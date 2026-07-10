Испания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатинг

·31·Спорт
Испания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатинг

Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида Испания ва Бельгия терма жамоалари ўртасидаги учрашув учун сайтимизда матнли трансляция ташкил этилади.

Ўйин Лос-Анжелесдаги Инглвуд стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Ўзбекистон вақти билан 00:00 да бошланади. Трансляция давомида асосий воқеалар, хавфли ҳужумлар, голлар, сариқ ва қизил карточкалар, алмаштиришлар ҳамда статистик ўзгаришлар мунтазам ёритиб борилади.

Испания асосий таркибда Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна ва Микель Оярсабаль билан майдонга тушиши кутилмоқда.

Бельгия сафида эса Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Ноа Раскин, Леандро Троссард, Кевин Де Брюйне, Жереми Доку ва Шарль Де Кетеларе асосий таркибдан жой олган.

Матнли трансляция орқали ўйиндаги вазиятларни дақиқа сайин кузатиб бориш мумкин бўлади.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
23:34
Ушбу учрашувда бош ҳакам сифатида Майкл Оливер тайинланди.
23:34
Учрашув старт олиши арафасида, жамоаларнинг асосий таркиблари билан танишиб олишингиз мумкин.
23:34
Испания ва Бельгия терма жамоалари ўртасидаги ўйинга хуш келибсиз! Учрашувдан барча муҳим воқеликларни онлайн тарзда ёритиб борамиз. Асосий таркиблар тез орада маълум қилинади.
23:16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқдаБугун, 23:26Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиИспания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиБугун, 23:21Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиИспания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:18Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиИспания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиБугун, 23:11Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаБугун, 22:15Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиМанчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди