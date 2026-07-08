Google Photos иловасида сунъий интеллект ёрдамида видеоларни таҳрирлаш имконияти пайдо бўлди
Google компанияси ўзининг Google Photos сервисига видеоларни бир неча сония ичида қайта ишлаш ва ўзгартириш имконини берувчи янги Видео Ремих функциясини қўшди. Ушбу восита фойдаланувчиларга мураккаб монтаж дастурларисиз, оддий матнли буйруқлар орқали профессионал даражадаги видеоларни яратиш имконини беради. Мазкур янгилик Google компаниясининг Apple, OpenAI ва Adobe каби технологик гигантлар билан генератив сунъий интеллект соҳасидаги рақобатида навбатдаги муҳим қадами бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги Видео Ремих воситаси Google компаниясининг яқинда тақдим этилган Gemini Омни (GPT-4o рақобатчиси) модели асосида ишлайди. Ушбу модел ҳар қандай кирувчи маълумотдан янги контент яратиш қобилиятига эга бўлиб, эндиликда у Google Photos экотизимига интеграция қилинди. Бу фойдаланувчиларга учинчи томон иловаларига эҳтиёж сезмасдан, ўз смартфонларида видеоларни бир неча марта босиш орқали таҳрирлаш имконини беради.
Видео Ремих имкониятлари ва услубларМазкур восита Google Photos иловасининг "Креате" бўлимида жойлашган бўлиб, у орқали видеоларга турли кинематографик эффектларни қўллаш мумкин. Масалан, қоронғи видеоларни ёритиш учун махсус ёруғлик эффектларини қўшиш ёки видеодаги оддий фонни бутунлай бошқа манзарага алмаштириш мумкин. Шунингдек, сунъий интеллект видеога акварел, мойбўёқли расм ёки хомаки эскиз каби бадиий услубларни беришга қодир.
Google блогида таъкидланишича, чиройли видеоклиплар яратиш учун энди профессионал маҳорат ёки соатлаб вақт сарфлаш талаб этилмайди. Фойдаланувчи, масалан, оддий хонада олинган видеони иссиқхонада олингандек кўрсатиши ёки унга тонгги қуёш нури эффектини қўшиши мумкин. Бу эса оддий кадрларни ижтимоий тармоқлар учун жозибали контентга айлантиришни осонлаштиради.
Видео Ремих функцияси ҳозирча чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун очиқ. У Google AI Plus, Pro ва Ultra обуначилари учун АҚШ, Бразилия, Ҳиндистон, Япония ва Туркия каби бир қатор давлатларда ишга туширилди. Келажакда ушбу функциянинг бошқа минтақалар ва барча фойдаланувчилар учун тақдим этилиши кутилмоқда.
Google Photos экотизимидаги бошқа янгиликларБу Google Photos иловасига қўшилган ягона сунъий интеллектли янгилик эмас. Яқинда сервисда портрет суратларни яхшилаш учун янги воситалар ҳам пайдо бўлган эди. Улар ёрдамида теридаги нуқсонларни бартараф этиш, кўзларни ёрқинлаштириш ва тишларни оқартириш каби кичик, аммо муҳим тузатишларни амалга ошириш мумкин.
Бундан ташқари, Google кийим-кечак суратларини рақамли гардеробга айлантирувчи функцияни ҳам эълон қилди. Бу тизим фойдаланувчиларга ўз кийимларини виртуал тарзда кийиб кўриш ва янги образлар яратиш имконини беради. Шу тариқа, Google ўзининг булутли хотира хизматини шунчаки суратлар сақлаш жойидан тўлиқ метражли ижодий платформага айлантиришда давом этмоқда.
…