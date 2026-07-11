Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди
Сенегал футболи афсонаси, қитъанинг энг ёрқин юлдузларидан бири Садио Мане халқаро майдондаги фаолиятига нуқта қўйганини расман маълум қилди. 34 ёшли ҳужумчи ушбу қарорни Сенегал терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки якунлангач қабул қилди. "Теранга шерлари" сафида 14 йил давомида тўп сурган футболчи ўз мамлакати тарихидаги энг муваффақиятли даврнинг асосий ижрочиси бўлиб қолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ле Қуотидиен нашри хабарига кўра, Мане ушбу қарорини Шимолий Америкада ўтган мундиалнинг нимчорак финалида Белгияга қарши кечган (2-3) аламли мағлубиятдан сўнг эълон қилган. Дакар шаҳридан туриб йўллаган хайрлашув мактубида футболчи халқидан кутилган натижаларга эриша олмаган вазиятлар учун узр сўради ва терма жамоа либосини кийган ҳар бир сонияда борини берганини таъкидлади.
"Билингки, мен ушбу байроқ учун ҳамма нарсани қурбон қилдим. Мен доимо бор кучимни бердим ва ватанимиз учун қаттиқ курашдим", — дея таъкидлади Садио Мане ўз мурожаатида. У шунингдек, кўп йиллик фаолияти давомида уни қўллаб-қувватлаб келган мухлисларга миннатдорчилик билдириб, уларнинг далдаси муваффақиятларининг асосий двигатели бўлганини эътироф этди.
Афсонавий мерос ва унутилмас ғалабаларМане Сенегал терма жамоаси сафида жами 130 та учрашувда майдонга тушди. Унинг халқаро миқёсдаги энг йирик ютуғи сифатида Африка Миллатлар Кубогидаги ғалабалари кўрилади. Гарчи 2025-йилги финалда юз берган норозилик намойишлари ва ҳакамлик қарорларига эътирозлар сабабли охирги чемпионлик унвони билан боғлиқ зиддиятли ҳолатлар юзага келган бўлса-да, Садио замонавий Африка футболининг ҳақиқий рамзи бўлиб қолаверади.
2026-йилги Жаҳон чемпионатида Мане жароҳатдан эндигина тикланиб қайтгани боис ўзининг энг яхши спорт формасини намойиш эта олмади. Шунга қарамай, у жамоа сардори сифатида майдонда ва кийиниш хонасида етакчилик қобилиятини кўрсатиб, ёш футболчиларга ўрнак бўлди. Унинг кетиши Сенегал футболида бутун бир давр якунланганидан далолат беради.
Ҳужумчи футболчилик бутсаларини михга илган бўлса-да, спортдан бутунлай кетмоқчи эмас. Мане келажакда ўз тажрибасини миллий футбол ривожи учун сарфлашга тайёрлигини билдирди. У мураббийлар штабида, техник директор сифатида ёки футбол бошқаруви органларида фаолият юритиш нияти борлигини очиқлади. Бу эса Сенегал футболи мухлислари учун афсонанинг янги қиёфада қайтишига умид бағишлайди.
…