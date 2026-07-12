Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлди

·0·Техно
Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлди

ҲМД Глобал компанияси ўзининг бренд стратегиясини ўзгартираётган бир пайтда, афсонавий Нокиа бренди остидаги тугмачали телефонлар бозорни тарк этмоқчи эмас. Тармоқларда 2026-йилда сотувга чиқиши кутилаётган Нокиа 102 4G моделининг илк суратлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Ушбу қурилма ўзининг ҳамёнбоплиги ва классик дизайни билан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СмашХ_60 инсайдери берган маълумотларга кўра, янги Нокиа 102 4G модели биринчи навбатда Хитой бозори учун мўлжалланган. Энг эътиборли жиҳати шундаки, қурилма ҲМД эмас, балки айнан Нокиа бренди остида чиқарилади. Бу эса бренднинг содиқ мухлислари учун классик логотип ва таниш шрифтларнинг қайтишини англатади. Қурилманинг тахминий нархи 159 юандан (тахминан 20 АҚШ доллари) ошмаслиги айтилмоқда.

Дизайн ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

2025-йилги ҲМД 102 4G модели билан солиштирганда, янги қурилма сезиларли даражада янгиланган дизайнга эга бўлади. Ишлаб чиқарувчи марказий тугмачадаги ортиқча "AI" ёзувидан воз кечиб, минималист кўринишга урғу берган. Телефон икки хил ёрқин рангда — тўқ кўк ва оловранг (тўқ сариқ) корпусларда тақдим этилиши кутилмоқда.

Техник жиҳатдан Нокиа 102 4G оддийлик ва чидамлилик тамойилларига содиқ қолади. Қурилма қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши кутилмоқда:

  • 1,8 дюймли рангли дисплей;
  • 0,3 мегапикселли асосий камера;
  • 64 МБ тезкор ва 128 МБ доимий хотира;
  • 1200 мА/соат сиғимли аккумулятор;
  • Bluetooth 5.0 ва 3,5 мм аудио коннектор.
Шунингдек, телефон корпуси IP52 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган. Бу каби хусусиятлар қурилмани иккинчи даражали алоқа воситаси ёки кексалар учун қулай танловга айлантиради. ixbt.com нашрининг таъкидлашича, ушбу моделнинг расмий тақдимот санаси ҳозирча очиқланмаган.

Ўзбекистон бозорида ҳам Нокиа тугмачали телефонлари ҳамон ўз мавқеини сақлаб келмоқда. Арзон нарх ва узоқ вақт хизмат қилувчи аккумулятор сабабли, бундай моделлар кўпинча ишчи телефон ёки алоқа сифати паст ҳудудларда ишончли восита сифатида сотиб олинади. 20 долларлик янги моделнинг пайдо бўлиши ушбу сегментдаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ СмашХ_60 инсайдери ҲМД компанияси афсонавий Аша туркумидаги смартфонларни қайта тиклашни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эди. Бироқ, Аша моделлари Нокиа эмас, балки ҲМД бренди остида сотувга чиқиши кутилмоқда.

НокиаҲМДТехнологияМобил ТелефонГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиElon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиБугун, 17:56Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиТермальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиБугун, 17:22Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиОлимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиБугун, 16:28Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиОқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди