Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловлар
Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасида юзага келган ҳуқуқий низо янги босқичга кўтарилди. Apple компанияси сунъий интеллект бўйича етакчи ҳисобланган OpenAI устидан судга даъво аризаси киритиб, уни тижорат сирларини тизимли равишда ўғирлашда айбламоқда. Ушбу суд иши нафақат икки компания ўртасидаги муносабатларга, балки бутун Силикон водийсидаги кадрлар алмашинуви ва интеллектуал мулк ҳимоясига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple томонидан тақдим этилган 41 саҳифалик шикоятномада OpenAI компаниясининг собиқ ва амалдаги Apple ходимларидан махфий маълумотларни олиш бўйича мувофиқлаштирилган ҳаракатлари батафсил баён этилган. Даъвода келтирилган далиллар орасида ходимларнинг ўзаро ёзишмалари алоҳида эътиборга лойиқ. Масалан, ходимлардан бири тармоқ хотирасига рухсатсиз кириш имконини топганини айтиб, "ЛОЛ, мен тармоқ хотирасига кира олишимни билдим, жуда кулгили" деб ёзган хабари келтирилган.
Кадрлар ови ва махфий маълумотлар экспортиApple даъвосига кўра, OpenAI нафақат иқтидорли муҳандисларни ўзига оғдириб олган, балки улардан ўзлари билан бирга махфий ҳужжатлар ва технологик ишланмаларни олиб ўтишни ҳам талаб қилган. Бу каби ҳолатлар технология соҳасида рақобатнинг нақадар кескинлашганини кўрсатади. Apple ўзининг йиллар давомида тўплаган тажрибаси ва миллиардлаб доллар сармоя киритилган лойиҳалари рақиблар томонидан осонликча ўзлаштирилишига йўл қўймаслик ниятида.
Шуниси қизиқки, Apple узоқ вақт давомида сунъий интеллект пойгасида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилиб келаётган эди. Бироқ OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT каби маҳсулотлар бозорни ўзгартириб юборгач, Apple ҳам ўзининг Apple Intelligence тизимини эълон қилди. Ушбу суд жараёни компаниянинг ўз технологик устунлигини ҳимоя қилиш йўлидаги стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда.
OpenAI муносабати ва ҳуқуқий оқибатларOpenAI ҳозирча ушбу айбловлар бўйича фақат Х ижтимоий тармоғи орқали қисқача баёнот бериш билан чекланди. Компания вакилларининг таъкидлашича, улар бошқа компанияларнинг тижорат сирларига қизиқиш билдирмайди. "Биз бутун дунёдаги одамларга имконият берувчи инновацион технологияларни яратишга эътибор қаратганмиз", — дейилади расмий хабарда.
Мутахассисларнинг фикрича, агар Apple ўз айбловларини исботлай олса, OpenAI нафақат йирик миқдордаги жаримага тортилиши, балки ўғирланган маълумотлар асосида яратилган алгоритмлардан фойдаланиш ҳуқуқидан ҳам маҳрум бўлиши мумкин. Бу эса сунъий интеллект бозоридаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши ҳеч гап эмас.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу низо аҳамиятли, чунки биз кундалик ҳаётда фойдаланадиган iPhone қурилмалари ва ChatGPT хизматларининг келажакдаги функционаллиги айнан шу каби ҳуқуқий қарорларга боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирча суд жараёни давом этмоқда ва томонлар ўз позицияларини ҳимоя қилишда давом этишади.
…