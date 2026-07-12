Ўзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмди

·1·Жамият
Ўзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмди

2026 йилнинг январ–июн ойларида Ўзбекистонда меҳнат фаолияти билан боғлиқ 447 та бахтсиз ҳодиса қайд этилди. Бу ҳақда Давлат меҳнат инспекцияси маълум қилди.

Ҳисоботга кўра, ҳодисаларнинг 21 таси гуруҳий, 311 таси оғир оқибатли, 113 таси эса ўлим билан якунланган. Оқибатда жами 494 нафар фуқаро жабрланган. Шундан 337 нафари оғир, 20 нафари енгил тан жароҳати олган, 137 нафари эса ҳалок бўлган.

Таққослаш учун, 2025 йил давомида мамлакатда 849 та ишлаб чиқариш билан боғлиқ бахтсиз ҳодиса содир бўлиб, уларда 248 киши ҳалок бўлган эди. Демак, жорий йилнинг дастлабки олти ойидаёқ ўтган йилги кўрсаткичларнинг ярмидан кўпи қайд этилган.

Шунингдек, меҳнат фаолияти билан боғлиқ бахтсиз ҳодисаларда жабрланганлар ҳамда уларнинг оила аъзоларига 10 миллиард 376 миллион сўм миқдорида бир марталик ва ойлик компенсация тўлаб берилгани маълум қилинди.

ЎзбекистонДавлат меҳнат инспекцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Бугун, 18:26Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиЖиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиБугун, 17:25Самарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиСамарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиБугун, 16:16Уч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиУч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиБугун, 15:43“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бунтунлай ёниб кетди“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бунтунлай ёниб кетдиБугун, 12:46Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилдиБухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)