Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланган
Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасида жиддий ҳуқуқий низо келиб чиқди. Apple корпорацияси сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компаниясини тижорат сирларини ўғирлаш ва махфий маълумотларни ноқонуний қўлга киритишда айблаб, судга мурожаат қилди. Даъвога кўра, OpenAI Apple компаниясининг собиқ ходимларини ўзига оғдириб олиш орқали ҳали эълон қилинмаган маҳсулотлар ҳақидаги муҳим техник ҳужжатларни қўлга киритган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple тақдим этган ҳужжатларда айтилишича, компаниянинг собиқ тизим муҳандиси Чанг Лиу ишдан кетганидан сўнг, Apple тармоғидаги камдан-кам учрайдиган ва аввал маълум бўлмаган хатоликдан (буг) фойдаланган ҳолда махфий файлларни юклаб олган. Ушбу заифлик "нол кунлик" (зеро-дай) тоифасига киради, яни Apple муҳандислари уни тузатишга улгурмасларидан туриб, собиқ ходим ундан ғаразли мақсадларда фойдаланишга муваффақ бўлган.
Махфий лойиҳалар ва техник ўғриликTechCrunch нашри хабарига кўра, Чанг Лиу OpenAI компаниясида иш бошлаганидан кейин бир неча ҳафта давомида Apple тармоғига уланиб турган. У ўнлаб аппарат воситаларига оид ҳужжатларни, жумладан, ҳали бозорга чиқмаган маҳсулотларнинг муҳандислик тақдимотлари, техник спецификациялари ва лойиҳа маълумотларини ўзлаштирган. Apple сервер журналларини текшириш натижасида фақат Лиу ушбу хатоликдан фойдалангани аниқланган.
Шунингдек, даъвода келтирилишича, Лиу нафақат тизим хатосидан фойдаланган, балки ўзининг таниши ва ўша пайтда ҳали Apple ходими бўлган Ю-Тинг Пенгнинг ишчи ноутбугидан ҳам рухсатсиз фойдаланган. Кейинчалик Пенг ҳам Apple'дан кетиб, OpenAI жамоасига қўшилган. Бу ҳолат OpenAI томонидан Apple'нинг ички маълумотларини тизимли равишда йиғишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.
Apple вакилларининг сўзларига кўра, собиқ ходим ўзига берилган ишчи ноутбукни ҳам қайтармаган ва у орқали компаниянинг булутли сақлаш омборларига киришга уринган. 2024-йилнинг феврал ойида Лиу Apple'нинг муҳандислик файллари ва лойиҳа ҳужжатлари сақланадиган ички тармоғига киришга қайта-қайта ҳаракат қилгани қайд этилган.
Хавфсизлик тизимидаги заиф нуқталарУшбу воқеа йирик технологик корпорациялар учун ходимларнинг ишдан кетиш жараёнида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш нақадар қийин эканлигини яна бир бор кўрсатди. Одатда, ходим ишдан бўшаши билан унинг барча рухсатномалари бекор қилиниши шарт. Бироқ, кутилмаган дастурий хатоликлар ёки инсон омили сабабли махфий маълумотлар бегона қўлларга тушиб қолиши хавфи доим сақланиб қолади.
Ҳозирда Apple ушбу хатоликни тўлиқ бартараф этганини ва барча рухсатсиз кириш нуқталарини ёпганини маълум қилди. OpenAI ҳозирча ушбу айбловлар юзасидан расмий муносабат билдирмади. Мазкур суд жараёни нафақат икки компания ўртасидаги муносабатларга, балки бутун Силикон водийсидаги кадрлар алмашинуви ва интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш қоидаларига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…