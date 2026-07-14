Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк жаҳон чемпионатида натижа жиҳатидан кутилган муваффақиятга эриша олмади. Аммо FIFA Match Report Hub маълумотларида қайд этилган бир кўрсаткич футболчиларимиз майдонда охиригача курашганини кўрсатди: Ўзбекистон ўртача босиб ўтилган масофа бўйича Англия ва Бразилияни ортда қолдирган.
Натижа оғир, лекин ҳаракат бор эди
Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧ-2026да тарихида илк бор иштирок этди. Бунинг ўзи ўзбек футболи учун катта воқеа бўлди.
Бироқ гуруҳ босқичи натижа жиҳатидан оғир кечди. Ўзбекистон Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5 ва Конго ДРга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Жамоа мусобақани очкосиз, 2:11 тўплар нисбати билан якунлади.
Шунга қарамай, майдондаги жисмоний ҳаракат ва кураш кўрсаткичлари бошқа манзарани кўрсатмоқда.
Ўзбекистон ҳар ўйинда 112 кмдан ортиқ югурган
Маълумотларга кўра, ўзбекистонлик футболчилар ҳар бир ўйинда ўртача 112 километрдан ортиқ масофани босиб ўтган.
Бу кўрсаткич Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги энг чидамли жамоалар қаторига олиб чиқди. Энг қизиғи, терма жамоамиз бу борада Англия ва Бразилия каби грандлардан юқори натижа қайд этган.
Жамоа
Ўртача масофа
Ўзбекистон
112 кмдан ортиқ
Англия
108,5 км
Бразилия
106,2 км
Қатар
103,3 км
Бу рақамлар битта нарсани очиқ кўрсатади: Ўзбекистон натижада ютқазган бўлса ҳам, майдонда ҳаракат, прессинг ва югуриш ҳажми бўйича пассив жамоа бўлмаган.
Топ-10да кимлар бор?
ЖЧ-2026да ўртача босиб ўтилган масофа бўйича етакчи жамоалар рўйхатида биринчи ўринни АҚШ терма жамоаси эгаллаган. Америкаликлар ҳар бир ўйинда ўртача 118,4 километр масофа босиб ўтган.
Кейинги ўринларда Австралия ва Жанубий Корея жойлашган.
Ўрин
Жамоа
Масофа
1
АҚШ
118,4 км
2
Австралия
117,1 км
3
Жанубий Корея
115,8 км
4
Япония
114,9 км
5
Германия
114,2 км
6
Марокаш
113,8 км
7
Швейцария
113,5 км
8
Уругвай
113,1 км
9
Хорватия
112,9 км
10
Испания
112,7 км
23
Ўзбекистон
112 кмдан ортиқ
Ўзбекистоннинг 23-ўринда қайд этилиши, айниқса дебютант жамоа учун ёмон кўрсаткич эмас. Ҳа, таблода оғриқли ҳисоблар бор. Лекин GPS тилида айтганда, болалар “режим эконом”да юрмаган.
Англия ва Бразилиядан юқори кўрсаткич
Ўзбекистоннинг Англия ва Бразилиядан кўпроқ масофа босиб ўтгани алоҳида эътиборга лойиқ.
Албатта, югуришнинг ўзи футболда ғалабани кафолатламайди. Муҳими — масофа қандай босиб ўтилди, қайси зоналарда ҳаракат қилинди, тўп билан ва тўпсиз қарорлар қанчалик сифатли бўлди.
Аммо жисмоний тайёргарлик ва интизом нуқтаи назаридан бу кўрсаткич ижобий сигнал ҳисобланади. Ўзбекистон футболчилари турнирда кучли рақибларга қарши жисмонан кураша олишини кўрсатди.
Муаммо қаерда бўлди?
Ўзбекистон кўп югурди, лекин натижа келмади. Бу эса асосий муаммо фақат жисмоний тайёргарликда эмаслигини англатади.
Жамоага тажриба, юқори темпда қарор қабул қилиш, ҳимояда концентрация ва ҳужумда самарадорлик етишмади. Жаҳон чемпионатида ҳар бир хато жазоланади, ҳар бир бўш зона рақиб учун имкониятга айланади.
Колумбия, Португалия ва Конго ДРга қарши ўйинларда ҳам айнан шу фарқ сезилди: Ўзбекистон ҳаракат қилди, аммо рақиблар вазиятлардан анча совуққон фойдаланди.
Файзуллаев ва Шомуродов тарихга кирди
Натижалар оғир бўлса-да, ЖЧ-2026 ўзбек футболи тарихида бир нечта муҳим саҳифани очди.
Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов жаҳон чемпионатида гол урган ўзбек футболчилари сифатида тарихга кирди. Бу келажак авлодлар учун муҳим рамзий воқеа.
Ўзбекистон илк бор мундиал ҳавосини ҳис қилди, энг кучли рақиблар билан тўқнашди ва жаҳон футболида ўзини кўрсатиш учун биринчи қадамни ташлади.
Бу кўрсаткич нимани англатади?
112 километрдан ортиқ ўртача масофа — бу шунчаки статистика эмас. Бу жамоанинг майдонда таслим бўлмагани, рақибга қарши югургани, курашгани ва жисмоний жиҳатдан ўзини кўрсатишга ҳаракат қилганини англатади.
Бироқ кейинги босқич учун бу етарли эмас. Энди Ўзбекистон футболига шу чидамлилик устига сифат, тез фикрлаш, тактик пухталик ва юқори даражадаги ҳужум самарадорлигини қўшиш керак.
Жаҳон чемпионати бизга аччиқ, лекин керакли дарс берди: фақат югуриш билан бўлмайди, лекин югурмасдан умуман бўлмайди.
Дебютдан кейинги энг муҳим хулоса
Ўзбекистон ЖЧ-2026ни очкосиз якунлади. Бу ҳақиқат. Аммо жамоа жисмоний ҳаракат бўйича Англия ва Бразилиядан юқори натижа қайд этгани ҳам ҳақиқат.
Энди асосий вазифа — шу меҳнатни натижага айлантириш. Агар жисмоний тайёргарлик, характер ва ҳаракатга тактик сифат қўшилса, кейинги йирик турнирларда Ўзбекистон бошқача кўринишда майдонга чиқиши мумкин.
Бу мундиал оғир бўлди. Аммо ўзбек футболи учун биринчи катта сабоқ ҳам айнан шу ердан бошланди.
…