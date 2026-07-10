Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилди
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати чорак финалида Испания ва Бельгия терма жамоалари ўзаро майдонга тушади. Учрашув эртага, Ўзбекистон вақти билан 00:00 да Лос-Анжелесдаги Инглвуд стадионида бошланади. Скриншотда икки жамоанинг асосий таркиби кўрсатилган, захира футболчилар ва мураббийлар ҳақидаги маълумот эса кўринмаган.
Испания 4-2-3-1 схемасида ўйинни бошлайди. Дарвозани Унай Симон қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт ва Марк Кукурелья ҳаракат қилади. Ярим ҳимоя марказида Родри ва Фабиан Руис жой олган.
Ҳужумкор чизиқда Ламин Ямаль, Дани Ольмо ва Алекс Баэна майдонга тушади. Ҳужум марказида Микель Оярсабаль ўйнайди.
Бельгия ҳам 4-2-3-1 схемасини танлаган. Дарвозада Тибо Куртуа. Ҳимояда Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Натан Нгой ва Тимоти Кастань ўйнайди. Ярим ҳимояда Юри Тилеманс ва Ноа Раскин жой олган.
Ҳужумга яқин чизиқда Леандро Троссард, Кевин Де Брюйне ва Жереми Доку ҳаракат қилади. Олдинги чизиқда Шарль Де Кетеларе асосий ҳужумчи сифатида қайд этилган.
…