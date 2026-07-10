AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгариш
Яримўтказгичлар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўзининг мутлақо янги Zen 6 архитектурасига асосланган илк процессорларини намойиш этишга тайёрланмоқда. Ушбу технологик янгилик нафақат унумдорликни ошириш, балки сунъий интеллект ва сервер тизимлари йўналишида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмий маълумотларга кўра, янги архитектуранинг дебюти жорий йилнинг 22-23-июль кунлари бўлиб ўтадиган Адвансинг AI 2026 тадбирида бўлиб ўтади. ixbt.com хабарига кўра, компания бу гал ўз анъаналаридан чекинган ҳолда, янги архитектурани биринчи бўлиб оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган Ryzen чипларида эмас, балки юқори қувватли Эпйк сервер процессорларида жорий этади.
Сунъий интеллект ва мислсиз қувватЯнги авлод Эпйк Венисе процессорлари AMD Helios деб номланган махсус сунъий интеллект платформасининг асосий бўлагига айланади. Ушбу тизим доирасида процессорлар Инстинкт MI455 тезлаткичлари ва AMD Пенсандо тармоқ ускуналари билан уйғунликда ишлайди. Бу эса маълумотларни қайта ишлаш марказлари учун мисли кўрилмаган ҳисоблаш қувватини тақдим этади.
Техник кўрсаткичлар борасида ҳам жиддий ўсиш кузатилади. Zen 6 архитектурасига эга чиплар таркибидаги ядролар сони 256 тагача етказилиши кутилмоқда. Таққослаш учун, ҳозирги авлод процессорларида бу кўрсаткич максимал 192 тани ташкил этади. AMD вакиллари янги чиплар унумдорлик борасида аввалги моделлардан 70 фоизгача самаралироқ бўлишини вада қилмоқда.
Технологик жараёндаги янги босқичЯна бир муҳим жиҳат шундаки, ушбу процессорлар TSMC компаниясининг 2 нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилган биринчи маҳсулотлар бўлади. Бу транзисторлар зичлигини ошириш билан бирга, энергия самарадорлигини ҳам сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Ўзбекистон бозоридаги йирик сервер инфратузилмалари ва булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар учун бу каби самарадорлик операцион харажатларни камайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.
Ҳозирча истеъмолчилар учун мўлжалланган Ryzen процессорларининг Zen 6 архитектурасига қачон ўтиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Саноат экспертларининг фикрича, компания асосий эътиборни энг даромадли ва ўсувчи сегмент — сунъий интеллект ва корпоратив мижозларга қаратган. Бу эса замонавий технологиялар оламида устуворликлар қандай ўзгараётганидан далолат беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, AMD ўзининг янги ишланмалари билан NVIDIA ва Intel каби рақобатчиларига жиддий босим ўтказишда давом этмоқда. Келгуси икки ҳафта ичида бўлиб ўтадиган тақдимот ушбу процессорларнинг барча яширин имкониятларига ойдинлик киритади.
…