Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқуллади

·25·Техно
Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқуллади

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) Рефлект Орбитал компаниясининг коинотга махсус акс эттирувчи қопламали экспериментал сунъий йўлдошни учириш ҳақидаги аризасини маъқуллади. Ушбу қурилма тунда Ернинг маълум ҳудудларига қуёш нурини йўналтириш учун мўлжалланган. Мазкур қарор астрономик ташкилотлар ва экологик гуруҳларнинг кескин эътирозларига қарамасдан қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рефлект Орбитал компанияси орбитадаги бошқариладиган кўзгу ёрдамида сайёра юзасида диаметри тахминан 5 километр бўлган ёруғлик доғини ҳосил қилишни режалаштирмоқда. Стартап вакилларининг таъкидлашича, ушбу технология тунда қуёш электр станцияларини қўшимча ёритиш ҳамда табиий офатлардан жабр кўрган ҳудудларда қутқарув ишларини олиб боришда жуда қўл келиши мумкин. Эарендил-1 деб номланган биринчи намойиш йўлдоши яқин ойларда орбитага чиқарилиши кутилмоқда.

Экологик хавотирлар ва астрономик тўсиқлар

Лойиҳа доирасида келажакда 50 мингтагача сунъий йўлдошдан иборат улкан тизим яратиш кўзда тутилган. Айнан тизимнинг миқёси илмий ҳамжамиятнинг асосий хавотирига сабаб бўлмоқда. ФКК қарор қабул қилишдан олдин 1800 га яқин мурожаатни кўриб чиқди ва уларнинг аксарияти лойиҳага қарши эди. Мутахассислар сунъий ёритиш тунги осмоннинг ёруғлик ифлосланишини ошириши ва табиий экотизимларга зарар етказишидан огоҳлантирмоқда.

Америка астрономия жамияти (ААС) вакили Рооҳи Далалнинг сўзларига кўра, акс этган кучли нур ҳайдовчилар ва учувчиларни вақтинча кўр қилиб қўйиши, телескоп орқали осмонни кузатувчи ҳаваскорларнинг кўзига шикаст етказиши мумкин. Шунингдек, бу профессионал обсерваториялар ишига жиддий халақит беради. Бироқ, ФКК ушбу хатарлар комиссия ваколатига кирмаслигини, уларнинг вазифаси фақат радиочастоталардан фойдаланишни тартибга солиш эканини маълум қилди.

Коинотдан ёритишнинг глобал оқибатлари

ixbt.com маълумотига кўра, астроном Оливиер Ҳаинаут томонидан ўтказилган моделлаштириш натижалари 50 мингта кўзгули йўлдош тунги осмон ёрқинлигини кескин ошириб юборишини кўрсатган. Натижада, ҳатто қўриқланадиган қоронғу осмон ҳудудлари ҳам шаҳар чеккасидаги ёруғ зоналарга айланиб қолиши мумкин. Бу эса коинотни чуқур ўрганишга қаратилган йирик халқаро лойиҳалар учун катта тўсиқдир.

Ҳозирги вақтда Ер юзида коинотни энг батафсил кузатиш имконини берувчи Вера Rubin обсерваторияси, ЭЛТ ва GMТ каби улкан телескоплар қурилмоқда. Сунъий йўлдошлардан тарқаладиган нур атмосферада сочилиб, кутилганидан анча кенгроқ майдонни ёритиб юбориши ушбу илмий изланишлар аниқлигига путур етказади. Шунга қарамай, технологик стартаплар ва тартибга солувчи органлар иқтисодий манфаатлар ва инновацияларни биринчи ўринга қўймоқда.

КоинотТехнологияЭкологияАстрономияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришAMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришКеча, 23:51Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаКеча, 23:26Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиКеча, 23:24Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКоллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКеча, 23:00HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги