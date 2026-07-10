Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остида

·32·Дунё
Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остида

Европа Иттифоқи Instagram ва Facebook'нинг айрим функциялари фойдаланувчиларни платформадан узила олмайдиган ҳолатга олиб келиши мумкин, деган хулосага келди. Еврокомиссиянинг дастлабки баҳосига кўра, Meta компанияси айниқса ўсмирлар ва ҳимояга муҳтож фойдаланувчилар учун хавфларни етарлича ҳисобга олмаган.

Агар текширув якунида бу хулосалар тасдиқланса, дунёдаги энг йирик технологик компаниялардан бири йиллик глобал айланмасининг 6 фоизигача жарима тўлаши мумкин.

Еврокомиссия Meta'га қандай айб қўйди?

10 июль куни Европа Комиссияси Meta компаниясини Европа Иттифоқининг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонунини бузганликда айбдор деб топган дастлабки қарорни қабул қилди.

Комиссия маълум қилишича, Facebook ва Instagram'нинг айрим интерфейс ечимлари фойдаланувчиларни платформада узоқроқ ушлаб туришга хизмат қилади ва бу жисмоний ҳамда руҳий саломатлик учун хавф туғдириши мумкин.

Текширувга кўра, Meta ушбу хавфларни, айниқса:

  • вояга етмаганлар;

  • ўсмирлар;

  • ҳимояга муҳтож катта ёшли фойдаланувчилар учун етарлича баҳоламаган.

Қайси функциялар эътирозга сабаб бўлди?

Еврокомиссия қаршилигига сабаб бўлган асосий механизмлар қуйидагилардир:

  • шахсийлаштирилган тавсиялар алгоритми;

  • видеоларнинг автоматик ишга тушиши;

  • тасманинг чексиз (infinite scroll) айлантирилиши.

Комиссия фикрича, айнан шу функциялар фойдаланувчиларни янги контентни тўхтовсиз томоша қилишга ундайди ва уларни «автопилот режими»га ўтказиши мумкин.

Шунингдек, Европа Иттифоқи Meta компанияси ўсмирларнинг кечаси Instagram ва Facebook'да ўтказадиган вақти ҳамда Reels ва Stories каби форматларнинг ортиқча фойдаланишга таъсири ҳақидаги маълумотларни ҳам етарлича инобатга олмаганини таъкидлади.

Ота-она назорати ҳам танқид қилинди

Комиссия Meta томонидан таклиф этилган ота-она назорати воситалари ҳам кутилган даражада самарали эмас, деган хулосага келди.

Баёнотда қайд этилишича, бу воситалардан тўғри фойдаланиш учун ота-оналар етарли техник билимга эга бўлиши ва уларни ўрганишга алоҳида вақт ажратиши талаб этилади. Амалда эса бу ҳар доим ҳам имкони бўлмайди.

Энди Meta'ни нима кутмоқда?

Дастлабки қарор эълон қилингач, Meta компаниясига ҳужжатлар билан танишиш ва Еврокомиссия эътирозларига ёзма жавоб бериш имконияти берилади.

Агар текширув якунида Комиссиянинг хулосалари тасдиқланса, Meta компанияси глобал йиллик айланмасининг 6 фоизигача миқдорда жаримага тортилиши мумкин.

Маълумот учун, Европа Иттифоқи Meta'нинг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонунга риоя қилиши бўйича расмий текширувни 2024 йил май ойида бошлаган эди.

Европа ИттифоқиМетаИнстаграмФейсбукЕвропа Комиссияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиБугун, 23:03Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиАрхеологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиБугун, 22:45Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиЛвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиБугун, 22:15Бокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБугун, 21:11Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиУкраинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиБугун, 19:42Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиГаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди