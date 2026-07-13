Бавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилди

·0·Спорт
Бавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилди

Германиянинг Бавария клуби янги мавсум олдидан ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона аъзоси Жулес Коунде трансфери бўйича жиддий қадамларни ташламоқда. Мюнхенликлар франциялик ҳимоячининг халқаро майдондаги ишончли ўйинларидан сўнг унга асосий мақсадлардан бири сифатида қарамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БИЛД нашри берган маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти сўнгги кунларда футболчининг яқин атрофи билан алоқага чиқиб, унинг Аллианз Аренага кўчиб ўтиш имкониятларини муҳокама қилган. Немис гранди ҳимоячининг шартнома шартлари ва унинг Каталония пойтахтини тарк этишга бўлган хоҳишини ўрганмоқда.

Футболчининг позицияси ва Ханси Флик омили

Гарчи Мюнхен клуби қизиқиши юқори бўлса-да, футболчига яқин манбалар Жулес Коунде ҳозирча Барселона сафида қолишни афзал кўраётганини таъкидламоқда. Ҳимоячи янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида ўзининг муносиб эканлигини исботлашга ва асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлашга қарор қилган.

Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган. Бироқ Барселона раҳбарияти Коундени "сотилмас футболчилар" рўйхатидан чиқаргани айтилмоқда. Клубдаги молиявий қийинчиликлар сабабли, агар муносиб таклиф тушса, каталонияликлар ҳимоячининг трансферини кўриб чиқишга тайёр.

Трансфер тарихи ва рақобат

Ўтган йилнинг август ойида Барселона футболчини Манчестер Сити каби клублар қизиқишидан ҳимоя қилиш учун унинг шартномасини 2030-йилгача узайтирган эди. Пеп Гуардиола узоқ вақт давомида франциялик ҳимоячини ўз жамоасида кўришни истаган, аммо ўшанда каталонияликлар рад жавобини берган эди.

Жулес Коунде 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Франция терма жамоасининг энг барқарор ўйинчиларидан бири сифатида гавдаланди. Дидиер Десчампс бошқарувидаги жамоада у Виллиам Салиба ва Дайо Упамекано билан биргаликда ҳимоя қўрғонини мустаҳкамлаб келмоқда. Айнан мана шу барқарорлик Бавария скаутларининг эътиборини тортган асосий жиҳат бўлди.

Эндиликда Барселона раҳбарияти қийин танлов қаршисида турибди: ё футболчини катта маблағ эвазига сотиб юбориш, ёки унинг халқаро майдондаги ажойиб формасини клуб манфаатларига йўналтириш. Мюнхенликлар эса трансфер ойнаси якунига қадар босимни давом эттириши кутилмоқда.

БаварияБарселонаЖулес КоундеТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодирРодри ЖЧ ярим финали олдидан: Испания Францияни мағлуб этишга қодирКеча, 23:59Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?Кеча, 23:09Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...Кеча, 22:24Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Кеча, 22:05Челси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирдиЧелси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирдиКеча, 21:30Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийКеча, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди