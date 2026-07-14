Барселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилди

·28·Спорт
Барселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилди

Каталониянинг Барселона клуби Жанубий Америка бозоридаги фаол скаутинг ишларини давом эттирган ҳолда, эквадорлик 18 ёшли ҳимоячи Жосуе Кайседо трансферини расман якунлади. Клуб матбуот хизмати берган маълумотга кўра, иқтидорли футболчи ЛДУ Қуито жамоасидан ижара асосида таркибга қўшилган. Ушбу келишув клубнинг келажак учун пойдевор яратиш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталонияликлар ва ЛДУ Қуито ўртасидаги битимга биноан, Кайседо 2026/27-йилги мавсумда Барселона Атлетик (клубнинг ўринбосарлар жамоаси) сафида тўп суради. Шартномада мавсум якунлангач, футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш банди ҳам кўзда тутилган. Агар ёш ҳимоячи Испаниядаги дебют мавсумида ўзини кўрсата олса, у асосий жамоа аъзосига айланиши мумкин.

Замонавий қанот ҳимоячиси ва тактик устунлик

Жосуе Кайседо замонавий футбол талабларига тўлиқ жавоб берадиган "ҳужумкор профил"даги ҳимоячи сифатида таърифланмоқда. Унинг жисмоний қуввати ва портловчи тезлиги майдоннинг чап қанотида рақиб учун жиддий муаммолар туғдиришга қодир. Айниқса, ҳужумга қўшилиш қобилияти ва рақиб жарима майдончаси яқинида сон жиҳатидан устунлик яратиши Барселона скаутларининг эътиборини тортган.

Трансфер эксперти Fabrizio Romano ушбу келишувни эксклюзив тарзда тасдиқлаб, футболчининг Европа футболидаги саргузаштлари бошланганини қайд этди. Кайседо эндиликда Жулиано Беллетти қўл остида Сегунда Федерасиясида тажриба тўплайди. Беллетти бошчилигидаги мураббийлар штаби ёш эквадорликнинг техник салоҳиятини Ла Масиа анъаналарига мослаштириш устида иш олиб боради.

Кайседонинг иқтидори илк бор 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Копа Либертадорес турнирида яққол кўзга ташланган эди. Унинг нафақат ҳимояда, балки ҳужумкор ҳаракатлардаги универсал хислатлари каталониялик мутахассисларда катта таассурот қолдирган. Клуб раҳбарияти унинг жисмоний кўрсаткичлари келажакда асосий жамоа даражасига чиқиш учун етарли деб ҳисобламоқда.

Катта тажриба ва қитъа миқёсидаги дебют

Гарчи эндигина 18 ёшга тўлган бўлса-да, Кайседо профессионал футболда маълум тажрибага эга. У ЛДУ Қуито асосий жамоасида 8 та расмий учрашувда майдонга тушишга улгурди. Шулардан 7 таси Эквадор ички чемпионатига тўғри келади. Энг муҳими, у Жанубий Американинг энг нуфузли турнири — Копа Либертадоресда Алвайс Реадй жамоасига қарши баҳсда дебют қилиб, халқаро майдон ҳавосидан баҳраманд бўлган.

Ушбу трансфер Барселонанинг сўнгги йилларда Роналд Араужо каби Жанубий Америкадан ёш иқтидорларни олиб келиб, уларни жаҳон даражасидаги юлдузга айлантириш сиёсатининг мантиқий давомидир. Эндиликда Жосуе Кайседо ўз салоҳиятини Европанинг энг кучли академияларидан бирида исботлаши талаб этилади.

БарселонаТрансферФутболЭквадорЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Бугун, 00:44Родри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодирРодри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодирКеча, 23:59Бавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилдиБавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилдиКеча, 23:51Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Кеча, 23:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди