Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлди

·0·Техно
Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлди

Google компанияси ўзининг Google Photos сервисига видеоларни бир неча сония ичида қайта ишлаш ва ўзгартириш имконини берувчи янги Видео Ремих функциясини қўшди. Ушбу восита фойдаланувчиларга мураккаб монтаж дастурларисиз, оддий матнли буйруқлар орқали профессионал даражадаги видеоларни яратиш имконини беради. Мазкур янгилик Google компаниясининг Apple, OpenAI ва Adobe каби технологик гигантлар билан генератив сунъий интеллект соҳасидаги рақобатида навбатдаги муҳим қадами бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги Видео Ремих воситаси Google компаниясининг яқинда тақдим этилган Gemini Омни (GPT-4o рақобатчиси) модели асосида ишлайди. Ушбу модел ҳар қандай кирувчи маълумотдан янги контент яратиш қобилиятига эга бўлиб, эндиликда у Google Photos экотизимига интеграция қилинди. Бу фойдаланувчиларга учинчи томон иловаларига эҳтиёж сезмасдан, ўз смартфонларида видеоларни бир неча марта босиш орқали таҳрирлаш имконини беради.

Видео Ремих имкониятлари ва услублар

Мазкур восита Google Photos иловасининг "Креате" бўлимида жойлашган бўлиб, у орқали видеоларга турли кинематографик эффектларни қўллаш мумкин. Масалан, қоронғи видеоларни ёритиш учун махсус ёруғлик эффектларини қўшиш ёки видеодаги оддий фонни бутунлай бошқа манзарага алмаштириш мумкин. Шунингдек, сунъий интеллект видеога акварел, мойбўёқли расм ёки хомаки эскиз каби бадиий услубларни беришга қодир.

Google блогида таъкидланишича, чиройли видеоклиплар яратиш учун энди профессионал маҳорат ёки соатлаб вақт сарфлаш талаб этилмайди. Фойдаланувчи, масалан, оддий хонада олинган видеони иссиқхонада олингандек кўрсатиши ёки унга тонгги қуёш нури эффектини қўшиши мумкин. Бу эса оддий кадрларни ижтимоий тармоқлар учун жозибали контентга айлантиришни осонлаштиради.

Видео Ремих функцияси ҳозирча чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун очиқ. У Google AI Plus, Pro ва Ultra обуначилари учун АҚШ, Бразилия, Ҳиндистон, Япония ва Туркия каби бир қатор давлатларда ишга туширилди. Келажакда ушбу функциянинг бошқа минтақалар ва барча фойдаланувчилар учун тақдим этилиши кутилмоқда.

Google Photos экотизимидаги бошқа янгиликлар

Бу Google Photos иловасига қўшилган ягона сунъий интеллектли янгилик эмас. Яқинда сервисда портрет суратларни яхшилаш учун янги воситалар ҳам пайдо бўлган эди. Улар ёрдамида теридаги нуқсонларни бартараф этиш, кўзларни ёрқинлаштириш ва тишларни оқартириш каби кичик, аммо муҳим тузатишларни амалга ошириш мумкин.

Бундан ташқари, Google кийим-кечак суратларини рақамли гардеробга айлантирувчи функцияни ҳам эълон қилди. Бу тизим фойдаланувчиларга ўз кийимларини виртуал тарзда кийиб кўриш ва янги образлар яратиш имконини беради. Шу тариқа, Google ўзининг булутли хотира хизматини шунчаки суратлар сақлаш жойидан тўлиқ метражли ижодий платформага айлантиришда давом этмоқда.

GoogleGoogle PhotosСунъий ИнтеллектGeminiТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Х ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиХ ижтимоий тармоғида янгилик: Elon Musk фейк хабарларга қарши курашнинг янги усулини эълон қилдиКеча, 23:57OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 22:56OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийOpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийКеча, 22:55Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаСунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаКеча, 22:50Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаMeta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаКеча, 22:24АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиКеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги