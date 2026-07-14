OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқда

·0·Техно
OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқда

Технология оламида шов-шувли ўзгаришлар кутилмоқда: смартфон бозорида ўзининг "флагманлар қотили" мақоми билан танилган OnePlus бренди фаолиятини якунлаш арафасида турибди. ВинФутуре нашрининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, компания ва унинг бош ташкилоти бўлмиш Oppo шу ҳафтанинг ўзидаёқ бренднинг ёпилиши ҳақида расмий баёнот бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янгилик шунчаки маркетинг стратегияси эмас, балки бренднинг Европа ва АҚШ каби энг йирик ҳамда стратегик муҳим бозорлардан бутунлай чиқиб кетишини англатади. Соҳа экспертларининг фикрича, биз ўрганган ва билган OnePlus даври ўз ниҳоясига етмоқда. Бу эса мобил қурилмалар бозоридаги рақобат муҳитига сезиларли таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

Таъкидлаш жоизки, OnePlus брендининг келажаги борасидаги хавотирлар биринчи марта янграётгани йўқ. Шу йилнинг январ ойида Android Ҳеадлинес ресурси ҳам компаниянинг тугатилиши ҳақида кенг кўламли суриштирув эълон қилган эди. Ўшанда OnePlus раҳбарияти бу маълумотларни рад этишга уриниб, фойдаланувчиларни тинчлантирган бўлса-да, ҳозирги вазият вазият анча жиддий эканидан далолат бермоқда.

Стратегик ўзгаришлар ва Oppo режаси

ВинФутуре маълумотларига кўра, OnePlus бренди ёпилгач, унинг ўрнини тўлиқлигича Oppo эгаллайди. Компания Европа бозорида ўз таъсирини кенгайтиришни ва илгари OnePlus эгаллаб турган нарх сегментлари ҳамда аудиторияни ўзлаштиришни режалаштирмоқда. Бу қадам ресурсларни оптималлаштириш ва икки бренд ўртасидаги ички рақобатга чек қўйиш мақсадида ташланаётган бўлиши мумкин.

Ҳозирча бренднинг Осиё, хусусан, Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги тақдири ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бироқ, агар глобал стратегия ўзгарса, бу барча ҳудудлардаги маҳсулотлар қаторига ва техник қўллаб-қувватлаш хизматларига таъсир кўрсатиши тайин. OnePlus фойдаланувчилари учун дастурий таъминот янгиланишлари масаласи энг оғриқли нуқтага айланиши мумкин.

OnePlus ўз вақтида ҳамёнбоп нархда юқори унумдорликни таклиф қилиш орқали смартфон саноатида инқилоб қилган эди. Унинг ОхйгенОС қобиғи ва содиқ мухлислар ҳамжамияти брендни бошқа Хитой ишлаб чиқарувчиларидан ажратиб турарди. Эндиликда ушбу мерос қандай шаклда сақланиб қолиши ёки бутунлай йўқ бўлиб кетиши фақатгина расмий эълондан сўнг маълум бўлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, OnePlus брендининг кетиши смартфон бозоридаги йирик бир даврнинг якунланишидир. Агар ушбу ҳафта кутилаётган баёнот тасдиқланса, технология ихлосмандлари яқин йилларда фақат Oppo бренди остидаги флагманларни кўришлари мумкин бўлади. Бу эса бозордаги танлов имкониятларини бироз чеклаши эҳтимолдан холи эмас.

OnePlusOppoСмартфонТехнологияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаМикрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқдаБугун, 00:53SpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилдиSpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилдиБугун, 00:29Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди