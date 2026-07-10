Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилди

·0·Спорт
Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилди

2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати чорак финалида Испания ва Бельгия терма жамоалари ўзаро майдонга тушади. Учрашув эртага, Ўзбекистон вақти билан 00:00 да Лос-Анжелесдаги Инглвуд стадионида бошланади. Скриншотда икки жамоанинг асосий таркиби кўрсатилган, захира футболчилар ва мураббийлар ҳақидаги маълумот эса кўринмаган.

Испания 4-2-3-1 схемасида ўйинни бошлайди. Дарвозани Унай Симон қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт ва Марк Кукурелья ҳаракат қилади. Ярим ҳимоя марказида Родри ва Фабиан Руис жой олган.

Ҳужумкор чизиқда Ламин Ямаль, Дани Ольмо ва Алекс Баэна майдонга тушади. Ҳужум марказида Микель Оярсабаль ўйнайди.

Бельгия ҳам 4-2-3-1 схемасини танлаган. Дарвозада Тибо Куртуа. Ҳимояда Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Натан Нгой ва Тимоти Кастань ўйнайди. Ярим ҳимояда Юри Тилеманс ва Ноа Раскин жой олган.

Ҳужумга яқин чизиқда Леандро Троссард, Кевин Де Брюйне ва Жереми Доку ҳаракат қилади. Олдинги чизиқда Шарль Де Кетеларе асосий ҳужумчи сифатида қайд этилган.

ИспанияБельгияУнай СимонТибо КуртуаКевин Де БрюйнеЛамин Ямаль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаБугун, 22:15Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиМанчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиБугун, 21:17Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиПортугалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиБугун, 20:51Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерАргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерБугун, 20:16Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борМакрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борБугун, 20:03Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиРуди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди