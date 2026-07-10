Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни берди
ЖЧ–2026 чоракфиналидаги Испания ва Белгия ўртасидаги катта ўйин олдидан Opta суперкомпьютери ўз прогнозини эълон қилди. Ҳисоб-китобларда бир жамоа яққол фаворит сифатида кўрсатилган бўлса-да, учрашувнинг қўшимча вақтга чўзилиши эҳтимоли ҳам анча юқори баҳоланган.
Тошкент вақти билан соат 23:59 да бошланадиган баҳс яримфинал йўлланмаси учун кечади.
Испанияга қанча имконият берилди?
Opta ҳисоб-китобига кўра, Испания миллий жамоасининг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимоли 58,3 фоизни ташкил этмоқда.
Бу натижа Испанияни учрашувнинг асосий фаворитига айлантирди. Суперкомпьютер жамоанинг таркиби, сўнгги натижалари ва ўйин кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда шундай хулосага келган.
Белгиянинг имконияти паст баҳоланди
Белгиянинг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 19,1 фоиз деб кўрсатилган.
Шунга қарамай, бельгияликлар таркибида ўйин тақдирини бир вазиятда ҳал қила оладиган футболчилар бор. Шу боис рақамлар Испанияни фаворит сифатида кўрсатса ҳам, майдондаги кураш мутлақо бошқача кечиши мумкин.
Ўйин қўшимча вақтга чўзилиши ҳам мумкин
Opta учрашувнинг асосий вақти дуранг натижа билан якунланиш эҳтимолини 22,6 фоиз деб баҳолади.
Бу ҳолатда ғолиб қўшимча бўлимларда ёки пеналтилар сериясида аниқланади.
Opta прогнози
Испания ғалабаси — 58,3 фоиз;
Белгия ғалабаси — 19,1 фоиз;
дуранг ва қўшимча вақт — 22,6 фоиз.
Испания — Белгия учрашуви Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади. Сизнингча, суперкомпьютер прогнози ўзини оқлайдими?
…