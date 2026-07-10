Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант бор
Хорватия терма жамоаси яримҳимоячиси Марсело Брозович Саудиянинг «Ан-Наср» клубини тарк этганидан кейин эркин агент мақомига эга бўлди.
Энди 33 ёшли футболчи фаолиятини Испаниянинг энг йирик клубларидан бирида давом эттириши мумкинлиги айтилмоқда.
«Реал» Брозович вариантини кўриб чиқмоқда
Журналист Саша Тавольери маълумотига кўра, мадридлик «Реал» Брозовични трансфер учун тўловсиз қўлга киритиш имкониятига эга.
Хорватиялик яримҳимоячи эркин агент бўлгани сабаб, унинг трансфери учун бошқа клубга маблағ тўланмайди. Бу эса «қироллик клуби» учун молиявий жиҳатдан қулай вариант бўлиши мумкин.
Моуриньо тажрибага эътибор қаратмоқда
Манбага кўра, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо Брозовични жамоага таклиф этиш ғоясига қизиқиш билдирган.
Португалиялик мутахассис яримҳимоя марказида тажриба, интизом ва катта ўйинлар босимини кўтара оладиган футболчига эҳтиёж сезаётган бўлиши мумкин.
Шартнома бир йиллик бўлиши мумкин
Хабарларга қараганда, эҳтимолий келишув бир йил муддатга мўлжалланиши мумкин.
Бу «Реал» учун хавфи нисбатан кам бўлган қарор бўлади: клуб тажрибали футболчини қисқа муддатга синаб кўради, Брозович эса Европанинг энг юқори даражасига қайтиш имкониятини қўлга киритади.
«Интер»даги даври билан танилган
Марсело Брозович Европада аввало «Интер»даги ўйинлари орқали танилган.
У 2015 йилдан 2023 йилгача Милан клуби шарафини ҳимоя қилди ва жамоанинг яримҳимоя марказида муҳим фигуралардан бири бўлди.
Хорватия термасида 99 та ўйин
Брозович Хорватия миллий жамоаси сафида ҳам катта тажрибага эга.
У терма жамоа либосида 99 та ўйин ўтказган ва 7 та гол муаллифига айланган.
«Реал» учун кутилмаган, аммо мантиқли вариант
Брозович ёш жиҳатидан узоқ муддатли лойиҳа эмас. Аммо эркин агент мақоми, катта тажрибаси ва марказий яримҳимоядаги ўйин маданияти уни «Реал» учун қисқа муддатли, аммо фойдали вариантга айлантириши мумкин.
Энди асосий савол — Моуриньонинг қизиқиши расмий таклифга айланадими ёки Брозович бошқа клуб билан келишувга эришадими?
…