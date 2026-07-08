Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирди
Парижнинг PSJ клуби ва Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Фабиан Руиз фаолиятини Франция пойтахтида давом эттиришга қарор қилди. Европанинг бир қатор гранд клублари, хусусан, Реал Мадрид ва Бавария қизиқишларига қарамай, тажрибали футболчи парижликлар билан амалдаги келишувини узайтириш бўйича келишувга эришди. Бу қадам клубнинг ўз ўзагини сақлаб қолиш стратегиясида муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
RMC Sport нашри ва журналист Фабрисе Ҳавкинс берган маълумотларга кўра, Руиз клуб билан шартномасини яна бир йилга узайтирган, шунингдек, ҳужжатда битимни яна 12 ойга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. 2022-йилда Наполи жамоасидан 22,5 миллион евро эвазига трансфер қилинган футболчи қисқа вақт ичида Луис Энрике жамоасининг ажралмас бўлагига айланишга улгурди.
Грандлар қизиқиши ва рад этилган таклифларИспания матбуотида тарқалган хабарларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Фабиан Руизни фаолиятини якунлаган Тони Кроос ўрнига муносиб номзод сифатида кўраётган эди. Мадридликлар унинг ўйин услуби ва майдонни кўриш қобилиятини юқори баҳолаган. Шу билан бирга, Мюнхеннинг Бавария клуби ҳам футболчини 40 миллион евродан камроқ маблағ эвазига сотиб олиш имкониятларини кўриб чиқаётган эди.
Бироқ, Руиз Париждаги лойиҳага содиқ қолишни афзал кўрди. Унинг PSJ таркибидаги муваффақиятли иштироки, жумладан, икки карра Чемпионлар лигаси ғолиби ва тўрт карра Франция чемпиони деган унвонлари унинг нуфузини янада оширган. Футболчи ўз келажагини айнан Луис Энрике қўл остидаги жамоа билан боғлашни истамоқда.
Статистика ва жамоадаги ўрниЎтган мавсум Руиз учун ниҳоятда самарали кечди. У барча мусобақаларда 34 та ўйинда майдонга тушиб, жами 2122 дақиқа ҳаракат қилди. Шундан 20 таси Лига 1 баҳсларига, 9 таси эса Чемпионлар лигасининг зафарли юришларига тўғри келди. Мавсум давомида у 2 та гол ва 5 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Goal.com нашрининг таъкидлашича, Руиз нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдонда ҳам юксак тажрибага эга. У Испания терма жамоаси билан Европа чемпионати ва Миллатлар лигасида ғолиб чиққан. Бундай ғолиблик менталитетига эга ўйинчининг таркибда қолиши PSJнинг келгуси мавсумлардаги амбициялари учун жуда муҳимдир.
Ҳозирда Фабиан Руиз бор эътиборини Испания терма жамоаси сафидаги иштирокига қаратган. У жаҳон чемпионати чорак финалида Белгияга қарши кечадиган баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Нимчорак финалда Португалия устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабада ҳам у асосий роллардан бирини ижро этди. Футболчи клуб ихтиёрига фақатгина терма жамоаси билан турнирдаги юришини якунлагач қайтади.
…