қилиш ҳуқуқини ҳам сақлаб қолди.
Трансфер сабаблари ва таркибдаги рақобатАндрей Сантоснинг “Стемфорд Бридж”ни тарк этиш қарори клубдаги ички рақобат ва мураббийлар алмашинуви билан боғлиқ. Хаби Алонсо Челси бошқарувига келиши ортидан таркибда жиддий ўзгаришларни бошлади. Бразилиялик футболчи янги мураббий қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаслигидан хавотир билдирган. Айниқса, Моисес Кайседо клуб билан узоқ муддатли янги шартнома имзолагани Сантоснинг асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтириб юборди.
Goal.com нашрининг ёзишича, Сантос ўз фаолиятида барқарорликка эришиш ва мунтазам майдонга тушишни истайди. Челси сафига 2023-йилда келиб қўшилганидан бери у бир неча бор ижарага берилган эди. Дастлаб ўзининг собиқ жамоаси “Васко да Гама”га, кейинчалик эса Ноттингем Форестга йўл олган ярим ҳимоячи Англия клубларида ўз ўрнини топишга қийналди.
Сантоснинг салоҳияти ва келажакдаги мақсадлариГарчи футболчи ўтган мавсумда Челси таркибида уч хил мураббий қўл остида барқарор ўйин кўрсата олмаган бўлса-да, унинг иқтидори мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Хусусан, Франциянинг “Страцбург” жамоасидаги ижара муддати давомида у Европа футболи талабларига мослаша олишини исботлади. Бу эса Манчестер Юнайтед скаутларининг эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди.
Эндиликда Андрей Сантос Олд Траффордда янги саҳифа очишга тайёрланмоқда. У ерда футболчи нафақат Премер-лигада, балки Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлади. Бразилия терма жамоасининг кенгайтирилган таркибидан жой олиб келаётган ёш юлдуз учун ушбу трансфер жаҳон даражасидаги ўйинчига айланиш йўлидаги ҳал қилувчи палла бўлиши мумкин.
…