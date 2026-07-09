Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқда

·0·Техно
Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқда

Сунъий интеллект соҳаси матн ва тасвирлар билан ишлашда улкан сакрашни амалга оширган бўлса-да, робототехника узоқ вақт давомида тор ихтисослашган моделлар доирасида қолиб келаётган эди. Бироқ Генерал Интуитион стартапи бу соҳада ҳам ChatGPT каби универсал пойдевор моделлар (фоундатион моделс) даври бошланаётганини эълон қилди. Компания роботларни ҳар бир ҳаракатга алоҳида ўргатиш ўрнига, уларга фазовий ва вақтинчалик мантиқни тушунадиган умумий "онг" беришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илгари компаниялар ҳар бир аниқ вазифа учун нолдан модел яратиб, уларни миллионлаб соатлик реал маълумотлар билан ўқитишга мажбур эди. Генерал Интуитион бош директори Пим де Витте TechCrunch нашрига берган интервюсида таъкидлашича, эндиликда бу ёндашув ўз долзарблигини йўқотмоқда. Худди OpenAI компаниясининг ГПТ-3 модели табиий тилни қайта ишлашда инқилоб қилгани каби, янги авлод моделлари роботларга турли муҳитларда ҳаракатланиш инстинктини бера олади.

Саккиз дақиқалик ўрганиш мўъжизаси

Генерал Интуитион ўзининг пойдевор моделини яратишда миллионлаб соатлик видеоўйинлар маълумотларидан фойдаланди. Бу маълумотлар нафақат тасвирни, балки инсоннинг контроллер тугмаларини қачон ва қандай босганини ҳам ўз ичига олади. Натижада тизим ҳаракат ва унинг оқибати ўртасидаги боғлиқликни, яни инсоний интуицияга ўхшаш мантиқни ўзлаштирган.

Компания эришган энг катта ютуқлардан бири шундаки, уларнинг модели тўрт оёқли роботни бор-йўғи саккиз дақиқалик реал маълумотлар асосида бошқаришни ўрганди. Ҳеч қандай қўшимча датчикларсиз, фақатгина олд камера ёрдамида робот офис ичидаги динамик тўсиқлар ва ҳаракатланаётган одамлар орасида муваффақиятли ҳаракат қила олган. Бу натижа соҳа мутахассислари учун кутилмаган янгилик бўлди.

Келажакдаги мақсадлар ва инвестиция

Генерал Интуитион ўзини робот ишлаб чиқарувчи эмас, балки бошқа компаниялар учун технологик асос яратувчи платформа сифатида кўрмоқда. Пим де Витте сўзларига кўра, улар ўзиюрар автомобил ишлаб чиқармайди, балки кейинги тадбиркорга бундай машинани яратишни 10 баробар осонлаштирадиган дастурий таъминотни тақдим этади.

Ушбу истиқболли ғоя инвесторлар томонидан ҳам юқори баҳоланди. Яқинда стартап 320 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди ва унинг умумий бозор қиймати 2,3 миллиард долларга етди. Лойиҳанинг асосий инвестори Винод Хосла ҳам ҳаракат маълумотлари сунъий интеллектнинг жисмоний дунёда мукаммал ишлаши учун калит эканлигига ишонч билдиради.

Хулоса қилиб айтганда, Генерал Интуитион ёндашуви робототехника саноатини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Агар илгари роботни битта хонада юришга ўргатиш учун ойлаб вақт сарфланган бўлса, энди бу жараён бир неча дақиқа ичида амалга ошиши мумкин. Бу эса роботларнинг кундалик ҳаётимизга, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларига кириб келишини сезиларли даражада тезлаштиради.

ТехнологияРобототехникаСунъий ИнтеллектГенерал ИнтуитионChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқРоост: Хабарларни кабутар тезлигида етказувчи янги «секин» ижтимоий тармоқБугун, 00:21Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиGoogle Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлдиКеча, 23:54OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:56OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийOpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийКеча, 22:55Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаСунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги