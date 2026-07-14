Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлди
Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Рубен Аморим бошчилигида таркибни кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Маълум бўлишича, "россонерилар" Аталанта ярим ҳимоячиси Эдерсонни ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган. Бу трансфер Манчестер Юнайтед билан музокаралар сўнгги паллада тўхтаб қолганидан сўнг кун тартибига чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
27 ёшли бразилиялик футболчи узоқ вақт давомида Англия Премер-лигасига кўчиб ўтиши кутилаётган эди. Бироқ, Goal.com нашри хабарига кўра, Эдерсоннинг Манчестер Юнайтед билан келишуви кутилмаганда барбод бўлган. Футболчи ҳатто тиббий кўрикдан ўтиб бўлганига қарамай, якуний босқичда томонлар бир қарорга кела олишмаган.
Рубен Аморимнинг "орзусидаги" футболчиМилан жамоасининг янги устози Рубен Аморим айнан Эдерсонни ўзининг тактик схемаларида марказий ўринни эгаллаши керак бўлган идеал номзод деб ҳисобламоқда. Португалиялик мутахассис А Серия ҳавосига мослашган ва барқарор ўйин кўрсатаётган футболчини жамоанинг янги таянч нуқтаси сифатида кўрмоқда.
Кальциомеркато маълумотларига кўра, Милан раҳбарияти аллақачон Аталанта билан алоқага чиққан ва трансфер шартларини ўрганишни бошлаган. Аморим жамоа таркибини қайта шакллантиришда айнан Италия чемпионатида тажрибага эга бўлган ижрочиларга эътибор қаратишни буюрган.
Трансфер нархи ва музокаралар жараёниҲозирда Бергамо клуби ўз етакчиси учун камида 50 миллион евро талаб қилмоқда. Аталанта раҳбарияти музокараларда осонликча ён бермайдиган клуб сифатида танилган бўлса-да, Эдерсоннинг шартномавий ҳолати Милан фойдасига ишлаши мумкин. Футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар имзоланган.
Агар футболчи янги битим имзолашдан бош тортса, Аталанта унинг нархи тушиб кетишидан хавфсираб, Милан таклиф қиладиган суммага рози бўлиши эҳтимоли бор. Ҳозирча "россонерилар" ушбу трансферни амалга ошириш орқали Скудетто учун курашда ўз позицияларини мустаҳкамлаб олишни кўзламоқда.
Эдерсон ўтган мавсумларда А Сериянинг энг ишончли ва динамик ярим ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди. Унинг майдон марказидаги фаоллиги ва ҳимоявий ҳаракатлари Рубен Аморимнинг агрессив футбол услубига тўла мос келади. Тез орада томонлар ўртасида расмий таклиф юзасидан музокаралар кейинги босқичга ўтиши кутилмоқда.
…