Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирди

·0·Спорт
Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирди

Парижнинг PSJ клуби ва Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Фабиан Руиз фаолиятини Франция пойтахтида давом эттиришга қарор қилди. Европанинг бир қатор гранд клублари, хусусан, Реал Мадрид ва Бавария қизиқишларига қарамай, тажрибали футболчи парижликлар билан амалдаги келишувини узайтириш бўйича келишувга эришди. Бу қадам клубнинг ўз ўзагини сақлаб қолиш стратегиясида муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

RMC Sport нашри ва журналист Фабрисе Ҳавкинс берган маълумотларга кўра, Руиз клуб билан шартномасини яна бир йилга узайтирган, шунингдек, ҳужжатда битимни яна 12 ойга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. 2022-йилда Наполи жамоасидан 22,5 миллион евро эвазига трансфер қилинган футболчи қисқа вақт ичида Луис Энрике жамоасининг ажралмас бўлагига айланишга улгурди.

Грандлар қизиқиши ва рад этилган таклифлар

Испания матбуотида тарқалган хабарларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Фабиан Руизни фаолиятини якунлаган Тони Кроос ўрнига муносиб номзод сифатида кўраётган эди. Мадридликлар унинг ўйин услуби ва майдонни кўриш қобилиятини юқори баҳолаган. Шу билан бирга, Мюнхеннинг Бавария клуби ҳам футболчини 40 миллион евродан камроқ маблағ эвазига сотиб олиш имкониятларини кўриб чиқаётган эди.

Бироқ, Руиз Париждаги лойиҳага содиқ қолишни афзал кўрди. Унинг PSJ таркибидаги муваффақиятли иштироки, жумладан, икки карра Чемпионлар лигаси ғолиби ва тўрт карра Франция чемпиони деган унвонлари унинг нуфузини янада оширган. Футболчи ўз келажагини айнан Луис Энрике қўл остидаги жамоа билан боғлашни истамоқда.

Статистика ва жамоадаги ўрни

Ўтган мавсум Руиз учун ниҳоятда самарали кечди. У барча мусобақаларда 34 та ўйинда майдонга тушиб, жами 2122 дақиқа ҳаракат қилди. Шундан 20 таси Лига 1 баҳсларига, 9 таси эса Чемпионлар лигасининг зафарли юришларига тўғри келди. Мавсум давомида у 2 та гол ва 5 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

Goal.com нашрининг таъкидлашича, Руиз нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдонда ҳам юксак тажрибага эга. У Испания терма жамоаси билан Европа чемпионати ва Миллатлар лигасида ғолиб чиққан. Бундай ғолиблик менталитетига эга ўйинчининг таркибда қолиши PSJнинг келгуси мавсумлардаги амбициялари учун жуда муҳимдир.

Ҳозирда Фабиан Руиз бор эътиборини Испания терма жамоаси сафидаги иштирокига қаратган. У жаҳон чемпионати чорак финалида Белгияга қарши кечадиган баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Нимчорак финалда Португалия устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабада ҳам у асосий роллардан бирини ижро этди. Футболчи клуб ихтиёрига фақатгина терма жамоаси билан турнирдаги юришини якунлагач қайтади.

PSJРеал МадридФабиан РуизТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаЛионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаКеча, 23:34Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиЧелси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиКеча, 23:32Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиАргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиКеча, 22:59Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Кеча, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!Кеча, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаКеча, 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди