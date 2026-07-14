Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”
Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 яримфинали олдидан ўзига ишонган ҳолатда турибди. “Тоттенҳэм” ҳимоячиси Педро Порро Францияга қарши баҳс ҳақида гапирар экан, рақиб кучини тан олди, аммо Испания ҳам дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири эканини таъкидлади.
“Биз ҳам дунёнинг энг кучли жамоаларидан биримиз”
Педро Порро Mundo Deportivo нашрига берган интервьюсида Францияга ҳурмат билан қарашини, бироқ Испания ўз кучига ишониши кераклигини айтди.
“Менимча, уларни қандай ҳурмат қилсак, улар ҳам бизни шундай ҳурмат қилади. Эътиборимизни фақат ўз ўйинимизга қаратишимиз керак. Ахир, биз ҳам дунёнинг энг кучли жамоаларидан биримиз”, — деди Порро.
Унинг фикрича, яримфиналда Испания учун энг муҳим вазифа — ўз ўйинини намойиш этиш ва Францияга энг яхши футболини кўрсатиш имконини бермаслик.
36 ўйинлик мағлубиятсиз серия
Порро Испаниянинг сўнгги натижаларига ҳам эътибор қаратди. Унинг таъкидлашича, жамоа 36 та учрашувдан бери мағлубиятга учрамаган.
Бу рақам испанларнинг ҳозирги ҳолати ҳақида кўп нарсани айтиб турибди. Барқарорлик, тўп назорати, жамоавий механизм ва босим остида ҳам ўз услубидан воз кечмаслик — Испаниянинг асосий қуролига айланган.
Шунинг учун Порро “барчаси ўз қўлимизда” деганида, бу шунчаки мотивацион гап эмас. Испания ҳақиқатан ҳам ўз ўйинини рақибга мажбурлай оладиган даражага чиққан.
Францияга қарши сўнгги ўйинлар ишонч бермоқда
Испания Францияга қарши сўнгги икки учрашувда ғалаба қозонган. Бу Порро ва унинг шерикларига қўшимча ишонч бериши мумкин.
Бироқ ҳимоячи яримфинални олдинги натижалар билан ўлчаб бўлмаслигини ҳам яхши тушунади.
“Францияни охирги икки учрашувда мағлуб этганмиз, аммо ҳар бир ўйин ўзига хос. Улар сафида юқори савиядаги футболчилар борлигини яхши биламиз”, — деди у.
Бу ерда Испаниянинг кайфияти аниқ: ишонч бор, лекин енгил қараш йўқ.
Францияни тўхтатиш учун мукаммаллик керак
Порронинг сўзларига кўра, Францияни мағлуб этиш учун деярли барча ишни мукаммал бажариш лозим.
Бу жуда тўғри баҳолаш. Чунки Франция таркибида Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе каби бир лаҳзада ўйинни ўзгартириб юбора оладиган футболчилар бор.
Испания учун асосий режа шундай бўлиши мумкин:
Вазифа
Нима учун муҳим?
Тўп назоратини ушлаш
Франциянинг тезкор ҳужумларини камайтириш
Қанотларни ёпиш
Мбаппе ва Дембелега бўш зона бермаслик
Яримҳимояда устунлик
ўйин темпини Испания белгилаши учун
Хатоларни камайтириш
Франция ҳар бир имкониятдан фойдаланиши мумкин
Ўз услубидан чиқмаслик
Испаниянинг асосий кучи айнан жамоавий механизмда
Яримфиналда “яримта хато” ҳам катта ҳисобга айланиши мумкин. Бу босқичда футбол кечирмайди.
Икки услуб тўқнашуви
Франция ва Испания ўртасидаги ўйин шунчаки икки кучли терма жамоа баҳси эмас. Бу икки хил футбол фалсафасининг тўқнашуви ҳам бўлади.
Испания тўпни назорат қилиш, рақибни ҳаракатлантириш ва яримҳимоя орқали ўйинни бошқаришга интилади. Франция эса тезкор ҳужумлар, индивидуал маҳорат ва катта ўйинлардаги совуққонлик билан хавфли.
Оддий қилиб айтганда, Испания Wi-Fi’ни ўчириб қўймоқчи, Франция эса биргина “mobile hotspot” билан ҳам гол ясаб кетиши мумкин.
Порро учун ҳам катта синов
Педро Порро учун бу учрашув шахсий жиҳатдан ҳам муҳим. Францияга қарши бундай даражадаги яримфиналда ҳимоячиларнинг ҳар бир қарори ҳал қилувчи бўлади.
Қанот ҳимоячиси сифатида у фақат ҳимояда эмас, ҳужумга қўшилишда ҳам муҳим роль ўйнаши мумкин. Аммо Франциянинг тезкор футболчиларига қарши ортиқча олдинга чиқиш ҳам хавфли.
Шунинг учун Порро ва Испания ҳимояси учун мувозанат асосий калит бўлади.
Яримфинал олдидан интрига кучайди
Порро Францияни ҳурмат қилишини айтди, аммо Испания ҳеч кимдан қўрқмаслигини ҳам яширмади. 36 ўйинлик мағлубиятсиз серия, сўнгги ўзаро ўйинлардаги ғалабалар ва жамоанинг ҳозирги ишончли ҳолати испанларга катта руҳ бермоқда.
Лекин Франция — оддий рақиб эмас. Бу жамоа ярим имкониятдан ҳам финал йўлланмасини ясаб кетиши мумкин.
Энди асосий савол шу: Испания ўз ўйинини Францияга мажбурлай оладими ёки Дешам шогирдлари испанларнинг сериясига нуқта қўядими?
…