Родри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодир
Испания терма жамоаси сардори Родри Далласда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан ўз жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси "Қизил фурия"нинг амалдаги вице-чемпионларга қарши баҳсда ғалаба қозониб, 2010-йилдан буён илк бор глобал финалга чиқишига ишонч билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олтин тўп соҳиби бўлган Родри турнирнинг асосий фаворитларидан бири саналган Франция билан тўқнашувдан чўчимаётганини таъкидлади. АТ&Т Стадиум ўйингоҳи мезбонлик қиладиган учрашув олдидан у Испаниянинг Диде Дешам шогирдлари устидан қозонган аввалги ғалабаларини эслатиб ўтди. Родри бу натижалар жамоасининг юқори даражада эканлигини исботлашини айтиб ўтди.
"Франция — ушбу мусобақадаги энг кучли ва ажойиб формадаги жамоалардан бири, бироқ Испания ҳам шундай. Биз уларни мағлуб эта оламиз, буни Эвро-2024 ва Миллатлар лигасида кўрсатганмиз", — дея тушунтирди сардор. ixbt.com маълумотига кўра, Родри учун Франция устидан ғалаба қозониш одатий ҳолга айланган.
Тарихий устунлик ва мураббий омилиРодри 2015-йилги 19 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги Европа чемпионати ярим финалида ҳам айнан французларни мағлуб этган таркибда бўлган. У Луис де ла Фуенте бошчилигидаги тизимнинг барқарорлигини алоҳида эътироф этди. "Луис де ла Фуенте умуман ўзгармади. Бугун биз кўраётган барча ютуқлар пойдеворини у ўша пайтлардаёқ қуришни бошлаган эди", — дейди футболчи.
Кўпчилик ўтган йилги 5:4 ҳисобидаги триллернинг такрорланишини кутаётган бўлса-да, Родри бу сафар ўйин анча ёпиқ ва эҳтиёткорона ўтишини тахмин қилмоқда. Унинг фикрича, Жаҳон чемпионати ўйинлари ўзига хос характерга эга ва жамоалар хатога йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
Ламине Ямал ва ҳиссиётлар назоратиИспания тактик режасининг муҳим қисми 19 ёшли иқтидор эгаси Ламине Ямал билан боғлиқ. Бироқ Родри ёш жамоадошини ўз ҳиссиётларини жиловлашга чақирди. Унинг айтишича, ёш юлдуз баъзи вазиятларда ўзини исботлашга ҳаддан ташқари интилиб, ҳаяжонга берилмоқда.
"У биз учун тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам жуда муҳим ва ақлли ўйинчи. Аммо у ҳали 19 ёшда ва ўйиннинг маълум паллаларида уни тинчлантиришимиз керак", — дея тан олди Родри. Барселона тарбияланувчиси ушбу турнирда ҳали гол урмаган бўлса-да, жамоа етакчилари уни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда ва уни ўрнак бўла оладиган футболчи деб ҳисобламоқда.
Испания лагеридаги бу ишонч рақиблар эътиборидан четда қолгани йўқ. Реал Мадрид ҳимоячиси Ибраима Конате Франция терма жамоаси камтарликни сақлаб қолиши ва ташқи босимларга эътибор бермаслигини маълум қилди. Шунга қарамай, Родри бошчилигидаги Испания ўзининг тарихий муваффақиятини такрорлашга яқин турибди.
…