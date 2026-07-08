Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақида

·0·Спорт
Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақида

АҚШ аёллар терма жамоаси бош мураббийи Эмма Ҳаес Жаҳон чемпионати доирасидаги Аргентина ҳамда Миср ўртасидаги учрашувда футбол оламининг икки афсонаси — Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан юзма-юз келди. Олимпиада олтин медаллари соҳиби бўлган мураббий учун ушбу учрашув ҳаётидаги энг ҳаяжонли лаҳзалардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Ҳаес Аргентина ва Миср ўртасидаги нимчорак финал баҳси олдидан ўтказилган рамзий қуръа ташлаш маросимида иштирок этиш учун таклиф қилинган. Майдон марказида икки буюк сардор — Лионель Месси ва Муҳаммад Салах ўртасида турган мураббий ўз ҳаяжонини яшира олмади. Ушбу лаҳзалар акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Эмма Ҳаес ўзининг Instagram саҳифасида ушбу воқеага тўхталар экан, ўзини худди ёш боладек ҳис қилганини таъкидлади. “Футбол тарихидаги энг буюк икки ўйинчи билан қўл бериб кўришиш имконияти мен учун унутилмас кун бўлди. Мен шунчаки футболни жуда яхши кўраман”, деб ёзди мураббий ўз постида. Унинг ушбу ҳаяжонли сўзларига «Арсенал» афсонаси Иан Райт ҳам муносабат билдириб, Ҳаесни аёллар футболининг “қўшсиз қироличаси” (ГОАТ) деб атади.

Драма ва иродали ғалаба

Учрашувнинг ўзи ҳам кутилганидан анча шиддатли ва драматик руҳда ўтди. Миср терма жамоаси амалдаги жаҳон чемпионларига қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, узоқ вақт ҳисобда олдинда боришди. Бироқ ўйин якунига яқин Аргентина ўз характерини намойиш этди. 79-дақиқада «Тоттенхем» ҳимоячиси Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирган бўлса, кўп ўтмай Лионель Месси мувозанатни тиклади.

Лионель Месси ушбу голи билан Жаҳон чемпионатларидаги ўз рекордини янгилади ва фаолиятидаги 21-голини расмийлаштирди. Учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 92-дақиқада эса Энзо Фернандез боши билан дарвозани ишғол қилиб, «Албиселесте»га 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани ҳамда чорак финал йўлланмасини тақдим этди.

Эмма Ҳаес ҳозирда эркаклар ўртасидаги турнирда фахрий меҳмон сифатида иштирок этаётган бўлса-да, унинг асосий эътибори ўз жамоасига қаратилган. 2024-йилнинг май ойида АҚШ аёллар терма жамоасини қабул қилиб олган мутахассис қисқа вақт ичида жамоани Париж Олимпиадасида олтин медалларга етаклаб келди. Эндиликда унинг олдида навбатдаги жаҳон биринчилигида бош совринни қўлга киритиш вазифаси турибди.

Лионель МессиМуҳаммад СалахЭмма ҲаесАргентинаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиЧелси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиБугун, 23:32Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиАргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиБугун, 22:59Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Бугун, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!Бугун, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаБугун, 22:35Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди