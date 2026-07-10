Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант бор

·66·Спорт
Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант бор

Хорватия терма жамоаси яримҳимоячиси Марсело Брозович Саудиянинг «Ан-Наср» клубини тарк этганидан кейин эркин агент мақомига эга бўлди.

Энди 33 ёшли футболчи фаолиятини Испаниянинг энг йирик клубларидан бирида давом эттириши мумкинлиги айтилмоқда.

«Реал» Брозович вариантини кўриб чиқмоқда

Журналист Саша Тавольери маълумотига кўра, мадридлик «Реал» Брозовични трансфер учун тўловсиз қўлга киритиш имкониятига эга.

Хорватиялик яримҳимоячи эркин агент бўлгани сабаб, унинг трансфери учун бошқа клубга маблағ тўланмайди. Бу эса «қироллик клуби» учун молиявий жиҳатдан қулай вариант бўлиши мумкин.

Моуриньо тажрибага эътибор қаратмоқда

Манбага кўра, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо Брозовични жамоага таклиф этиш ғоясига қизиқиш билдирган.

Португалиялик мутахассис яримҳимоя марказида тажриба, интизом ва катта ўйинлар босимини кўтара оладиган футболчига эҳтиёж сезаётган бўлиши мумкин.

Шартнома бир йиллик бўлиши мумкин

Хабарларга қараганда, эҳтимолий келишув бир йил муддатга мўлжалланиши мумкин.

Бу «Реал» учун хавфи нисбатан кам бўлган қарор бўлади: клуб тажрибали футболчини қисқа муддатга синаб кўради, Брозович эса Европанинг энг юқори даражасига қайтиш имкониятини қўлга киритади.

«Интер»даги даври билан танилган

Марсело Брозович Европада аввало «Интер»даги ўйинлари орқали танилган.

У 2015 йилдан 2023 йилгача Милан клуби шарафини ҳимоя қилди ва жамоанинг яримҳимоя марказида муҳим фигуралардан бири бўлди.

Хорватия термасида 99 та ўйин

Брозович Хорватия миллий жамоаси сафида ҳам катта тажрибага эга.

У терма жамоа либосида 99 та ўйин ўтказган ва 7 та гол муаллифига айланган.

«Реал» учун кутилмаган, аммо мантиқли вариант

Брозович ёш жиҳатидан узоқ муддатли лойиҳа эмас. Аммо эркин агент мақоми, катта тажрибаси ва марказий яримҳимоядаги ўйин маданияти уни «Реал» учун қисқа муддатли, аммо фойдали вариантга айлантириши мумкин.

Энди асосий савол — Моуриньонинг қизиқиши расмий таклифга айланадими ёки Брозович бошқа клуб билан келишувга эришадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиҲоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиБугун, 17:08Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди