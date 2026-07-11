Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқда

·0·Спорт
Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқда

Португалиянинг Benfica клуби таркибни кучайтириш йўлида жиддий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Марко Силва ўзининг собиқ шогирди, ҳозирда Бавария аъзоси ҳисобланган Жоау Палиньи билан яна бир бор ҳамкорлик қилишни истамоқда. Ушбу трансфер жамоанинг марказий чизиғини мустаҳкамлаш учун асосий мақсад этиб белгиланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Тоттенхем клуби ўтган мавсумни ижара асосида Лондонда ўтказган футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан воз кечганидан сўнг, Benfica бу вазиятдан унумли фойдаланиб қолмоқчи. Goal.com нашри хабарига кўра, Марко Силва ва Жоау Палиньи ўртасидаги илиқ муносабатлар ушбу келишувнинг амалга ошишида ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Улар илгари Англия Премер-лигасида, Фулхэм жамоасида бирга муваффақиятли фаолият юритишган.

Молиявий тўсиқлар ва музокаралар жараёни

Ҳозирда Лиссабон клуби раҳбарияти, хусусан Руй Кошта ва Марио Бранко ушбу трансфернинг молиявий жиҳатларини ўрганиб чиқмоқда. Бавария 2024-йилда футболчи учун 50 миллион евро сарфлаган эди, бироқ ҳозирда немис гранди 20 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Бу Benfica учун қулай имконият бўлса-да, футболчининг юқори маоши клуб бюджети учун бироз оғирлик қилиши мумкин.

А Бола нашри берган маълумотларга кўра, Benfica раҳбарияти трансферни амалга ошириш учун ижара вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Унга кўра, футболчи дастлаб ижарага олинади ва кейинчалик уни мажбурий сотиб олиш шарти шартномага киритилади. Бу усул клубга молиявий барқарорликни сақлаб қолган ҳолда таркибни кучайтириш имконини беради.

Рақобат ва тактик аҳамият

Жоау Палиньи учун курашда фақат Португалия клуби эмас, балки Италиянинг Ювентус ва Милан жамоалари ҳам қизиқиш билдирмоқда. Бироқ футболчининг ўз ватанига қайтиш истаги Benfica фойдасига хизмат қилиши кутилмоқда. Марко Силва 31 ёшли таянч ярим ҳимоячисини шунчаки ҳиссиётлар сабаб эмас, балки жамоа ўйинидаги тактик бўшлиқларни тўлдириш учун таклиф қилмоқда.

Мураббийнинг фикрича, Палиньи ҳимоя чизиғига барқарорлик олиб киради ва ҳужумкор ўйинчиларнинг эркинроқ ҳаракат қилишига замин яратади. Ҳозирда жамоа Клемент Ленглет ва Жакуб Камински каби футболчилар билан шартнома имзолаб бўлган, аммо айнан марказий ярим ҳимоя Силванинг асосий устувор вазифаси бўлиб қолмоқда.

Трансфернинг якуний босқичига етиши учун Benfica бир нечта ўйинчиларини сотиши ва маошлар фондини бўшатиши талаб этилади. Агар барча молиявий масалалар ижобий ҳал этилса, Португалия терма жамоаси аъзоси яқин вақт ичида Лиссабонга йўл олиши мумкин. Бу трансфер Benfica учун нафақат ички чемпионатда, балки Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам катта ёрдам бериши шубҳасиз.

BenficaЖоау ПалиньиБаерн МуничТрансферМарко Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинМанчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинБугун, 11:57Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиСадио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 11:52«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақидаБугун, 11:49«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш бердиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди