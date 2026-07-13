Родри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодир

·0·Спорт
Родри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодир

Испания терма жамоаси сардори Родри Далласда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан ўз жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси "Қизил фурия"нинг амалдаги вице-чемпионларга қарши баҳсда ғалаба қозониб, 2010-йилдан буён илк бор глобал финалга чиқишига ишонч билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олтин тўп соҳиби бўлган Родри турнирнинг асосий фаворитларидан бири саналган Франция билан тўқнашувдан чўчимаётганини таъкидлади. АТ&Т Стадиум ўйингоҳи мезбонлик қиладиган учрашув олдидан у Испаниянинг Диде Дешам шогирдлари устидан қозонган аввалги ғалабаларини эслатиб ўтди. Родри бу натижалар жамоасининг юқори даражада эканлигини исботлашини айтиб ўтди.

"Франция — ушбу мусобақадаги энг кучли ва ажойиб формадаги жамоалардан бири, бироқ Испания ҳам шундай. Биз уларни мағлуб эта оламиз, буни Эвро-2024 ва Миллатлар лигасида кўрсатганмиз", — дея тушунтирди сардор. ixbt.com маълумотига кўра, Родри учун Франция устидан ғалаба қозониш одатий ҳолга айланган.

Тарихий устунлик ва мураббий омили

Родри 2015-йилги 19 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги Европа чемпионати ярим финалида ҳам айнан французларни мағлуб этган таркибда бўлган. У Луис де ла Фуенте бошчилигидаги тизимнинг барқарорлигини алоҳида эътироф этди. "Луис де ла Фуенте умуман ўзгармади. Бугун биз кўраётган барча ютуқлар пойдеворини у ўша пайтлардаёқ қуришни бошлаган эди", — дейди футболчи.

Кўпчилик ўтган йилги 5:4 ҳисобидаги триллернинг такрорланишини кутаётган бўлса-да, Родри бу сафар ўйин анча ёпиқ ва эҳтиёткорона ўтишини тахмин қилмоқда. Унинг фикрича, Жаҳон чемпионати ўйинлари ўзига хос характерга эга ва жамоалар хатога йўл қўймасликка ҳаракат қилади.

Ламине Ямал ва ҳиссиётлар назорати

Испания тактик режасининг муҳим қисми 19 ёшли иқтидор эгаси Ламине Ямал билан боғлиқ. Бироқ Родри ёш жамоадошини ўз ҳиссиётларини жиловлашга чақирди. Унинг айтишича, ёш юлдуз баъзи вазиятларда ўзини исботлашга ҳаддан ташқари интилиб, ҳаяжонга берилмоқда.

"У биз учун тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам жуда муҳим ва ақлли ўйинчи. Аммо у ҳали 19 ёшда ва ўйиннинг маълум паллаларида уни тинчлантиришимиз керак", — дея тан олди Родри. Барселона тарбияланувчиси ушбу турнирда ҳали гол урмаган бўлса-да, жамоа етакчилари уни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда ва уни ўрнак бўла оладиган футболчи деб ҳисобламоқда.

Испания лагеридаги бу ишонч рақиблар эътиборидан четда қолгани йўқ. Реал Мадрид ҳимоячиси Ибраима Конате Франция терма жамоаси камтарликни сақлаб қолиши ва ташқи босимларга эътибор бермаслигини маълум қилди. Шунга қарамай, Родри бошчилигидаги Испания ўзининг тарихий муваффақиятини такрорлашга яқин турибди.

ИспанияФранцияРодриЛамине ЯмалЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилдиБавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилдиКеча, 23:51Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Кеча, 23:09Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...Кеча, 22:24Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Кеча, 22:05Челси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирдиЧелси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирдиКеча, 21:30Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийКеча, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди