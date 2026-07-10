«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди

·0·Дунё
«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди

АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон томонидан ўзига суиқасд уюштирилиши эҳтимоли ҳақида яна бир бор кескин баёнот берди. Унинг айтишича, агар ўзи ҳалок бўлса, Вашингтон Эронга тарихда мисли кўрилмаган ҳарбий зарба бериши ҳақида олдиндан кўрсатма қолдирилган.

Бу баёнот АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатлар янада таранглашаётган бир пайтда янгради ва халқаро майдонда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Трамп: «Ҳеч қачон кўрилмаган даражада бомбардимон қилинг»

New York Post нашрига берган интервьюсида Доналд Трамп ўзини Эроннинг асосий нишонларидан бири деб ҳисоблашини айтди.

Унинг сўзларига кўра, агар ўзига бирор воқеа содир бўлса, Эронга мисли кўрилмаган куч билан жавоб қайтариш бўйича кўрсатма берилган.

Трамп шунингдек, Исроил Эроннинг янги суиқасд режаси ҳақида эмас, балки Теҳроннинг уни йўқ қилиш истаги кўп йиллардан бери маълум эканини таъкидлади.

Нега Трамп ўзини нишон деб ҳисоблайди?

Нашрнинг ёзишича, Эрон 2020 йилда генерал Қосим Сулаймоний АҚШ зарбасида ҳалок бўлганидан кейин Трампга нисбатан кескин муносабат билдириб келмоқда.

Шундан бери АҚШ махсус хизматлари президент хавфсизлигини кучайтиргани, эҳтимолий таҳдидлар бир неча бор текширилгани қайд этилмоқда.

2024 йил июль ойида Пенсилвания штатидаги сайловолди митингида содир бўлган суиқасд уринишида ўқ Трампнинг қулоғига тегиб ўтган эди. Расмий маълумотларга кўра, бу воқеа Эрон билан боғлангани тасдиқланмаган.

Кескинлик янада кучайди

Сўнгги кунларда АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатлар янада таранглашди.

Хабарларга кўра, Эрон олий раҳбари Али Хоминаийни дафн этиш маросимида айрим намойишчилар Трампга қарши чақириқлар акс этган баннерларни кўтаришган.

Шу билан бирга, The New York Times маълум қилишича, Трамп НАТО саммитидан қайтишда Қатар совға қилган янги самолёт ўрнига эски Air Force One самолётидан фойдаланган. Нашр бу қарор АҚШ Махфий хизмати хавфсизлик тавсиялари асосида қабул қилинганини ёзган.

Эрон айбловларни рад этмоқда

Трамп аввал ҳам Эрон ҳукумати унга қарши суиқасд уюштиришга икки марта уринганини иддао қилган эди. У бу таҳдидларни АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳаракатлари билан боғлаган.

Бироқ Теҳрон расмийлари Трампга қарши суиқасд тайёрланаётгани ҳақидаги барча айбловларни қатъий рад этиб келмоқда.

Ҳозирча Трампнинг баёнотлари бўйича АҚШ расмий идоралари томонидан қўшимча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаЕвропа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаБугун, 22:58Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиАрхеологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиБугун, 22:45Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиЛвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиБугун, 22:15Бокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБугун, 21:11Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиУкраинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиБугун, 19:42Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиГаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди