Испания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

48
Испания терма жамоаси футболчиси Ламин Ямал олдинга ўтиш чоғида ён одил ҳакам томонидан ўйиндан ташқари ҳолатда қолдирилди.
47
Жереми Доку жарима майдони ичидаги шеригини топмоқчи бўлди, аммо Унаи Симон ўз дарвозасидан чиқиб келиб, тўпни узоқлаштирди.
46
Испания терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья тўп билан ҳаракатланаётганда қоидабузарлик содир этди ва ҳакам ўйинни тўхтатди. Футболчи ҳакамнинг бу қароридан норозилигини яширмади.
46⏱
Иккинчи бўлимга старт берилди. Бош ҳакам Майкл Оливер ўйинни давом эттириш учун ҳуштагини чалди.
45+6⏱
Бош ҳакам биринчи бўлим якунланганини билдирувчи ҳуштагини чалди. Жамоалар танаффус учун кийим алмаштириш хоналарига йўл олишди.
45+5
Жереми Докунинг узатмаси ҳеч кимга етиб бормади ва Бельгиянинг ҳужуми самарасиз якунланди.
45+2
Фабиан Руис жарима майдончаси ташқарисидан келган қайтган тўпга зарба берди, аммо белги мезбон ҳимоячилари томонидан қайтарилди.
45+2
Алекс Баэна бурчак зарбасидан ажойиб узатмани амалга оширди. Аммо, Бельгия ҳимояси ишончли ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
45+2
Алекс Баэна Испания терма жамоаси сафида бурчак зарбасини амалга оширди, аммо вазият хавфли тус олмади.
45+1
Биринчи бўлимга камида 5 дақиқа қўшиб берилди.
45
Педро Порро жарима майдони ташқарисидан зарба йўллади, аммо тўп дарвозанинг чап устунидан анча наридан ўтиб кетди.
43🟨
Испания терма жамоаси аъзоси Пау Кубарси ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди.
41⚽1-1
Шарль Де Кетеларе Бельгияни ҳисобда тенглаштирди! Тимоти Кастаннинг узатмасидан сўнг, Де Кетеларе яқин масофадан боши билан зарба йўллаб дарвозани ишғол қилди.
40
Ламин Ямал Испания сафида тўп билан яхши юриш қилди, бироқ жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси дарвозанинг ўнг устуни ёнидан ўтиб кетди. Барибир ажойиб яккахон ҳаракат бўлди.
37
Бельгия терма жамоаси ҳужумчиси Шарль Де Кетеларе ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди.
36
Алекс Баэна Испания терма жамоаси сафида бурчак зарбасини қисқа узатма билан ўйинга киритди.
35
Ламин Ямал жарима зарбасидан тўпни дарвозанинг чап бурчагига йўллади, аммо Белгия дарвозабони ўз ўрнида бўлиб, тўпни қайтарди.
34
Жереми Доку рақибдан тўпни тортиб олмоқчи бўлганида жуда қўпол ўйнади ва Майкл Оливер фол қайд этди. Испания қулай масофадан жарима зарбасини амалга оширади.
30⚽1-0
Фабиан Руис Испания сафида ҳисобни очди. У жарима майдончаси ичида қайтган тўпни дарвоза тўрига жойлаб қўйди.
30⚽1-0
Фабиан Руис Испания сафида ҳисобни оширди. У дарвозабонни доғда қолдириб, тўпни дарвоза тўрига жойлаб қўйди.
29
Ламин Ямал жарима майдончасига узатма берди, аммо тўп тўғри Тибо Куртуанинг қўлига бориб тушди.
23
Футболчилар учун сув ичиб олиш ва тана ҳароратини пасайтириш учун қисқа танаффус эълон қилинди. Об-ҳаво жуда иссиқ.
22
Ламин Ямал Испания терма жамоаси сафида жарима майдончаси ташқарисидан дарвозани нишонга олди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
18
Бельгия терма жамоаси футболчиси Максим Де Кёйпер қоидани бузди ва бош ҳакам Майкл Оливер жарима зарбаси белгилади.
15
Шарль Де Кетеларе кучли зарба йўллади, аммо тўп ҳимоячиларга тегиб, хавфли вазият бартараф этилди.
13
Алекс Баэна жарима майдончаси ташқарисидан тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза томон зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни моҳирона тарзда қайтарди.
13
Бельгиялик футболчилардан бири жарима майдончаси ичида тўпга қўли билан ўйнагандек кўринди, аммо бош ҳакам ўйинни давом эттириш кераклигини ишора қилди.
11
Родри жарима майдончаси ташқарисидан қайтган тўпга зарба берди, аммо ҳимоячилар тўп йўлини тўсиб қолишди.
10
Испания терма жамоаси қисқа паслар ва бирга-бир узатмалар орқали рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ва тезкор ҳужум уюштиришга интилмоқда.
9
Леандро Троссард рақибига нисбатан қоидаларни бузгани учун бош ҳакам Майкл Оливер ўйинни тўхтатди. Испания терма жамоаси жарима зарбасини амалга оширади.
4
Фабиан Руис Испания сафида жарима майдончаси ичига узатма амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни осонлик билан қайтаришди.
3
Алекс Баэна Испания терма жамоаси сафида ҳимоячилар ортида қолиб кетди, бироқ ён ҳакам ўйиндан ташқари ҳолатни қайд этди ва бош ҳакам ўйинни тўхтатди.
2🟨
Бельгия термалол тўпга ўйнаш ўрнига рақибининг оёқларига зарба берган Николас Раскин (Бельгия) ҳакам Майкл Оливер томонидан огоҳлантирилди.
1⏱
Испания ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги учрашув бошланди.
00:00⏱
Ўйин бошланди, тўпни марказдан Белгия терма жамоаси ўйинга киритди.
23:34
Ушбу учрашувда бош ҳакам сифатида Майкл Оливер тайинланди.
23:34
Учрашув старт олиши арафасида, жамоаларнинг асосий таркиблари билан танишиб олишингиз мумкин.
23:34
Испания ва Бельгия терма жамоалари ўртасидаги ўйинга хуш келибсиз! Учрашувдан барча муҳим воқеликларни онлайн тарзда ёритиб борамиз. Асосий таркиблар тез орада маълум қилинади.
…