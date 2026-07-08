Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилди

·0·Техно
Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилди

Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи фойдаланувчилари эндиликда ўзлари мулоқотга киришган ёки улашган постларга тузатиш киритилса, бу ҳақда шахсий хабарнома оладилар. Компания раҳбари Elon Musk ижтимоий тармоқдаги Коммунитй Нотес (Ҳамжамият қайдлари) тизимига киритилаётган ушбу муҳим ўзгариш ҳақида маълум қилди. Мазкур функция платформада нотўғри маълумотлар тарқалишининг олдини олишда янги босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тизимга кўра, агар фойдаланувчи бирор постга лайк босса, уни репост қилса ёки изоҳ қолдирса ва кейинчалик ушбу пост фактчекингдан ўтиб, унга аниқлик киритувчи қайд қўшилса, тизим автоматик равишда Х Чат (шахсий хабарлар) орқали огоҳлантириш юборади. Elon Muskнинг сўзларига кўра, бу фойдаланувчиларга ўзлари истеъмол қилган маълумотнинг ҳақиқийлигини қайта текшириш имконини беради.

Кечиккан тузатишлар муаммосига ечим

Ҳозирга қадар Коммунитй Нотес тизимининг энг катта камчилиги сифатида тузатишларнинг жуда кеч пайдо бўлиши кўрсатиб келинар эди. Кўпинча ёлғон ёки чалғитувчи пост миллионлаб кўришлар сонини йиғиб, ўзининг салбий таъсирини кўрсатиб бўлганидан кейингина унга раддия бериларди. Янги хабарномалар тизими эса ўша аудиторияга қайтиб чиқиш ва ҳақиқатни етказишга хизмат қилади.

Ушбу янгиланиш нафақат маълумотни тўғрилаш, балки фойдаланувчиларга ўз хатоларини тан олиш имконини ҳам беради. Масалан, ёлғон хабарга ишониб уни тарқатган шахс, тизимдан келган хабарнома орқали хатоси ҳақида билиб, ўз саҳифасида тушунтириш бериши ёки постни ўчириб ташлаши мумкин бўлади.

Тизимнинг самарадорлиги ва статистик маълумотлар

Коммунитй Нотес тизими Elon Musk компанияни сотиб олишидан аввал ҳам мавжуд бўлган, бироқ айнан унинг даврида асосий модерация воситасига айланди. Тизим марказлашган таҳририятга эмас, балки турли қарашларга эга кўнгилли фойдаланувчилар консенсусига таянади. Бироқ, сўнгги тадқиқотлар тизимнинг ишлаш самарадорлиги борасида жиддий саволларни туғдирмоқда.

Малдита испан фактчекинг сайти ўтказган тадқиқотга кўра, Х платформасидаги таклиф этилган қайдларнинг қарийб 85 фоизи фойдаланувчиларга кўринмай қолмоқда. Фақатгина 8,3 фоиз қайдлар тасдиқланиб, оммага эълон қилинади. Дигитал Демокракй Институте оф те Америкас (ДДИА) томонидан 2021-йилдан 2025-йилгача бўлган 1,76 миллион қайд устида ўтказилган таҳлиллар эса эълон қилинмаган тузатишлар улуши 90 фоиздан ҳам юқори эканлигини кўрсатди.

Шунга қарамай, Х раҳбарияти ушбу тизимни такомиллаштиришда давом этмоқда. Meta компанияси ҳам ўтган йили ўзининг модерация тизимини қайта кўриб чиқиб, шунга ўхшаш моделни жорий этган эди. Ҳозирча Elon Musk янги функциянинг аниқ ишга тушиш санасини очиқламаган бўлса-да, у яқин вақт ичида барча фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши кутилмоқда.

Elon MuskХКоммунитй НотесТехнологияФактчекинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:56OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийOpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийКеча, 22:55Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаСунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаКеча, 22:50Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаMeta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаКеча, 22:24АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиКеча, 21:57Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиКеча, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги