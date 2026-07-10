Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилинди

·1·Спорт
Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилинди

ЖЧ-2026 чоракфиналида навбатдаги катта тўқнашув олдидан жамоаларнинг бошланғич таркиблари маълум бўлди. Испания ва Белгия яримфинал йўлланмаси учун майдонга энг кучли футболчилари билан тушади.

Тошкент вақти билан соат 23:59 да бошланадиган учрашувда мухлислар Ямал, Де Брюйне, Родри, Куртуа ва Доку каби юлдузлар иштирокидаги кескин баҳсга гувоҳ бўлади.

Испания ҳужумкор таркибни танлади

Испания терма жамоаси бошланғич таркибида Ламин Ямал, Микель Оярсабал ва Алекс Баэна ҳужум чизиғида ҳаракат қилади.

Марказда Родри, Фабиан Руиз ва Дани Олмо жамоа ўйинини бошқариши кутилмоқда. Ҳимояда эса Кубарси, Ляпорт ва Кукуреля майдонга тушади.

Белгия Де Брюйне ва Докуга ишонади

Белгия таркибида асосий эътибор Кевин Де Брюйне ва Жереми Докуга қаратилади. Ҳужумда Шарль де Кетеларе ҳамда Леандро Троссар уларга ёрдам беради.

Дарвозани эса тажрибали Тибо Куртуа қўриқлайди.

ЖЧ-2026. Чоракфинал

Испания — Белгия

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукуреля, Родри, Руиз, Олмо, Баэна, Оярсабал, Ямал.

Белгия: Куртуа, Кастнан, Мехеле, Нгой, де Кюйпер, Раскин, Тилеманс, Де Брюйне, Доку, де Кетеларе, Троссар.

Яримфинал йўлланмаси кимга насиб этади?

Ҳар икки жамоа таркибида ҳам ўйин тақдирини бир ҳаракат билан ҳал қила оладиган футболчилар бор. Шу сабаб учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ юқори суръат ва кескин кураш кутилиши табиий.

Сизнингча, Испания ва Белгия ўртасидаги баҳсда қайси жамоа яримфиналга чиқади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатингИспания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатингБугун, 23:13Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиИспания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиБугун, 23:11Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаБугун, 22:15Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиМанчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиБугун, 21:17Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиПортугалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиБугун, 20:51Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерАргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди