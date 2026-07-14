Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланган

·0·Техно
Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланган

Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасида жиддий ҳуқуқий низо келиб чиқди. Apple корпорацияси сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компаниясини тижорат сирларини ўғирлаш ва махфий маълумотларни ноқонуний қўлга киритишда айблаб, судга мурожаат қилди. Даъвога кўра, OpenAI Apple компаниясининг собиқ ходимларини ўзига оғдириб олиш орқали ҳали эълон қилинмаган маҳсулотлар ҳақидаги муҳим техник ҳужжатларни қўлга киритган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple тақдим этган ҳужжатларда айтилишича, компаниянинг собиқ тизим муҳандиси Чанг Лиу ишдан кетганидан сўнг, Apple тармоғидаги камдан-кам учрайдиган ва аввал маълум бўлмаган хатоликдан (буг) фойдаланган ҳолда махфий файлларни юклаб олган. Ушбу заифлик "нол кунлик" (зеро-дай) тоифасига киради, яни Apple муҳандислари уни тузатишга улгурмасларидан туриб, собиқ ходим ундан ғаразли мақсадларда фойдаланишга муваффақ бўлган.

Махфий лойиҳалар ва техник ўғрилик

TechCrunch нашри хабарига кўра, Чанг Лиу OpenAI компаниясида иш бошлаганидан кейин бир неча ҳафта давомида Apple тармоғига уланиб турган. У ўнлаб аппарат воситаларига оид ҳужжатларни, жумладан, ҳали бозорга чиқмаган маҳсулотларнинг муҳандислик тақдимотлари, техник спецификациялари ва лойиҳа маълумотларини ўзлаштирган. Apple сервер журналларини текшириш натижасида фақат Лиу ушбу хатоликдан фойдалангани аниқланган.

Шунингдек, даъвода келтирилишича, Лиу нафақат тизим хатосидан фойдаланган, балки ўзининг таниши ва ўша пайтда ҳали Apple ходими бўлган Ю-Тинг Пенгнинг ишчи ноутбугидан ҳам рухсатсиз фойдаланган. Кейинчалик Пенг ҳам Apple'дан кетиб, OpenAI жамоасига қўшилган. Бу ҳолат OpenAI томонидан Apple'нинг ички маълумотларини тизимли равишда йиғишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.

Apple вакилларининг сўзларига кўра, собиқ ходим ўзига берилган ишчи ноутбукни ҳам қайтармаган ва у орқали компаниянинг булутли сақлаш омборларига киришга уринган. 2024-йилнинг феврал ойида Лиу Apple'нинг муҳандислик файллари ва лойиҳа ҳужжатлари сақланадиган ички тармоғига киришга қайта-қайта ҳаракат қилгани қайд этилган.

Хавфсизлик тизимидаги заиф нуқталар

Ушбу воқеа йирик технологик корпорациялар учун ходимларнинг ишдан кетиш жараёнида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш нақадар қийин эканлигини яна бир бор кўрсатди. Одатда, ходим ишдан бўшаши билан унинг барча рухсатномалари бекор қилиниши шарт. Бироқ, кутилмаган дастурий хатоликлар ёки инсон омили сабабли махфий маълумотлар бегона қўлларга тушиб қолиши хавфи доим сақланиб қолади.

Ҳозирда Apple ушбу хатоликни тўлиқ бартараф этганини ва барча рухсатсиз кириш нуқталарини ёпганини маълум қилди. OpenAI ҳозирча ушбу айбловлар юзасидан расмий муносабат билдирмади. Мазкур суд жараёни нафақат икки компания ўртасидаги муносабатларга, балки бутун Силикон водийсидаги кадрлар алмашинуви ва интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш қоидаларига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

AppleOpenAIТехнологияСудХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаМикрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаБугун, 00:53SpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилдиSpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилдиБугун, 00:29Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди