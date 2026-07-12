Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлди
ҲМД Глобал компанияси ўзининг бренд стратегиясини ўзгартираётган бир пайтда, афсонавий Нокиа бренди остидаги тугмачали телефонлар бозорни тарк этмоқчи эмас. Тармоқларда 2026-йилда сотувга чиқиши кутилаётган Нокиа 102 4G моделининг илк суратлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Ушбу қурилма ўзининг ҳамёнбоплиги ва классик дизайни билан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
СмашХ_60 инсайдери берган маълумотларга кўра, янги Нокиа 102 4G модели биринчи навбатда Хитой бозори учун мўлжалланган. Энг эътиборли жиҳати шундаки, қурилма ҲМД эмас, балки айнан Нокиа бренди остида чиқарилади. Бу эса бренднинг содиқ мухлислари учун классик логотип ва таниш шрифтларнинг қайтишини англатади. Қурилманинг тахминий нархи 159 юандан (тахминан 20 АҚШ доллари) ошмаслиги айтилмоқда.
Дизайн ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар2025-йилги ҲМД 102 4G модели билан солиштирганда, янги қурилма сезиларли даражада янгиланган дизайнга эга бўлади. Ишлаб чиқарувчи марказий тугмачадаги ортиқча "AI" ёзувидан воз кечиб, минималист кўринишга урғу берган. Телефон икки хил ёрқин рангда — тўқ кўк ва оловранг (тўқ сариқ) корпусларда тақдим этилиши кутилмоқда.
Техник жиҳатдан Нокиа 102 4G оддийлик ва чидамлилик тамойилларига содиқ қолади. Қурилма қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши кутилмоқда:
- 1,8 дюймли рангли дисплей;
- 0,3 мегапикселли асосий камера;
- 64 МБ тезкор ва 128 МБ доимий хотира;
- 1200 мА/соат сиғимли аккумулятор;
- Bluetooth 5.0 ва 3,5 мм аудио коннектор.
Ўзбекистон бозорида ҳам Нокиа тугмачали телефонлари ҳамон ўз мавқеини сақлаб келмоқда. Арзон нарх ва узоқ вақт хизмат қилувчи аккумулятор сабабли, бундай моделлар кўпинча ишчи телефон ёки алоқа сифати паст ҳудудларда ишончли восита сифатида сотиб олинади. 20 долларлик янги моделнинг пайдо бўлиши ушбу сегментдаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ СмашХ_60 инсайдери ҲМД компанияси афсонавий Аша туркумидаги смартфонларни қайта тиклашни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эди. Бироқ, Аша моделлари Нокиа эмас, балки ҲМД бренди остида сотувга чиқиши кутилмоқда.
…