Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқда
Португалиянинг Benfica клуби таркибни кучайтириш йўлида жиддий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Марко Силва ўзининг собиқ шогирди, ҳозирда Бавария аъзоси ҳисобланган Жоау Палиньи билан яна бир бор ҳамкорлик қилишни истамоқда. Ушбу трансфер жамоанинг марказий чизиғини мустаҳкамлаш учун асосий мақсад этиб белгиланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Тоттенхем клуби ўтган мавсумни ижара асосида Лондонда ўтказган футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан воз кечганидан сўнг, Benfica бу вазиятдан унумли фойдаланиб қолмоқчи. Goal.com нашри хабарига кўра, Марко Силва ва Жоау Палиньи ўртасидаги илиқ муносабатлар ушбу келишувнинг амалга ошишида ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Улар илгари Англия Премер-лигасида, Фулхэм жамоасида бирга муваффақиятли фаолият юритишган.
Молиявий тўсиқлар ва музокаралар жараёниҲозирда Лиссабон клуби раҳбарияти, хусусан Руй Кошта ва Марио Бранко ушбу трансфернинг молиявий жиҳатларини ўрганиб чиқмоқда. Бавария 2024-йилда футболчи учун 50 миллион евро сарфлаган эди, бироқ ҳозирда немис гранди 20 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Бу Benfica учун қулай имконият бўлса-да, футболчининг юқори маоши клуб бюджети учун бироз оғирлик қилиши мумкин.
А Бола нашри берган маълумотларга кўра, Benfica раҳбарияти трансферни амалга ошириш учун ижара вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Унга кўра, футболчи дастлаб ижарага олинади ва кейинчалик уни мажбурий сотиб олиш шарти шартномага киритилади. Бу усул клубга молиявий барқарорликни сақлаб қолган ҳолда таркибни кучайтириш имконини беради.
Рақобат ва тактик аҳамиятЖоау Палиньи учун курашда фақат Португалия клуби эмас, балки Италиянинг Ювентус ва Милан жамоалари ҳам қизиқиш билдирмоқда. Бироқ футболчининг ўз ватанига қайтиш истаги Benfica фойдасига хизмат қилиши кутилмоқда. Марко Силва 31 ёшли таянч ярим ҳимоячисини шунчаки ҳиссиётлар сабаб эмас, балки жамоа ўйинидаги тактик бўшлиқларни тўлдириш учун таклиф қилмоқда.
Мураббийнинг фикрича, Палиньи ҳимоя чизиғига барқарорлик олиб киради ва ҳужумкор ўйинчиларнинг эркинроқ ҳаракат қилишига замин яратади. Ҳозирда жамоа Клемент Ленглет ва Жакуб Камински каби футболчилар билан шартнома имзолаб бўлган, аммо айнан марказий ярим ҳимоя Силванинг асосий устувор вазифаси бўлиб қолмоқда.
Трансфернинг якуний босқичига етиши учун Benfica бир нечта ўйинчиларини сотиши ва маошлар фондини бўшатиши талаб этилади. Агар барча молиявий масалалар ижобий ҳал этилса, Португалия терма жамоаси аъзоси яқин вақт ичида Лиссабонга йўл олиши мумкин. Бу трансфер Benfica учун нафақат ички чемпионатда, балки Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам катта ёрдам бериши шубҳасиз.
…