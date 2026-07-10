Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айблади

·22·Техно
Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айблади

АҚШнинг коллеж талабалари орасида машҳур бўлган Физз ижтимоий платформаси ва унинг асосий рақобатчиси Сидечат ўртасидаги ҳуқуқий низо янги босқичга кўтарилди. Янги суд ҳужжатларига кўра, Физз компанияси Маверон венчур капитал жамғармаси инвестори Жеррй Луни махфий бизнес маълумотларини ўғирлаб, рақобатчиларга етказиб беришда айбламоқда. Бу ҳолат венчур бозорида стартаплар ва инвесторлар ўртасидаги ишонч масаласини жиддий шубҳа остига қўймоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастлабки даъвога кўра, Жеррй Лу Физз асосчилари билан гўёки инвестиция киритиш ниятида учрашувлар ўтказган. Бироқ, ушбу учрашувлар давомида олинган конфиденциал маълумотлар — компаниянинг ўсиш стратегияси, фойдаланувчилар кўрсаткичлари ва маҳсулот харитаси — дарҳол рақиб томон ҳисобланган Сидечат эгаларига тақдим этилган. Бу маълумотлар стартапнинг бозордаги ўрнини мустаҳкамлаш учун ўта муҳим ҳисобланарди.

Рақобатдаги ноҳалол усуллар

Физз ва Сидечат ўртасидаги рақобат анча вақтдан бери кескин тус олган. Иккала платформа ҳам коллеж талабалари учун аноним мулоқот ва ғийбат майдончаси вазифасини ўтайди. Физз ўз рақибини нафақат маълумотларни ўғирлашда, балки бошқа ноҳалол усулларда ҳам айбламоқда. Буларга қуйидагилар киради:

  • Янги коллеж кампусларида Физз иловаси ишга туширилишига тўсқинлик қилиш;
  • Физз маълумотлар базаси гўёки бузиб кирилгани ҳақида ёлғон миш-мишлар тарқатиш;
  • Instagram тармоғига Физз устидан асоссиз шикоятлар (спам репорт) юбориш;
  • Талабаларга Физз иловасини ўчириб ташлашлари учун пул тўлаш.
Маълум бўлишича, Жеррй Лу 2022-йилда Физз асосчилари Теддй Соломон ва Аштон Кофер билан учрашганидан сўнг, олинган қайдларни Сидечат эгаси Фловер Аве Инк. компаниясига юборган. Қизиғи шундаки, Лу кейинчалик Сидечат лойиҳасига расман сармоя киритган. Судга тақдим этилган скриншотлар ва ёзишмалар ушбу махфий маълумотлар алмашинуви тизимли равишда амалга оширилганини кўрсатмоқда.

Аноним иловаларнинг салбий жиҳатлари

Гарчи бу иловалар талабалар орасида оммалашган бўлса-да, уларнинг фаолияти таълим муассасалари томонидан қаттиқ танқид қилинмоқда. Масалан, Шимолий Каролина университети (УНК) тизими ўз ҳудудида ушбу иловалардан фойдаланишни тақиқлаб қўйди. Бунга аноним платформаларда кузатилаётган кибер-буллинг (ҳақоратлаш) ва талабаларнинг шахсий шанига тажовуз қилувчи постлар сабаб бўлган.

Ушбу суд жараёни технология оламида венчур инвесторларининг этикаси борасидаги баҳсларни қайтадан аланга олдирди. Кўплаб стартап асосчилари маблағ жалб қилиш жараёнида ўз бизнес сирларини инвесторларга ишониб топширишади. Агар суд Физз фойдасига қарор чиқарса, бу венчур капиталистларининг стартаплар билан муносабатларида янги ҳуқуқий тўсиқлар ва қатъий талаблар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.

Ҳозирда Сидечат ва Маверон вакиллари ушбу айбловлар юзасидан расмий муносабат билдиришмаган. Бироқ, суд жараёни давомида аниқланган янги тафсилотлар Сидечат компаниясининг 2023-йилда машҳур Йик Як иловасини сотиб олгани билан боғлиқ стратегик режалари ҳам Физз маълумотлари асосида қурилган бўлиши мумкинлигига ишора қилмоқда.

ФиззСидечатСтартапВенчурТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаБугун, 23:26Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиБугун, 23:24HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаБугун, 22:27Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиВосточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиБугун, 22:26СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиСК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 22:26Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги