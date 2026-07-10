AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгариш

·0·Техно
AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгариш

Яримўтказгичлар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўзининг мутлақо янги Zen 6 архитектурасига асосланган илк процессорларини намойиш этишга тайёрланмоқда. Ушбу технологик янгилик нафақат унумдорликни ошириш, балки сунъий интеллект ва сервер тизимлари йўналишида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, янги архитектуранинг дебюти жорий йилнинг 22-23-июль кунлари бўлиб ўтадиган Адвансинг AI 2026 тадбирида бўлиб ўтади. ixbt.com хабарига кўра, компания бу гал ўз анъаналаридан чекинган ҳолда, янги архитектурани биринчи бўлиб оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган Ryzen чипларида эмас, балки юқори қувватли Эпйк сервер процессорларида жорий этади.

Сунъий интеллект ва мислсиз қувват

Янги авлод Эпйк Венисе процессорлари AMD Helios деб номланган махсус сунъий интеллект платформасининг асосий бўлагига айланади. Ушбу тизим доирасида процессорлар Инстинкт MI455 тезлаткичлари ва AMD Пенсандо тармоқ ускуналари билан уйғунликда ишлайди. Бу эса маълумотларни қайта ишлаш марказлари учун мисли кўрилмаган ҳисоблаш қувватини тақдим этади.

Техник кўрсаткичлар борасида ҳам жиддий ўсиш кузатилади. Zen 6 архитектурасига эга чиплар таркибидаги ядролар сони 256 тагача етказилиши кутилмоқда. Таққослаш учун, ҳозирги авлод процессорларида бу кўрсаткич максимал 192 тани ташкил этади. AMD вакиллари янги чиплар унумдорлик борасида аввалги моделлардан 70 фоизгача самаралироқ бўлишини вада қилмоқда.

Технологик жараёндаги янги босқич

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, ушбу процессорлар TSMC компаниясининг 2 нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилган биринчи маҳсулотлар бўлади. Бу транзисторлар зичлигини ошириш билан бирга, энергия самарадорлигини ҳам сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Ўзбекистон бозоридаги йирик сервер инфратузилмалари ва булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар учун бу каби самарадорлик операцион харажатларни камайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Ҳозирча истеъмолчилар учун мўлжалланган Ryzen процессорларининг Zen 6 архитектурасига қачон ўтиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Саноат экспертларининг фикрича, компания асосий эътиборни энг даромадли ва ўсувчи сегмент — сунъий интеллект ва корпоратив мижозларга қаратган. Бу эса замонавий технологиялар оламида устуворликлар қандай ўзгараётганидан далолат беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, AMD ўзининг янги ишланмалари билан NVIDIA ва Intel каби рақобатчиларига жиддий босим ўтказишда давом этмоқда. Келгуси икки ҳафта ичида бўлиб ўтадиган тақдимот ушбу процессорларнинг барча яширин имкониятларига ойдинлик киритади.

AMDZen 6ЭпйкПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаКеча, 23:26Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиКеча, 23:24Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКоллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКеча, 23:00HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаКеча, 22:27Восточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиВосточний космодромига янги миссиялар учун Фрегат тезлатгич блоки етказилдиКеча, 22:26СК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиСК Ҳйних АҚШ тарихидаги энг йирик хорижий IPO орқали 26,5 миллиард доллар жалб қилдиКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги