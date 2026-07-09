Робототехника оламида ChatGPT инқилоби: Генерал Интуитион янги даврга асос солмоқда
Сунъий интеллект соҳаси матн ва тасвирлар билан ишлашда улкан сакрашни амалга оширган бўлса-да, робототехника узоқ вақт давомида тор ихтисослашган моделлар доирасида қолиб келаётган эди. Бироқ Генерал Интуитион стартапи бу соҳада ҳам ChatGPT каби универсал пойдевор моделлар (фоундатион моделс) даври бошланаётганини эълон қилди. Компания роботларни ҳар бир ҳаракатга алоҳида ўргатиш ўрнига, уларга фазовий ва вақтинчалик мантиқни тушунадиган умумий "онг" беришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илгари компаниялар ҳар бир аниқ вазифа учун нолдан модел яратиб, уларни миллионлаб соатлик реал маълумотлар билан ўқитишга мажбур эди. Генерал Интуитион бош директори Пим де Витте TechCrunch нашрига берган интервюсида таъкидлашича, эндиликда бу ёндашув ўз долзарблигини йўқотмоқда. Худди OpenAI компаниясининг ГПТ-3 модели табиий тилни қайта ишлашда инқилоб қилгани каби, янги авлод моделлари роботларга турли муҳитларда ҳаракатланиш инстинктини бера олади.
Саккиз дақиқалик ўрганиш мўъжизасиГенерал Интуитион ўзининг пойдевор моделини яратишда миллионлаб соатлик видеоўйинлар маълумотларидан фойдаланди. Бу маълумотлар нафақат тасвирни, балки инсоннинг контроллер тугмаларини қачон ва қандай босганини ҳам ўз ичига олади. Натижада тизим ҳаракат ва унинг оқибати ўртасидаги боғлиқликни, яни инсоний интуицияга ўхшаш мантиқни ўзлаштирган.
Компания эришган энг катта ютуқлардан бири шундаки, уларнинг модели тўрт оёқли роботни бор-йўғи саккиз дақиқалик реал маълумотлар асосида бошқаришни ўрганди. Ҳеч қандай қўшимча датчикларсиз, фақатгина олд камера ёрдамида робот офис ичидаги динамик тўсиқлар ва ҳаракатланаётган одамлар орасида муваффақиятли ҳаракат қила олган. Бу натижа соҳа мутахассислари учун кутилмаган янгилик бўлди.
Келажакдаги мақсадлар ва инвестицияГенерал Интуитион ўзини робот ишлаб чиқарувчи эмас, балки бошқа компаниялар учун технологик асос яратувчи платформа сифатида кўрмоқда. Пим де Витте сўзларига кўра, улар ўзиюрар автомобил ишлаб чиқармайди, балки кейинги тадбиркорга бундай машинани яратишни 10 баробар осонлаштирадиган дастурий таъминотни тақдим этади.
Ушбу истиқболли ғоя инвесторлар томонидан ҳам юқори баҳоланди. Яқинда стартап 320 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди ва унинг умумий бозор қиймати 2,3 миллиард долларга етди. Лойиҳанинг асосий инвестори Винод Хосла ҳам ҳаракат маълумотлари сунъий интеллектнинг жисмоний дунёда мукаммал ишлаши учун калит эканлигига ишонч билдиради.
Хулоса қилиб айтганда, Генерал Интуитион ёндашуви робототехника саноатини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Агар илгари роботни битта хонада юришга ўргатиш учун ойлаб вақт сарфланган бўлса, энди бу жараён бир неча дақиқа ичида амалга ошиши мумкин. Бу эса роботларнинг кундалик ҳаётимизга, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларига кириб келишини сезиларли даражада тезлаштиради.
…