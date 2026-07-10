«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди
АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон томонидан ўзига суиқасд уюштирилиши эҳтимоли ҳақида яна бир бор кескин баёнот берди. Унинг айтишича, агар ўзи ҳалок бўлса, Вашингтон Эронга тарихда мисли кўрилмаган ҳарбий зарба бериши ҳақида олдиндан кўрсатма қолдирилган.
Бу баёнот АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатлар янада таранглашаётган бир пайтда янгради ва халқаро майдонда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Трамп: «Ҳеч қачон кўрилмаган даражада бомбардимон қилинг»
New York Post нашрига берган интервьюсида Доналд Трамп ўзини Эроннинг асосий нишонларидан бири деб ҳисоблашини айтди.
Унинг сўзларига кўра, агар ўзига бирор воқеа содир бўлса, Эронга мисли кўрилмаган куч билан жавоб қайтариш бўйича кўрсатма берилган.
Трамп шунингдек, Исроил Эроннинг янги суиқасд режаси ҳақида эмас, балки Теҳроннинг уни йўқ қилиш истаги кўп йиллардан бери маълум эканини таъкидлади.
Нега Трамп ўзини нишон деб ҳисоблайди?
Нашрнинг ёзишича, Эрон 2020 йилда генерал Қосим Сулаймоний АҚШ зарбасида ҳалок бўлганидан кейин Трампга нисбатан кескин муносабат билдириб келмоқда.
Шундан бери АҚШ махсус хизматлари президент хавфсизлигини кучайтиргани, эҳтимолий таҳдидлар бир неча бор текширилгани қайд этилмоқда.
2024 йил июль ойида Пенсилвания штатидаги сайловолди митингида содир бўлган суиқасд уринишида ўқ Трампнинг қулоғига тегиб ўтган эди. Расмий маълумотларга кўра, бу воқеа Эрон билан боғлангани тасдиқланмаган.
Кескинлик янада кучайди
Сўнгги кунларда АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатлар янада таранглашди.
Хабарларга кўра, Эрон олий раҳбари Али Хоминаийни дафн этиш маросимида айрим намойишчилар Трампга қарши чақириқлар акс этган баннерларни кўтаришган.
Шу билан бирга, The New York Times маълум қилишича, Трамп НАТО саммитидан қайтишда Қатар совға қилган янги самолёт ўрнига эски Air Force One самолётидан фойдаланган. Нашр бу қарор АҚШ Махфий хизмати хавфсизлик тавсиялари асосида қабул қилинганини ёзган.
Эрон айбловларни рад этмоқда
Трамп аввал ҳам Эрон ҳукумати унга қарши суиқасд уюштиришга икки марта уринганини иддао қилган эди. У бу таҳдидларни АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳаракатлари билан боғлаган.
Бироқ Теҳрон расмийлари Трампга қарши суиқасд тайёрланаётгани ҳақидаги барча айбловларни қатъий рад этиб келмоқда.
Ҳозирча Трампнинг баёнотлари бўйича АҚШ расмий идоралари томонидан қўшимча маълумот берилмаган.
…