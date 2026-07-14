SpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилди

·26·Техно
SpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракета тизими — Starship кемасининг навбатдаги синов парвозини амалга ошириш учун муҳим рухсатномани қўлга киритди. АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) 12-синов парвози пайтида юз берган носозликлар юзасидан олиб борилган суриштирув ишларини расман якунлади. Бу қарор коинотни забт этиш йўлидаги энг йирик лойиҳалардан бири бўлган Starship учун янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, май ойида бўлиб ўтган 12-синов парвози давомида ракета кутилмаган портлаш билан якунланган эди. ФАА ҳисоботига кўра, ушбу ҳодиса оқибатида аҳоли саломатлигига ёки жамоат мулкига ҳеч қандай зарар етмаган. SpaceX мутахассислари томонидан ўтказилган ва ҳукумат назорати остида тасдиқланган текширувлар натижасида авариянинг асосий сабаблари аниқланди.

Техник носозликлар ва ечимлар

Мутахассисларнинг хулосасига кўра, Super Heavy кучайтиргичининг ишдан чиқишига икки асосий омил сабаб бўлган. Биринчидан, ракета юқорига кўтарилаётган вақтда двигател тизими қисмларига ҳаддан ташқари юқори иссиқлик таъсир қилган. Иккинчидан, двигателнинг фавқулодда огоҳлантириш тизими созламаларида хатоликларга йўл қўйилгани аниқланган. Ушбу камчиликлар парвознинг якуний босқичида тизимда узилишлар келтириб чиқарган.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ушбу муаммоларни бартараф этиш учун тўртта муҳим тузатиш чорасини ишлаб чиқди. Буларга ракетанинг аппарат қисмини такомиллаштириш ва дастурий таъминотни янгилаш каби техник жараёнлар киради. ФАА ушбу чораларни етарли деб топди ва компанияга парвоз лицензиясининг барча талабларини бажариш шарти билан навбатдаги стартга рухсат берди.

Парвоз қачон амалга оширилади?

SpaceX ҳозирда Starship Фlight 13 миссиясига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. Компания аллақачон Super Heavy V3 биринчи босқичининг оловли синовлари акс этган юқори сифатли фото ва видеоларни жамоатчиликка тақдим этди. Ушбу синовлар янги авлод двигателларининг барқарорлигини текширишда муҳим босқич ҳисобланади.

Компания томонидан эълон қилинган режаларга кўра, 13-синов парвози жорий йилнинг 16-июль санасидаёқ амалга оширилиши мумкин. Бу Ўзбекистон ва бутун дунё коинот ишқибозлари учун навбатдаги ҳаяжонли томоша бўлиши кутилмоқда. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга инсоният илк қадамини қўйиши учун пойдевор вазифасини ўтайди.

Шуни таъкидлаш жоизки, Starship ҳозирда дунёдаги энг баланд ва энг кучли ракета тизими ҳисобланади. Унинг тўлиқ қайта фойдаланилиши коинотга юк ташиш харажатларини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. SpaceX ва ФАА ўртасидаги ушбу келишув хусусий космонавтика соҳасида хавфсизлик ва инновациялар ўртасидаги мувозанатни сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

SpaceXStarshipИлон МаскФААКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаМикрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаБугун, 00:53Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди