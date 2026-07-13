Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширди

·0·Техно
Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширди

Ретро-ўйинлар оламида ҳақиқий технологик инқилоб юз берди: ТунерТом тахаллуси билан танилган муҳандис-ишқибоз оригинал Sony PlayStation консолининг имкониятларини тасаввур қилиб бўлмас даражага етказди. У қурилманинг стандарт 2 МБ ҳажмдаги тезкор хотирасини (RAM) 16 МБгача оширишга муваффақ бўлди. Бу нафақат техник маҳорат, балки 30 йиллик афсонавий платформанинг яширин салоҳиятини очиб берувчи ноёб тажриба ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модификация аввалги уринишлардан тубдан фарқ қилади. Илгари бошқа мутахассислар хотирани 8 МБгача кенгайтиришган эди, бироқ ТунерТом PlayStation архитектурасига асосланган аркада тизимларининг ишлаш принципини ўрганиб чиқиб, процессор 16 МБгача бўлган маълумотлар оқимини қайта ишлашга қодир деган хулосага келди. Бу кашфиёт консолнинг аппарат қисмида жиддий ўзгаришлар қилишга туртки бўлди.

Мураккаб муҳандислик ечими

Техник нуқтаи назардан, бу жараён жуда мураккаб кечди. Муаллиф ПУ-18 русумли она платадаги стандарт тўртта 512 КБ ҳажмли ЭДО DRAM микросхемаларини олиб ташлади. Уларнинг ўрнига эски компьютер хотира модулларидан олинган саккизта 2 МБли чиплар ўрнатилди. Жой танқислиги сабабли, чипларнинг бир қисми бевосита платага, қолганлари эса уларнинг устига "қаватма-қават" усулида жойлаштирилди.

Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш учун қўшимча мантиқий схемаларни боғловчи махсус ҚСБ (Қуикк Солдер Боард) платасидан фойдаланилди. Ушбу мураккаб "операция" натижасида консол муваффақиятли ишга тушди ва тизим кенгайтирилган хотира ҳажмини тўлиқ таниди. Бу каби модификациялар одатда фақат назарий жиҳатдан имконли деб ҳисобланарди, бироқ амалиётда ўз исботини топди.

Амалий натижалар ва чекловлар

Тажриба муваффақиятли ўтган бўлса-да, унинг амалий қўлланилиши ҳозирча чекланган. Гап шундаки, PlayStation учун чиқарилган ўйинларнинг мутлақ кўпчилиги айнан 2 МБ хотирага мослаб дастурланган. Шу сабабли, хотира ҳажми ошгани билан аксарият классик лойиҳаларда сезиларли ўзгариш кўзга ташланмайди. Ҳатто Final Fantasy ИХ каби баъзи ўйинлар бундай ностандарт конфигурацияда беқарор ишлай бошлагани кузатилди.

Шунга қарамай, ушбу модификация келажакда ўйин моддерлари учун янги эшикларни очади. 8 МБ хотира учун махсус патчлар (ямоқлар) ёзилган ўйинлар ушбу тизимда бироз тезроқ юкланиши ва кадрлар алмашинуви барқарорлашиши мумкин. Энг муҳими, ушбу лойиҳа ретро-консолларнинг техник чегаралари ҳали тўлиқ ўрганилмаганини ва ишқибозлар томонидан янги чўққилар забт этилиши мумкинлигини кўрсатди.

Ўзбекистондаги ретро-техника ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. PlayStation ўз вақтида мамлакатимизда энг оммабоп консол бўлганини ҳисобга олсак, эски қурилмаларга иккинчи ҳаёт бериш ва уларнинг аппарат қисмини модернизация қилиш бўйича бундай тажрибалар техник ижодкорлик учун ажойиб намунадир.

SonyPlayStationТехнологияМодификацияРетро Ўйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиСлимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиКеча, 22:57АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиАҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиКеча, 22:56Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаКеча, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди