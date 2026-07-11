Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди

·34·Спорт
Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди

Сенегал футболи афсонаси, қитъанинг энг ёрқин юлдузларидан бири Садио Мане халқаро майдондаги фаолиятига нуқта қўйганини расман маълум қилди. 34 ёшли ҳужумчи ушбу қарорни Сенегал терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки якунлангач қабул қилди. "Теранга шерлари" сафида 14 йил давомида тўп сурган футболчи ўз мамлакати тарихидаги энг муваффақиятли даврнинг асосий ижрочиси бўлиб қолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ле Қуотидиен нашри хабарига кўра, Мане ушбу қарорини Шимолий Америкада ўтган мундиалнинг нимчорак финалида Белгияга қарши кечган (2-3) аламли мағлубиятдан сўнг эълон қилган. Дакар шаҳридан туриб йўллаган хайрлашув мактубида футболчи халқидан кутилган натижаларга эриша олмаган вазиятлар учун узр сўради ва терма жамоа либосини кийган ҳар бир сонияда борини берганини таъкидлади.

"Билингки, мен ушбу байроқ учун ҳамма нарсани қурбон қилдим. Мен доимо бор кучимни бердим ва ватанимиз учун қаттиқ курашдим", — дея таъкидлади Садио Мане ўз мурожаатида. У шунингдек, кўп йиллик фаолияти давомида уни қўллаб-қувватлаб келган мухлисларга миннатдорчилик билдириб, уларнинг далдаси муваффақиятларининг асосий двигатели бўлганини эътироф этди.

Афсонавий мерос ва унутилмас ғалабалар

Мане Сенегал терма жамоаси сафида жами 130 та учрашувда майдонга тушди. Унинг халқаро миқёсдаги энг йирик ютуғи сифатида Африка Миллатлар Кубогидаги ғалабалари кўрилади. Гарчи 2025-йилги финалда юз берган норозилик намойишлари ва ҳакамлик қарорларига эътирозлар сабабли охирги чемпионлик унвони билан боғлиқ зиддиятли ҳолатлар юзага келган бўлса-да, Садио замонавий Африка футболининг ҳақиқий рамзи бўлиб қолаверади.

2026-йилги Жаҳон чемпионатида Мане жароҳатдан эндигина тикланиб қайтгани боис ўзининг энг яхши спорт формасини намойиш эта олмади. Шунга қарамай, у жамоа сардори сифатида майдонда ва кийиниш хонасида етакчилик қобилиятини кўрсатиб, ёш футболчиларга ўрнак бўлди. Унинг кетиши Сенегал футболида бутун бир давр якунланганидан далолат беради.

Ҳужумчи футболчилик бутсаларини михга илган бўлса-да, спортдан бутунлай кетмоқчи эмас. Мане келажакда ўз тажрибасини миллий футбол ривожи учун сарфлашга тайёрлигини билдирди. У мураббийлар штабида, техник директор сифатида ёки футбол бошқаруви органларида фаолият юритиш нияти борлигини очиқлади. Бу эса Сенегал футболи мухлислари учун афсонанинг янги қиёфада қайтишига умид бағишлайди.

Садио МанеСенегалФутболТрансферЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинМанчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинБугун, 11:57«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақидаБугун, 11:49«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш бердиБугун, 11:45«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақидаБугун, 11:39Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиГол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди