Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилди

·0·Техно
Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилди

Хитойлик олимлар энергетика соҳасида улкан бурилиш ясаши кутилаётган, углерод-14 изотопи асосида ишлайдиган янги авлод ихчам ядровий батареясини тақдим этди. Ушбу қурилма бир неча минг йиллик хизмат муддатига эга бўли б, узоқ вақт давомида техник хизмат кўрсатиш имконсиз бў лган соҳаларда инқилобий ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шимоли-гʺрбий педагогика университети тадқиқотчилари Гансу Жулонг Течнологй компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиққан ушбу тизим Қианжиюан Тианшу деб номланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланма жамоанинг аввалги лойиҳаларига қараганда анча қувватли, ихчам ва тўлиқ Хитойнинг ўз технологик базасида яратилгани билан ажралиб туради.

Технологиянинг ишлаш принципи ва афзалликлари

Батареянинг ишлаш асоси радиоактив углерод-14 изотопи ва кремний карбиди (СиК) ярим ўтказгичига таянади. Анъанавий радиоизотоп генераторларидан фарқли ўлароқ, бу технология иссиқликни электрга айлантириб ўтирмайди. Бунинг ўрнига бета-нурланиш энергияси тўғридан-тўғри электр токига трансформация қилинади. Ишлаб чиқувчилар бу жараённи қуёш панелларига қиёслашмоқда: фақат бу ерда ёруғли к фотонлари ўрнига углерод-14 парчаланишидан ҳосил бў лган электронлар ў лчамли ярим ўтказгич қатламида ўзгармас ток ҳосил қилади.

Қурилманинг техник кўрсаткичлари унинг ўзига хослигини тасдиқлайди. Батареянинг ҳажми бор-йўғри 16,8 куб сантиметрни ташкил этади. У 2,06 В кучланиш ва 0,713 мкА ток кучи билан таъминлаб, максимал 1,13 мкВт қувват беради. Гарчи бу кўрсаткич смартфонларни қувватлантириш учун етарли бў лмаса-да, у ўнлаб йиллар давомида узлуксиз ишлаши керак бў лган махсус датчиклар учун айни муддаодир.

Қўлланиш соҳалари ва истиқболлар

Углерод-14 изотопининг ярим парчаланиш даври тахминан 5730 йилни ташкил этади. Бу дегани, бундай энергия манбалари бир неча асрлар давомида барқарор ишлаш салоҳиятига эга. Олимлар ушбу технологияни қуйидаги йўналишларда қўллашни режалаштирмоқда:

  • Космик аппаратлар ва сунъий йўлдошлар;
  • Автоном датчиклар ва илмий тадқиқот ускуналари;
  • Тиббий имплантлар (масалан, кардиостимуляторлар);
  • Саноат мониторинг тизимлари;
  • Хизмат кўрсатиш имкони бў лмаган олис ҳудудлардаги қурилмалар.
Радиоизотоп энергия манбалари коинотни ў рганишда янгилик эмас. Масалан, NASA ўзининг Voyager аппаратлари ва Curiosity маршодида шунга ўхшаш тизимлардан фойдаланган. Шунингдек, Хитойнинг “Чанғэ-3” ва “Чанғэ-4” ой миссияларида ҳам ядровий батареялар қўлланилган. Бироқ, Қианжиюан Тианшу лойиҳаси ўзининг ўта ихчамлиги ва кичик электроника учун мў лжаллангани билан ушбу технологияни оммалаштиришда янги саҳифа очмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай батареялар келажакда инсон аралашувисиз ишлайдиган “ақлли” тизимлар ва узоқ муддатли илмий миссиялар учун асосий қувват манбаига айланиши мумкин. Бу эса энергетика мустақиллиги ва техник хизмат кўрсатиш харажатларини кескин камайтириш имконини беради.

ТехнологияХитойЯдровий БатареяЭнергетикаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаБугун, 23:26Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКоллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиБугун, 23:00HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаБугун, 22:27Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиВосточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиБугун, 22:26СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиСК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 22:26Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги