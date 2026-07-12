Ўзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмди
2026 йилнинг январ–июн ойларида Ўзбекистонда меҳнат фаолияти билан боғлиқ 447 та бахтсиз ҳодиса қайд этилди. Бу ҳақда Давлат меҳнат инспекцияси маълум қилди.
Ҳисоботга кўра, ҳодисаларнинг 21 таси гуруҳий, 311 таси оғир оқибатли, 113 таси эса ўлим билан якунланган. Оқибатда жами 494 нафар фуқаро жабрланган. Шундан 337 нафари оғир, 20 нафари енгил тан жароҳати олган, 137 нафари эса ҳалок бўлган.
Таққослаш учун, 2025 йил давомида мамлакатда 849 та ишлаб чиқариш билан боғлиқ бахтсиз ҳодиса содир бўлиб, уларда 248 киши ҳалок бўлган эди. Демак, жорий йилнинг дастлабки олти ойидаёқ ўтган йилги кўрсаткичларнинг ярмидан кўпи қайд этилган.
Шунингдек, меҳнат фаолияти билан боғлиқ бахтсиз ҳодисаларда жабрланганлар ҳамда уларнинг оила аъзоларига 10 миллиард 376 миллион сўм миқдорида бир марталик ва ойлик компенсация тўлаб берилгани маълум қилинди.
…