Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айблади
АҚШнинг коллеж талабалари орасида машҳур бўлган Физз ижтимоий платформаси ва унинг асосий рақобатчиси Сидечат ўртасидаги ҳуқуқий низо янги босқичга кўтарилди. Янги суд ҳужжатларига кўра, Физз компанияси Маверон венчур капитал жамғармаси инвестори Жеррй Луни махфий бизнес маълумотларини ўғирлаб, рақобатчиларга етказиб беришда айбламоқда. Бу ҳолат венчур бозорида стартаплар ва инвесторлар ўртасидаги ишонч масаласини жиддий шубҳа остига қўймоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастлабки даъвога кўра, Жеррй Лу Физз асосчилари билан гўёки инвестиция киритиш ниятида учрашувлар ўтказган. Бироқ, ушбу учрашувлар давомида олинган конфиденциал маълумотлар — компаниянинг ўсиш стратегияси, фойдаланувчилар кўрсаткичлари ва маҳсулот харитаси — дарҳол рақиб томон ҳисобланган Сидечат эгаларига тақдим этилган. Бу маълумотлар стартапнинг бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш учун ўта муҳим ҳисобланарди.
Рақобатдаги ноҳалол усулларФизз ва Сидечат ўртасидаги рақобат анча вақтдан бери кескин тус олган. Иккала платформа ҳам коллеж талабалари учун аноним мулоқот ва ғийбат майдончаси вазифасини ўтайди. Физз ўз рақибини нафақат маълумотларни ўғирлашда, балки бошқа ноҳалол усулларда ҳам айбламоқда. Буларга қуйидагилар киради:
- Янги коллеж кампусларида Физз иловаси ишга туширилишига тўсқинлик қилиш;
- Физз маълумотлар базаси гўёки бузиб кирилгани ҳақида ёлғон миш-мишлар тарқатиш;
- Instagram тармоғига Физз устидан асоссиз шикоятлар (спам репорт) юбориш;
- Талабаларга Физз иловасини ўчириб ташлашлари учун пул тўлаш.
Аноним иловаларнинг салбий жиҳатлариГарчи бу иловалар талабалар орасида оммалашган бўлса-да, уларнинг фаолияти таълим муассасалари томонидан қаттиқ танқид қилинмоқда. Масалан, Шимолий Каролина университети (УНК) тизими ўз ҳудудида ушбу иловалардан фойдаланишни тақиқлаб қўйди. Бунга аноним платформаларда кузатилаётган кибер-буллинг (ҳақоратлаш) ва талабаларнинг шахсий шанига тажовуз қилувчи постлар сабаб бўлган.
Ушбу суд жараёни технология оламида венчур инвесторларининг этикаси борасидаги баҳсларни қайтадан аланга олдирди. Кўплаб стартап асосчилари маблағ жалб қилиш жараёнида ўз бизнес сирларини инвесторларга ишониб топширишади. Агар суд Физз фойдасига қарор чиқарса, бу венчур капиталистларининг стартаплар билан муносабатларида янги ҳуқуқий тўсиқлар ва қатъий талаблар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.
Ҳозирда Сидечат ва Маверон вакиллари ушбу айбловлар юзасидан расмий муносабат билдиришмаган. Бироқ, суд жараёни давомида аниқланган янги тафсилотлар Сидечат компаниясининг 2023-йилда машҳур Йик Як иловасини сотиб олгани билан боғлиқ стратегик режалари ҳам Физз маълумотлари асосида қурилган бўлиши мумкинлигига ишора қилмоқда.
…