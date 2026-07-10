Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни берди

·0·Спорт
Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни берди

ЖЧ–2026 чоракфиналидаги Испания ва Белгия ўртасидаги катта ўйин олдидан Opta суперкомпьютери ўз прогнозини эълон қилди. Ҳисоб-китобларда бир жамоа яққол фаворит сифатида кўрсатилган бўлса-да, учрашувнинг қўшимча вақтга чўзилиши эҳтимоли ҳам анча юқори баҳоланган.

Тошкент вақти билан соат 23:59 да бошланадиган баҳс яримфинал йўлланмаси учун кечади.

Испанияга қанча имконият берилди?

Opta ҳисоб-китобига кўра, Испания миллий жамоасининг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимоли 58,3 фоизни ташкил этмоқда.

Бу натижа Испанияни учрашувнинг асосий фаворитига айлантирди. Суперкомпьютер жамоанинг таркиби, сўнгги натижалари ва ўйин кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда шундай хулосага келган.

Белгиянинг имконияти паст баҳоланди

Белгиянинг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 19,1 фоиз деб кўрсатилган.

Шунга қарамай, бельгияликлар таркибида ўйин тақдирини бир вазиятда ҳал қила оладиган футболчилар бор. Шу боис рақамлар Испанияни фаворит сифатида кўрсатса ҳам, майдондаги кураш мутлақо бошқача кечиши мумкин.

Ўйин қўшимча вақтга чўзилиши ҳам мумкин

Opta учрашувнинг асосий вақти дуранг натижа билан якунланиш эҳтимолини 22,6 фоиз деб баҳолади.

Бу ҳолатда ғолиб қўшимча бўлимларда ёки пеналтилар сериясида аниқланади.

Opta прогнози

  • Испания ғалабаси — 58,3 фоиз;

  • Белгия ғалабаси — 19,1 фоиз;

  • дуранг ва қўшимча вақт — 22,6 фоиз.

Испания — Белгия учрашуви Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади. Сизнингча, суперкомпьютер прогнози ўзини оқлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиИспания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:18Испания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатингИспания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатингБугун, 23:13Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиИспания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиБугун, 23:11Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаБугун, 22:15Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиМанчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиБугун, 21:17Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиПортугалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди