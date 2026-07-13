Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширди
Ретро-ўйинлар оламида ҳақиқий технологик инқилоб юз берди: ТунерТом тахаллуси билан танилган муҳандис-ишқибоз оригинал Sony PlayStation консолининг имкониятларини тасаввур қилиб бўлмас даражага етказди. У қурилманинг стандарт 2 МБ ҳажмдаги тезкор хотирасини (RAM) 16 МБгача оширишга муваффақ бўлди. Бу нафақат техник маҳорат, балки 30 йиллик афсонавий платформанинг яширин салоҳиятини очиб берувчи ноёб тажриба ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модификация аввалги уринишлардан тубдан фарқ қилади. Илгари бошқа мутахассислар хотирани 8 МБгача кенгайтиришган эди, бироқ ТунерТом PlayStation архитектурасига асосланган аркада тизимларининг ишлаш принципини ўрганиб чиқиб, процессор 16 МБгача бўлган маълумотлар оқимини қайта ишлашга қодир деган хулосага келди. Бу кашфиёт консолнинг аппарат қисмида жиддий ўзгаришлар қилишга туртки бўлди.
Мураккаб муҳандислик ечимиТехник нуқтаи назардан, бу жараён жуда мураккаб кечди. Муаллиф ПУ-18 русумли она платадаги стандарт тўртта 512 КБ ҳажмли ЭДО DRAM микросхемаларини олиб ташлади. Уларнинг ўрнига эски компьютер хотира модулларидан олинган саккизта 2 МБли чиплар ўрнатилди. Жой танқислиги сабабли, чипларнинг бир қисми бевосита платага, қолганлари эса уларнинг устига "қаватма-қават" усулида жойлаштирилди.
Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш учун қўшимча мантиқий схемаларни боғловчи махсус ҚСБ (Қуикк Солдер Боард) платасидан фойдаланилди. Ушбу мураккаб "операция" натижасида консол муваффақиятли ишга тушди ва тизим кенгайтирилган хотира ҳажмини тўлиқ таниди. Бу каби модификациялар одатда фақат назарий жиҳатдан имконли деб ҳисобланарди, бироқ амалиётда ўз исботини топди.
Амалий натижалар ва чекловларТажриба муваффақиятли ўтган бўлса-да, унинг амалий қўлланилиши ҳозирча чекланган. Гап шундаки, PlayStation учун чиқарилган ўйинларнинг мутлақ кўпчилиги айнан 2 МБ хотирага мослаб дастурланган. Шу сабабли, хотира ҳажми ошгани билан аксарият классик лойиҳаларда сезиларли ўзгариш кўзга ташланмайди. Ҳатто Final Fantasy ИХ каби баъзи ўйинлар бундай ностандарт конфигурацияда беқарор ишлай бошлагани кузатилди.
Шунга қарамай, ушбу модификация келажакда ўйин моддерлари учун янги эшикларни очади. 8 МБ хотира учун махсус патчлар (ямоқлар) ёзилган ўйинлар ушбу тизимда бироз тезроқ юкланиши ва кадрлар алмашинуви барқарорлашиши мумкин. Энг муҳими, ушбу лойиҳа ретро-консолларнинг техник чегаралари ҳали тўлиқ ўрганилмаганини ва ишқибозлар томонидан янги чўққилар забт этилиши мумкинлигини кўрсатди.
Ўзбекистондаги ретро-техника ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. PlayStation ўз вақтида мамлакатимизда энг оммабоп консол бўлганини ҳисобга олсак, эски қурилмаларга иккинчи ҳаёт бериш ва уларнинг аппарат қисмини модернизация қилиш бўйича бундай тажрибалар техник ижодкорлик учун ажойиб намунадир.
…