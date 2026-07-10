Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқда
Сунъий интеллект оламида очиқ кодли (опен соурсе) моделлар даври бошланмоқда. Дунёдаги энг йирик AI платформаларидан бири бўлган Hugging Face бош директори Клем Делангуе компаниялар энди йирик технологик гигантларнинг ёпиқ тизимларига боғланиб қолишни истамаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бизнес вакиллари ўз технологик мустақиллигини сақлаб қолиш учун очиқ моделларга ўтишни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Hugging Face бугунги кунда сунъий интеллект ишлаб чиқувчилар учун ўзига хос GitHub вазифасини ўтамоқда. Бу ерда муҳандислар тайёр моделлар ва маълумотлар тўпламини алмашишлари мумкин. Ҳозирда Фортуне 500 рўйхатига кирувчи компанияларнинг деярли ярми ушбу платформа хизматларидан фойдаланмоқда. Бу эса AI бозорида кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради.
Иқтисодий самарадорлик ва назорат масаласиTechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида чиқиш қилган Делангуе компанияларнинг очиқ манбаларга ўтиш сабабларини тушунтириб берди. Кўпинча бизнес лойиҳалари бошланғич босқичда тайёр API хизматларидан (масалан, OpenAI ёки Anthropic маҳсулотлари) фойдаланади. Бироқ лойиҳа кенгайиб, фойдаланувчилар сони ортгани сайин, бундай "ижара" асосидаги хизматлар учун тўловлар астрономик даражада ошиб кетади.
Харажатларнинг ўсиши компанияларни ўз инфратузилмасида ишлайдиган очиқ кодли моделларни қидиришга мажбур қилади. Бу нафақат маблағни тежаш, балки маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва моделни ўз эҳтиёжларига мослаштириш имконини ҳам беради. Очиқ кодли моделлар компанияларга ўз интеллектуал мулки устидан тўлиқ назоратни қайтариб беради.
Шунингдек, Клем Делангуе сунъий интеллект бозори бир нечта йирик корпорациялар қўлида тўпланиб қолишидан хавотирда эканини билдирди. Унинг фикрича, агар соҳа фақат ёпиқ тизимлар атрофида ривожланса, бу инновацияларнинг чекланишига ва рақобатнинг йўқолишига олиб келади. Anthropic каби компанияларнинг айрим лойиҳаларини тўхтатиши ҳам бозордаги беқарорликдан далолат беради.
Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT сектори учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий стартаплар ва давлат ташкилотлари хорижий пуллик хизматларга қарам бўлиб қолмаслик учун Hugging Face каби платформалардаги очиқ моделлардан фойдаланиши, уларни ўзбек тили ва маҳаллий контекстга мослаштириши энг мақбул йўл бўлиб кўринмоқда.
…