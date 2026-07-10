Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилинди
ЖЧ-2026 чоракфиналида навбатдаги катта тўқнашув олдидан жамоаларнинг бошланғич таркиблари маълум бўлди. Испания ва Белгия яримфинал йўлланмаси учун майдонга энг кучли футболчилари билан тушади.
Тошкент вақти билан соат 23:59 да бошланадиган учрашувда мухлислар Ямал, Де Брюйне, Родри, Куртуа ва Доку каби юлдузлар иштирокидаги кескин баҳсга гувоҳ бўлади.
Испания ҳужумкор таркибни танлади
Испания терма жамоаси бошланғич таркибида Ламин Ямал, Микель Оярсабал ва Алекс Баэна ҳужум чизиғида ҳаракат қилади.
Марказда Родри, Фабиан Руиз ва Дани Олмо жамоа ўйинини бошқариши кутилмоқда. Ҳимояда эса Кубарси, Ляпорт ва Кукуреля майдонга тушади.
Белгия Де Брюйне ва Докуга ишонади
Белгия таркибида асосий эътибор Кевин Де Брюйне ва Жереми Докуга қаратилади. Ҳужумда Шарль де Кетеларе ҳамда Леандро Троссар уларга ёрдам беради.
Дарвозани эса тажрибали Тибо Куртуа қўриқлайди.
ЖЧ-2026. Чоракфинал
Испания — Белгия
Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукуреля, Родри, Руиз, Олмо, Баэна, Оярсабал, Ямал.
Белгия: Куртуа, Кастнан, Мехеле, Нгой, де Кюйпер, Раскин, Тилеманс, Де Брюйне, Доку, де Кетеларе, Троссар.
Яримфинал йўлланмаси кимга насиб этади?
Ҳар икки жамоа таркибида ҳам ўйин тақдирини бир ҳаракат билан ҳал қила оладиган футболчилар бор. Шу сабаб учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ юқори суръат ва кескин кураш кутилиши табиий.
Сизнингча, Испания ва Белгия ўртасидаги баҳсда қайси жамоа яримфиналга чиқади?
…