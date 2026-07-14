Барселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилди
Каталониянинг Барселона клуби Жанубий Америка бозоридаги фаол скаутинг ишларини давом эттирган ҳолда, эквадорлик 18 ёшли ҳимоячи Жосуе Кайседо трансферини расман якунлади. Клуб матбуот хизмати берган маълумотга кўра, иқтидорли футболчи ЛДУ Қуито жамоасидан ижара асосида таркибга қўшилган. Ушбу келишув клубнинг келажак учун пойдевор яратиш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталонияликлар ва ЛДУ Қуито ўртасидаги битимга биноан, Кайседо 2026/27-йилги мавсумда Барселона Атлетик (клубнинг ўринбосарлар жамоаси) сафида тўп суради. Шартномада мавсум якунлангач, футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш банди ҳам кўзда тутилган. Агар ёш ҳимоячи Испаниядаги дебют мавсумида ўзини кўрсата олса, у асосий жамоа аъзосига айланиши мумкин.
Замонавий қанот ҳимоячиси ва тактик устунликЖосуе Кайседо замонавий футбол талабларига тўлиқ жавоб берадиган "ҳужумкор профил"даги ҳимоячи сифатида таърифланмоқда. Унинг жисмоний қуввати ва портловчи тезлиги майдоннинг чап қанотида рақиб учун жиддий муаммолар туғдиришга қодир. Айниқса, ҳужумга қўшилиш қобилияти ва рақиб жарима майдончаси яқинида сон жиҳатидан устунлик яратиши Барселона скаутларининг эътиборини тортган.
Трансфер эксперти Fabrizio Romano ушбу келишувни эксклюзив тарзда тасдиқлаб, футболчининг Европа футболидаги саргузаштлари бошланганини қайд этди. Кайседо эндиликда Жулиано Беллетти қўл остида Сегунда Федерасиясида тажриба тўплайди. Беллетти бошчилигидаги мураббийлар штаби ёш эквадорликнинг техник салоҳиятини Ла Масиа анъаналарига мослаштириш устида иш олиб боради.
Кайседонинг иқтидори илк бор 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Копа Либертадорес турнирида яққол кўзга ташланган эди. Унинг нафақат ҳимояда, балки ҳужумкор ҳаракатлардаги универсал хислатлари каталониялик мутахассисларда катта таассурот қолдирган. Клуб раҳбарияти унинг жисмоний кўрсаткичлари келажакда асосий жамоа даражасига чиқиш учун етарли деб ҳисобламоқда.
Катта тажриба ва қитъа миқёсидаги дебютГарчи эндигина 18 ёшга тўлган бўлса-да, Кайседо профессионал футболда маълум тажрибага эга. У ЛДУ Қуито асосий жамоасида 8 та расмий учрашувда майдонга тушишга улгурди. Шулардан 7 таси Эквадор ички чемпионатига тўғри келади. Энг муҳими, у Жанубий Американинг энг нуфузли турнири — Копа Либертадоресда Алвайс Реадй жамоасига қарши баҳсда дебют қилиб, халқаро майдон ҳавосидан баҳраманд бўлган.
Ушбу трансфер Барселонанинг сўнгги йилларда Роналд Араужо каби Жанубий Америкадан ёш иқтидорларни олиб келиб, уларни жаҳон даражасидаги юлдузга айлантириш сиёсатининг мантиқий давомидир. Эндиликда Жосуе Кайседо ўз салоҳиятини Европанинг энг кучли академияларидан бирида исботлаши талаб этилади.
…