«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда
«Барселона» трансфер бозорида яна бир катта келишувга яқин турибди. Каталония клуби «Боруссия» Дортмунд ҳужумчиси Карим Адейемини ўз сафига қўшиб олиш бўйича келишувга эришгани айтилмоқда.
Футболчининг бозор қиймати 40 миллион евро бўлишига қарамай, «Барселона» уни анча паст нархга қўлга киритиши мумкин.
Трансфер қанчага тушади?
Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, «Барселона» Карим Адейеми трансфери учун 22 миллион евро тўлайди.
Келишувда яна 7 миллион евро турли бонуслар сифатида кўзда тутилган. Шу тариқа трансфернинг умумий қиймати шартлар бажарилган тақдирда 29 миллион еврога етиши мумкин.
24 ёшли футболчи билан 5 йиллик шартнома имзоланиши режалаштирилмоқда.
«Барселона» нима учун Адейемини танлади?
Карим Адейеми юқори тезлиги, ҳужумда бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш қобилияти билан ажралиб туради.
У марказий ҳужумчи сифатида ҳам, қанотларда ҳам ўйнай олади. Бу эса «Барселона» мураббийлар штабига ҳужум чизиғида турли тактик схемалардан фойдаланиш имконини беради.
Ўтган мавсумда қандай натижа кўрсатди?
Адейеми «Боруссия» Дортмунд сафига 2022 йил июль ойида қўшилган эди.
Ўтган мавсумда у барча мусобақалар доирасида:
39 та учрашувда майдонга тушди;
10 та гол урди;
6 та голли узатма берди.
Transfermarkt портали футболчининг ҳозирги бозор қийматини 40 миллион евро деб баҳоламоқда.
Каталонияликлар учун манфаатли келишувми?
Агар трансфер 22 миллион евро ва бонуслар эвазига амалга ошса, «Барселона» бозор қиймати анча юқори бўлган ёш ҳужумчини нисбатан қулай нархга қўлга киритган бўлади.
Энди келишувнинг расман эълон қилиниши ва футболчининг тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда.
…