Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилди
Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи фойдаланувчилари эндиликда ўзлари мулоқотга киришган ёки улашган постларга тузатиш киритилса, бу ҳақда шахсий хабарнома оладилар. Компания раҳбари Elon Musk ижтимоий тармоқдаги Коммунитй Нотес (Ҳамжамият қайдлари) тизимига киритилаётган ушбу муҳим ўзгариш ҳақида маълум қилди. Мазкур функция платформада нотўғри маълумотлар тарқалишининг олдини олишда янги босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тизимга кўра, агар фойдаланувчи бирор постга лайк босса, уни репост қилса ёки изоҳ қолдирса ва кейинчалик ушбу пост фактчекингдан ўтиб, унга аниқлик киритувчи қайд қўшилса, тизим автоматик равишда Х Чат (шахсий хабарлар) орқали огоҳлантириш юборади. Elon Muskнинг сўзларига кўра, бу фойдаланувчиларга ўзлари истеъмол қилган маълумотнинг ҳақиқийлигини қайта текшириш имконини беради.
Кечиккан тузатишлар муаммосига ечимҲозирга қадар Коммунитй Нотес тизимининг энг катта камчилиги сифатида тузатишларнинг жуда кеч пайдо бўлиши кўрсатиб келинар эди. Кўпинча ёлғон ёки чалғитувчи пост миллионлаб кўришлар сонини йиғиб, ўзининг салбий таъсирини кўрсатиб бўлганидан кейингина унга раддия бериларди. Янги хабарномалар тизими эса ўша аудиторияга қайтиб чиқиш ва ҳақиқатни етказишга хизмат қилади.
Ушбу янгиланиш нафақат маълумотни тўғрилаш, балки фойдаланувчиларга ўз хатоларини тан олиш имконини ҳам беради. Масалан, ёлғон хабарга ишониб уни тарқатган шахс, тизимдан келган хабарнома орқали хатоси ҳақида билиб, ўз саҳифасида тушунтириш бериши ёки постни ўчириб ташлаши мумкин бўлади.
Тизимнинг самарадорлиги ва статистик маълумотларКоммунитй Нотес тизими Elon Musk компанияни сотиб олишидан аввал ҳам мавжуд бўлган, бироқ айнан унинг даврида асосий модерация воситасига айланди. Тизим марказлашган таҳририятга эмас, балки турли қарашларга эга кўнгилли фойдаланувчилар консенсусига таянади. Бироқ, сўнгги тадқиқотлар тизимнинг ишлаш самарадорлиги борасида жиддий саволларни туғдирмоқда.
Малдита испан фактчекинг сайти ўтказган тадқиқотга кўра, Х платформасидаги таклиф этилган қайдларнинг қарийб 85 фоизи фойдаланувчиларга кўринмай қолмоқда. Фақатгина 8,3 фоиз қайдлар тасдиқланиб, оммага эълон қилинади. Дигитал Демокракй Институте оф те Америкас (ДДИА) томонидан 2021-йилдан 2025-йилгача бўлган 1,76 миллион қайд устида ўтказилган таҳлиллар эса эълон қилинмаган тузатишлар улуши 90 фоиздан ҳам юқори эканлигини кўрсатди.
Шунга қарамай, Х раҳбарияти ушбу тизимни такомиллаштиришда давом этмоқда. Meta компанияси ҳам ўтган йили ўзининг модерация тизимини қайта кўриб чиқиб, шунга ўхшаш моделни жорий этган эди. Ҳозирча Elon Musk янги функциянинг аниқ ишга тушиш санасини очиқламаган бўлса-да, у яқин вақт ичида барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши кутилмоқда.
…