Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқда

·0·Техно
Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқда

Сунъий интеллект оламида очиқ кодли (опен соурсе) моделлар даври бошланмоқда. Дунёдаги энг йирик AI платформаларидан бири бўлган Hugging Face бош директори Клем Делангуе компаниялар энди йирик технологик гигантларнинг ёпиқ тизимларига боғланиб қолишни истамаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бизнес вакиллари ўз технологик мустақиллигини сақлаб қолиш учун очиқ моделларга ўтишни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Hugging Face бугунги кунда сунъий интеллект ишлаб чиқувчилар учун ўзига хос GitHub вазифасини ўтамоқда. Бу ерда муҳандислар тайёр моделлар ва маълумотлар тўпламини алмашишлари мумкин. Ҳозирда Фортуне 500 рўйхатига кирувчи компанияларнинг деярли ярми ушбу платформа хизматларидан фойдаланмоқда. Бу эса AI бозорида кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради.

Иқтисодий самарадорлик ва назорат масаласи

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида чиқиш қилган Делангуе компанияларнинг очиқ манбаларга ўтиш сабабларини тушунтириб берди. Кўпинча бизнес лойиҳалари бошланғич босқичда тайёр API хизматларидан (масалан, OpenAI ёки Anthropic маҳсулотлари) фойдаланади. Бироқ лойиҳа кенгайиб, фойдаланувчилар сони ортгани сайин, бундай "ижара" асосидаги хизматлар учун тўловлар астрономик даражада ошиб кетади.

Харажатларнинг ўсиши компанияларни ўз инфратузилмасида ишлайдиган очиқ кодли моделларни қидиришга мажбур қилади. Бу нафақат маблағни тежаш, балки маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва моделни ўз эҳтиёжларига мослаштириш имконини ҳам беради. Очиқ кодли моделлар компанияларга ўз интеллектуал мулки устидан тўлиқ назоратни қайтариб беради.

Шунингдек, Клем Делангуе сунъий интеллект бозори бир нечта йирик корпорациялар қўлида тўпланиб қолишидан хавотирда эканини билдирди. Унинг фикрича, агар соҳа фақат ёпиқ тизимлар атрофида ривожланса, бу инновацияларнинг чекланишига ва рақобатнинг йўқолишига олиб келади. Anthropic каби компанияларнинг айрим лойиҳаларини тўхтатиши ҳам бозордаги беқарорликдан далолат беради.

Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT сектори учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий стартаплар ва давлат ташкилотлари хорижий пуллик хизматларга қарам бўлиб қолмаслик учун Hugging Face каби платформалардаги очиқ моделлардан фойдаланиши, уларни ўзбек тили ва маҳаллий контекстга мослаштириши энг мақбул йўл бўлиб кўринмоқда.

Сунъий ИнтеллектHugging FaceТехнологияIT БозорОпен Соурсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиБугун, 23:24Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКоллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиБугун, 23:00HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаБугун, 22:27Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиВосточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиБугун, 22:26СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиСК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 22:26Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги