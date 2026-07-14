Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқда

·27·Дунё
Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқда

Бирлашган Араб Амирликларининг пойтахти Абу Дабида инсоннинг жисмоний ва руҳий саломатлигини қўллаб-қувватлашга қаратилган улкан лойиҳа — Фаҳид ороли барпо этилмоқда. 2029 йилда тўлиқ фойдаланишга топширилиши режалаштирилган ушбу замонавий мажмуада 6 мингдан ортиқ хонадон қад ростлайди. Бу ҳақда CNN хабар берди.

Қиймати 10,9 миллиард долларга баҳоланаётган лойиҳани Абу Даби ҳукуматига қарашли Aldar Development компанияси амалга оширмоқда. Компания вице-президенти Эмма МакКри Бриннинг таъкидлашича, оролдаги ҳар бир архитектура ечими ва инфратузилма элементи инсон саломатлигига ижобий таъсир кўрсатиш тамойили асосида ишлаб чиқилган.

Яшил ҳудудлар ва соғлом турмуш тарзи

Dengiz boʻyida joylashgan zamonaviy koʻp qavatli mehmonxonalar va qumli plyaj.

Мутахассислар фикрича, яшил майдонлар кўп ва пиёдалар учун қулай муҳит инсон саломатлиги ҳамда руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади. Шу боис Фаҳид оролининг марказидан умумий узунлиги 10 километр бўлган Берм парки ўтади. Бу ерда югуриш йўлаклари, велосипед йўллари ва дам олиш масканлари ташкил этилади.

Умумий майдони 2,7 миллион квадрат метрни ташкил этувчи оролда турли тоифадаги турар жойлар — замонавий квартиралардан тортиб ўта ҳашаматли виллаларгача қурилади. Aldar компанияси маълумотларига кўра, уй-жойлар нархи 517 минг доллардан бошланиб, 2 миллион долларгача етади.

Лойиҳанинг яна бир ўзига хос жиҳати — орол ичидаги йўлларнинг 70 фоиздан ортиғи сояли қилиб қурилади. Бу эса аҳолига йилнинг иссиқ фаслларида ҳам бутун орол бўйлаб бемалол пиёда ҳаракатланиш имконини беради. Шунингдек, ҳудудда савдо дўконлари, пляж клублари, сув спорти марказлари ва дам олиш масканлари ҳам жойлаштирилади.

Таълим ва халқаро эътироф

Dengiz bo'yidagi ko'p qavatli binolar, qumli plyaj va moviy suv manzarasi.

2028 йил сентябрь ойида оролда Буюк Британиянинг машҳур King’s College School Wimbledon хусусий мактаби филиали иш бошлайди. У АҚШнинг Fitwel соғлом биноларни сертификатлаш тизими томонидан аккредитациядан ўтган дунёдаги биринчи таълим муассасаси бўлади.

Фаҳид оролининг ўзи ҳам ушбу халқаро тизим бўйича энг юқори — уч юлдузли рейтингга сазовор бўлиб, бу натижага эришган дунёдаги илк лойиҳа сифатида қайд этилди. Сертификатлаш жараёнида жисмоний фаоллик, соғлом овқатланиш, руҳий саломатликни қўллаб-қувватлаш ва касалликларнинг олдини олиш каби муҳим мезонлар инобатга олинган.

«Кўпчилик бинода спорт зали ёки SPA маркази бўлса, буни саломатлик учун етарли деб ҳисоблайди. Аслида эса саломатлик — инсон ҳар куни тўғри ва соғлом қарорлар қабул қилишига ёрдам берадиган муҳитни яратишдир», — деди Эмма МакКри Брин.

Аввалроқ Мисрда ҳам қиймати 27 миллиард доллар бўлган The Spine лойиҳаси ҳақида хабар берилган эди. Мазкур янги шаҳар 2 миллион квадрат метрдан ортиқ ҳудудни эгаллаб, 165 та турар жой, бизнес ва тижорат минораларини ўз ичига олиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКеча, 22:09Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКеча, 21:54Имо-ишора тилини тушунган лабрадор интернет юлдузига айландиИмо-ишора тилини тушунган лабрадор интернет юлдузига айландиКеча, 21:50Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиИссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиКеча, 19:48Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиКеча, 18:16Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди