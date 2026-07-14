Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқда

·20·Техно
Микрочиплар бозорида нархлар уруши: TSMC нархни оширмоқда, Рапидус эса мижозларни чорламоқда

Яримўтказгичлар саноатининг мутлақ етакчиси ҳисобланган TSMC компанияси ўз маҳсулотлари нархини сезиларли даражада оширишни режалаштирмоқда. Бу қарор глобал технология бозорида смартфонлар, компьютерлар ва сунъий интеллект қурилмалари таннархининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Бироқ, Япония бозорига янги кириб келган Рапидус компанияси мазкур вазиятдан фойдаланиб, анча арзон нархлар билан гигантнинг мижозларини ўзига оғдириб олишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, TSMC 2026-йилнинг иккинчи ярмида ўзининг энг илғор 3-нм (нанометрли) кремний пластиналари нархини 15 фоизга оширишни кўзда тутмоқда. Бу жараён 2027-йилда ҳам давом этиши ва нархлар яна 5-10 фоизга ўсиши кутилмоқда. Таъкидлаш жоизки, компания 2025-йилнинг тўртинчи чорагидаёқ 4-нм ва 5-нм технологик жараёнлар бўйича ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар қимматлашиши ҳақида мижозларини огоҳлантириб улгурган.

Япониянинг амбицияли режалари

TSMC томонидан нархларнинг мунтазам кўтарилиши фонида, Япониянинг Рапидус компанияси ўзининг агрессив нарх сиёсати билан майдонга чиқмоқда. Компания 2-нм технологик жараён асосидаги пластиналарни TSMC таклиф қилаётган нархдан анча арзон сотишни режалаштирган. Ҳозирда Рапидус бир дона пластина учун 3-3,5 миллион иена (тахминан 18 500 дан 21 500 долларгача) нарх белгилашни мўлжалламоқда.

Таққослаш учун, TSMC ўзининг 2-нм пластиналари учун 30 000 доллар атрофида ҳақ сўраши кутилмоқда. Бу эса япониялик ишлаб чиқарувчининг маҳсулоти рақибидан қарийб 10 000 долларга арзонроқ бўлишини англатади. Бундай катта фарқ йирик технологик брендларни ўз ишлаб чиқариш занжирини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

Ҳозирги вақтда Рапидус 60 дан ортиқ компаниялар билан музокаралар олиб бормоқда. Эътиборлиси, ушбу потенциал мижозларнинг аксарияти Япония ташқарисидаги халқаро корпорациялардир. Компания нафақат нарх, балки технологик етакчилик учун ҳам курашмоқда: 2029-йилга бориб янада мукаммалроқ бўлган 1,4-нм технологик жараённи ишга тушириш режалаштирилган.

Саноатдаги янги куч

Рапидус — бу шунчаки стартап эмас, балки Япония саноат гигантларининг бирлашмасидир. 2022-йилда асос солинган ушбу компания ортида қуйидаги йирик тузилмалар турибди:

  • СофтБанк
  • Sony
  • Toyota
  • Денсо
  • Kioxia
  • Mitsubishi УФЖ
  • НEК
  • НТТ
Токионинг Чиёда туманида қароргоҳига эга бўлган ушбу алянс Японияни яримўтказгичлар бозоридаги аввалги нуфузини тиклашни мақсад қилган. Агар Рапидус ўз вадаларининг устидан чиқиб, сифатли ва арзон чипларни етказиб бера олса, бу Apple, NVIDIA ва Qualcomm каби гигантларнинг стратегиясига жиддий таъсир кўрсатади. Ўзбекистон каби истеъмол бозорлари учун эса бу келажакда гаджетлар нархининг барқарорлашувига хизмат қилиши мумкин.

TSMCРапидусТехнологияМикрочипларЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22SpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилдиSpaceX янги марра сари: Starship кемасининг навбатдаги парвозига рухсат берилдиБугун, 00:29Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди