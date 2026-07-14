Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлди

·0·Спорт
Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлди

Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Рубен Аморим бошчилигида таркибни кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Маълум бўлишича, "россонерилар" Аталанта ярим ҳимоячиси Эдерсонни ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган. Бу трансфер Манчестер Юнайтед билан музокаралар сўнгги паллада тўхтаб қолганидан сўнг кун тартибига чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

27 ёшли бразилиялик футболчи узоқ вақт давомида Англия Премер-лигасига кўчиб ўтиши кутилаётган эди. Бироқ, Goal.com нашри хабарига кўра, Эдерсоннинг Манчестер Юнайтед билан келишуви кутилмаганда барбод бўлган. Футболчи ҳатто тиббий кўрикдан ўтиб бўлганига қарамай, якуний босқичда томонлар бир қарорга кела олишмаган.

Рубен Аморимнинг "орзусидаги" футболчи

Милан жамоасининг янги устози Рубен Аморим айнан Эдерсонни ўзининг тактик схемаларида марказий ўринни эгаллаши керак бўлган идеал номзод деб ҳисобламоқда. Португалиялик мутахассис А Серия ҳавосига мослашган ва барқарор ўйин кўрсатаётган футболчини жамоанинг янги таянч нуқтаси сифатида кўрмоқда.

Кальциомеркато маълумотларига кўра, Милан раҳбарияти аллақачон Аталанта билан алоқага чиққан ва трансфер шартларини ўрганишни бошлаган. Аморим жамоа таркибини қайта шакллантиришда айнан Италия чемпионатида тажрибага эга бўлган ижрочиларга эътибор қаратишни буюрган.

Трансфер нархи ва музокаралар жараёни

Ҳозирда Бергамо клуби ўз етакчиси учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Аталанта раҳбарияти музокараларда осонликча ён бермайдиган клуб сифатида танилган бўлса-да, Эдерсоннинг шартномавий ҳолати Милан фойдасига ишлаши мумкин. Футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар имзоланган.

Агар футболчи янги битим имзолашдан бош тортса, Аталанта унинг нархи тушиб кетишидан хавфсираб, Милан таклиф қиладиган суммага рози бўлиши эҳтимоли бор. Ҳозирча "россонерилар" ушбу трансферни амалга ошириш орқали Скудетто учун курашда ўз позицияларини мустаҳкамлаб олишни кўзламоқда.

Эдерсон ўтган мавсумларда А Сериянинг энг ишончли ва динамик ярим ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди. Унинг майдон марказидаги фаоллиги ва ҳимоявий ҳаракатлари Рубен Аморимнинг агрессив футбол услубига тўла мос келади. Тез орада томонлар ўртасида расмий таклиф юзасидан музокаралар кейинги босқичга ўтиши кутилмоқда.

МиланАталантаРубен АморимЭдерсонТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Бугун, 00:44Барселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилдиБарселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилдиБугун, 00:16Родри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодирРодри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодирКеча, 23:59Бавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилдиБавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилдиКеча, 23:51Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Кеча, 23:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди