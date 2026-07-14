Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқда
Яримўтказгичлар саноатининг мутлақ етакчиси ҳисобланган TSMC компанияси ўз маҳсулотлари нархини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. Бу қарор глобал технология бозорида смартфонлар, компьютерлар ва сунъий интеллект қурилмалари таннархининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Бироқ, Япония бозорига янги кириб келган Рапидус компанияси мазкур вазиятдан фойдаланиб, анча арзон нархлар билан гигантнинг мижозларини ўзига оғдириб олишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, TSMC 2026-йилнинг иккинчи ярмида ўзининг энг илғор 3-нм (нанометрли) кремний пластиналари нархини 15 фоизга оширишни кўзда тутмоқда. Бу жараён 2027-йилда ҳам давом этиши ва нархлар яна 5-10 фоизга ўсиши кутилмоқда. Таъкидлаш жоизки, компания 2025-йилнинг тўртинчи чорагидаёқ 4-нм ва 5-нм технологик жараёнлар бўйича ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар қимматлашиши ҳақида мижозларини огоҳлантириб улгурган.
Япониянинг амбицияли режалариTSMC томонидан нархларнинг мунтазам кўтарилиши фонида, Япониянинг Рапидус компанияси ўзининг агрессив нарх сиёсати билан майдонга чиқмоқда. Компания 2-нм технологик жараён асосидаги пластиналарни TSMC таклиф қилаётган нархдан анча арзон сотишни режалаштирган. Ҳозирда Рапидус бир дона пластина учун 3-3,5 миллион иена (тахминан 18 500 дан 21 500 долларгача) нарх белгилашни мўлжалламоқда.
Таққослаш учун, TSMC ўзининг 2-нм пластиналари учун 30 000 доллар атрофида ҳақ сўраши кутилмоқда. Бу эса япониялик ишлаб чиқарувчининг маҳсулоти рақибидан қарийб 10 000 долларга арзонроқ бўлишини англатади. Бундай катта фарқ йирик технологик брендларни ўз ишлаб чиқариш занжирини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
Ҳозирги вақтда Рапидус 60 дан ортиқ компаниялар билан музокаралар олиб бормоқда. Эътиборлиси, ушбу потенциал мижозларнинг аксарияти Япония ташқарисидаги халқаро корпорациялардир. Компания нафақат нарх, балки технологик етакчилик учун ҳам курашмоқда: 2029-йилга бориб янада мукаммалроқ бўлган 1,4-нм технологик жараённи ишга тушириш режалаштирилган.
Саноатдаги янги кучРапидус — бу шунчаки стартап эмас, балки Япония саноат гигантларининг бирлашмасидир. 2022-йилда асос солинган ушбу компания ортида қуйидаги йирик тузилмалар турибди:
- СофтБанк
- Sony
- Toyota
- Денсо
- Kioxia
- Mitsubishi УФЖ
- НEК
- НТТ
…