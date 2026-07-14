SpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракета тизими — Starship кемасининг навбатдаги синов парвозини амалга ошириш учун муҳим рухсатномани қўлга киритди. АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) 12-синов парвози пайтида юз берган носозликлар юзасидан олиб борилган суриштирув ишларини расман якунлади. Бу қарор коинотни забт этиш йўлидаги энг йирик лойиҳалардан бири бўлган Starship учун янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, май ойида бўлиб ўтган 12-синов парвози давомида ракета кутилмаган портлаш билан якунланган эди. ФАА ҳисоботига кўра, ушбу ҳодиса оқибатида аҳоли саломатлигига ёки жамоат мулкига ҳеч қандай зарар етмаган. SpaceX мутахассислари томонидан ўтказилган ва ҳукумат назорати остида тасдиқланган текширувлар натижасида авариянинг асосий сабаблари аниқланди.
Техник носозликлар ва ечимларМутахассисларнинг хулосасига кўра, Super Heavy кучайтиргичининг ишдан чиқишига икки асосий омил сабаб бўлган. Биринчидан, ракета юқорига кўтарилаётган вақтда двигател тизими қисмларига ҳаддан ташқари юқори иссиқлик таъсир қилган. Иккинчидан, двигателнинг фавқулодда огоҳлантириш тизими созламаларида хатоликларга йўл қўйилгани аниқланган. Ушбу камчиликлар парвознинг якуний босқичида тизимда узилишлар келтириб чиқарган.
ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ушбу муаммоларни бартараф этиш учун тўртта муҳим тузатиш чорасини ишлаб чиқди. Буларга ракетанинг аппарат қисмини такомиллаштириш ва дастурий таъминотни янгилаш каби техник жараёнлар киради. ФАА ушбу чораларни етарли деб топди ва компанияга парвоз лицензиясининг барча талабларини бажариш шарти билан навбатдаги стартга рухсат берди.
Парвоз қачон амалга оширилади?SpaceX ҳозирда Starship Фlight 13 миссиясига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. Компания аллақачон Super Heavy V3 биринчи босқичининг оловли синовлари акс этган юқори сифатли фото ва видеоларни жамоатчиликка тақдим этди. Ушбу синовлар янги авлод двигателларининг барқарорлигини текширишда муҳим босқич ҳисобланади.
Компания томонидан эълон қилинган режаларга кўра, 13-синов парвози жорий йилнинг 16-июль санасидаёқ амалга оширилиши мумкин. Бу Ўзбекистон ва бутун дунё коинот ишқибозлари учун навбатдаги ҳаяжонли томоша бўлиши кутилмоқда. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга инсоният илк қадамини қўйиши учун пойдевор вазифасини ўтайди.
Шуни таъкидлаш жоизки, Starship ҳозирда дунёдаги энг баланд ва энг кучли ракета тизими ҳисобланади. Унинг тўлиқ қайта фойдаланилиши коинотга юк ташиш харажатларини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. SpaceX ва ФАА ўртасидаги ушбу келишув хусусий космонавтика соҳасида хавфсизлик ва инновациялар ўртасидаги мувозанатни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.
…