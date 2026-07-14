OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқда
Технология оламида шов-шувли ўзгаришлар кутилмоқда: смартфон бозорида ўзининг "флагманлар қотили" мақоми билан танилган OnePlus бренди фаолиятини якунлаш арафасида турибди. ВинФутуре нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, компания ва унинг бош ташкилоти бўлмиш Oppo шу ҳафтанинг ўзидаёқ бренднинг ёпилиши ҳақида расмий баёнот бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янгилик шунчаки маркетинг стратегияси эмас, балки бренднинг Европа ва АҚШ каби энг йирик ҳамда стратегик муҳим бозорлардан бутунлай чиқиб кетишини англатади. Соҳа экспертларининг фикрича, биз ўрганган ва билган OnePlus даври ўз ниҳоясига етмоқда. Бу эса мобил қурилмалар бозоридаги рақобат муҳитига сезиларли таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
Таъкидлаш жоизки, OnePlus брендининг келажаги борасидаги хавотирлар биринчи марта янграётгани йўқ. Шу йилнинг январ ойида Android Ҳеадлинес ресурси ҳам компаниянинг тугатилиши ҳақида кенг кўламли суриштирув эълон қилган эди. Ўшанда OnePlus раҳбарияти бу маълумотларни рад этишга уриниб, фойдаланувчиларни тинчлантирган бўлса-да, ҳозирги вазият вазият анча жиддий эканидан далолат бермоқда.
Стратегик ўзгаришлар ва Oppo режасиВинФутуре маълумотларига кўра, OnePlus бренди ёпилгач, унинг ўрнини тўлиқлигича Oppo эгаллайди. Компания Европа бозорида ўз таъсирини кенгайтиришни ва илгари OnePlus эгаллаб турган нарх сегментлари ҳамда аудиторияни ўзлаштиришни режалаштирмоқда. Бу қадам ресурсларни оптималлаштириш ва икки бренд ўртасидаги ички рақобатга чек қўйиш мақсадида ташланаётган бўлиши мумкин.
Ҳозирча бренднинг Осиё, хусусан, Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги тақдири ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бироқ, агар глобал стратегия ўзгарса, бу барча ҳудудлардаги маҳсулотлар қаторига ва техник қўллаб-қувватлаш хизматларига таъсир кўрсатиши тайин. OnePlus фойдаланувчилари учун дастурий таъминот янгиланишлари масаласи энг оғриқли нуқтага айланиши мумкин.
OnePlus ўз вақтида ҳамёнбоп нархда юқори унумдорликни таклиф қилиш орқали смартфон саноатида инқилоб қилган эди. Унинг ОхйгенОС қобиғи ва содиқ мухлислар ҳамжамияти брендни бошқа Хитой ишлаб чиқарувчиларидан ажратиб турарди. Эндиликда ушбу мерос қандай шаклда сақланиб қолиши ёки бутунлай йўқ бўлиб кетиши фақатгина расмий эълондан сўнг маълум бўлади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, OnePlus брендининг кетиши смартфон бозоридаги йирик бир даврнинг якунланишидир. Агар ушбу ҳафта кутилаётган баёнот тасдиқланса, технология ихлосмандлари яқин йилларда фақат Oppo бренди остидаги флагманларни кўришлари мумкин бўлади. Бу эса бозордаги танлов имкониятларини бироз чеклаши эҳтимолдан холи эмас.
…