Испания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатинг
Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида Испания ва Бельгия терма жамоалари ўртасидаги учрашув учун сайтимизда матнли трансляция ташкил этилади.
Ўйин Лос-Анжелесдаги Инглвуд стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Ўзбекистон вақти билан 00:00 да бошланади. Трансляция давомида асосий воқеалар, хавфли ҳужумлар, голлар, сариқ ва қизил карточкалар, алмаштиришлар ҳамда статистик ўзгаришлар мунтазам ёритиб борилади.
Испания асосий таркибда Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна ва Микель Оярсабаль билан майдонга тушиши кутилмоқда.
Бельгия сафида эса Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Ноа Раскин, Леандро Троссард, Кевин Де Брюйне, Жереми Доку ва Шарль Де Кетеларе асосий таркибдан жой олган.
Матнли трансляция орқали ўйиндаги вазиятларни дақиқа сайин кузатиб бориш мумкин бўлади.
…