«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда

·0·Спорт
«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда

«Барселона» трансфер бозорида яна бир катта келишувга яқин турибди. Каталония клуби «Боруссия» Дортмунд ҳужумчиси Карим Адейемини ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришгани айтилмоқда.

Футболчининг бозор қиймати 40 миллион евро бўлишига қарамай, «Барселона» уни анча паст нархга қўлга киритиши мумкин.

Трансфер қанчага тушади?

Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, «Барселона» Карим Адейеми трансфери учун 22 миллион евро тўлайди.

Келишувда яна 7 миллион евро турли бонуслар сифатида кўзда тутилган. Шу тариқа трансфернинг умумий қиймати шартлар бажарилган тақдирда 29 миллион еврога етиши мумкин.

24 ёшли футболчи билан 5 йиллик шартнома имзоланиши режалаштирилмоқда.

«Барселона» нима учун Адейемини танлади?

Карим Адейеми юқори тезлиги, ҳужумда бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш қобилияти билан ажралиб туради.

У марказий ҳужумчи сифатида ҳам, қанотларда ҳам ўйнай олади. Бу эса «Барселона» мураббийлар штабига ҳужум чизиғида турли тактик схемалардан фойдаланиш имконини беради.

Ўтган мавсумда қандай натижа кўрсатди?

Адейеми «Боруссия» Дортмунд сафига 2022 йил июль ойида қўшилган эди.

Ўтган мавсумда у барча мусобақалар доирасида:

  • 39 та учрашувда майдонга тушди;

  • 10 та гол урди;

  • 6 та голли узатма берди.

Transfermarkt портали футболчининг ҳозирги бозор қийматини 40 миллион евро деб баҳоламоқда.

Каталонияликлар учун манфаатли келишувми?

Агар трансфер 22 миллион евро ва бонуслар эвазига амалга ошса, «Барселона» бозор қиймати анча юқори бўлган ёш ҳужумчини нисбатан қулай нархга қўлга киритган бўлади.

Энди келишувнинг расман эълон қилиниши ва футболчининг тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиИспания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиБугун, 23:21Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиИспания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:18Испания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатингИспания ва Бельгия чорак финали тафсилотларини биз билан кузатингБугун, 23:13Испания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиИспания ва Бельгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиБугун, 23:11Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳаБугун, 22:15Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиМанчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди