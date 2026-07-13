Бавария Барселона ҳимоячиси Жулес Коунде учун курашга қўшилди
Германиянинг Бавария клуби янги мавсум олдидан ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона аъзоси Жулес Коунде трансфери бўйича жиддий қадамларни ташламоқда. Мюнхенликлар франциялик ҳимоячининг халқаро майдондаги ишончли ўйинларидан сўнг унга асосий мақсадлардан бири сифатида қарамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БИЛД нашри берган маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти сўнгги кунларда футболчининг яқин атрофи билан алоқага чиқиб, унинг Аллианз Аренага кўчиб ўтиш имкониятларини муҳокама қилган. Немис гранди ҳимоячининг шартнома шартлари ва унинг Каталония пойтахтини тарк этишга бўлган хоҳишини ўрганмоқда.
Футболчининг позицияси ва Ханси Флик омилиГарчи Мюнхен клуби қизиқиши юқори бўлса-да, футболчига яқин манбалар Жулес Коунде ҳозирча Барселона сафида қолишни афзал кўраётганини таъкидламоқда. Ҳимоячи янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида ўзининг муносиб эканлигини исботлашга ва асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлашга қарор қилган.
Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган. Бироқ Барселона раҳбарияти Коундени "сотилмас футболчилар" рўйхатидан чиқаргани айтилмоқда. Клубдаги молиявий қийинчиликлар сабабли, агар муносиб таклиф тушса, каталонияликлар ҳимоячининг трансферини кўриб чиқишга тайёр.
Трансфер тарихи ва рақобатЎтган йилнинг август ойида Барселона футболчини Манчестер Сити каби клублар қизиқишидан ҳимоя қилиш учун унинг шартномасини 2030-йилгача узайтирган эди. Пеп Гуардиола узоқ вақт давомида франциялик ҳимоячини ўз жамоасида кўришни истаган, аммо ўшанда каталонияликлар рад жавобини берган эди.
Жулес Коунде 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Франция терма жамоасининг энг барқарор ўйинчиларидан бири сифатида гавдаланди. Дидиер Десчампс бошқарувидаги жамоада у Виллиам Салиба ва Дайо Упамекано билан биргаликда ҳимоя қўрғонини мустаҳкамлаб келмоқда. Айнан мана шу барқарорлик Бавария скаутларининг эътиборини тортган асосий жиҳат бўлди.
Эндиликда Барселона раҳбарияти қийин танлов қаршисида турибди: ё футболчини катта маблағ эвазига сотиб юбориш, ёки унинг халқаро майдондаги ажойиб формасини клуб манфаатларига йўналтириш. Мюнхенликлар эса трансфер ойнаси якунига қадар босимни давом эттириши кутилмоқда.
…