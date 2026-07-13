Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловлар

·17·Техно
Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловлар

Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасида юзага келган ҳуқуқий низо янги босқичга кўтарилди. Apple компанияси сунъий интеллект бўйича етакчи ҳисобланган OpenAI устидан судга даъво аризаси киритиб, уни тижорат сирларини тизимли равишда ўғирлашда айбламоқда. Ушбу суд иши нафақат икки компания ўртасидаги муносабатларга, балки бутун Силикон водийсидаги кадрлар алмашинуви ва интеллектуал мулк ҳимоясига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple томонидан тақдим этилган 41 саҳифалик шикоятномада OpenAI компаниясининг собиқ ва амалдаги Apple ходимларидан махфий маълумотларни олиш бўйича мувофиқлаштирилган ҳаракатлари батафсил баён этилган. Даъвода келтирилган далиллар орасида ходимларнинг ўзаро ёзишмалари алоҳида эътиборга лойиқ. Масалан, ходимлардан бири тармоқ хотирасига рухсатсиз кириш имконини топганини айтиб, "ЛОЛ, мен тармоқ хотирасига кира олишимни билдим, жуда кулгили" деб ёзган хабари келтирилган.

Кадрлар ови ва махфий маълумотлар экспорти

Apple даъвосига кўра, OpenAI нафақат иқтидорли муҳандисларни ўзига оғдириб олган, балки улардан ўзлари билан бирга махфий ҳужжатлар ва технологик ишланмаларни олиб ўтишни ҳам талаб қилган. Бу каби ҳолатлар технология соҳасида рақобатнинг нақадар кескинлашганини кўрсатади. Apple ўзининг йиллар давомида тўплаган тажрибаси ва миллиардлаб доллар сармоя киритилган лойиҳалари рақиблар томонидан осонликча ўзлаштирилишига йўл қўймаслик ниятида.

Шуниси қизиқки, Apple узоқ вақт давомида сунъий интеллект пойгасида эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилиб келаётган эди. Бироқ OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT каби маҳсулотлар бозорни ўзгартириб юборгач, Apple ҳам ўзининг Apple Intelligence тизимини эълон қилди. Ушбу суд жараёни компаниянинг ўз технологик устунлигини ҳимоя қилиш йўлидаги стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда.

OpenAI муносабати ва ҳуқуқий оқибатлар

OpenAI ҳозирча ушбу айбловлар бўйича фақат Х ижтимоий тармоғи орқали қисқача баёнот бериш билан чекланди. Компания вакилларининг таъкидлашича, улар бошқа компанияларнинг тижорат сирларига қизиқиш билдирмайди. "Биз бутун дунёдаги одамларга имконият берувчи инновацион технологияларни яратишга эътибор қаратганмиз", — дейилади расмий хабарда.

Мутахассисларнинг фикрича, агар Apple ўз айбловларини исботлай олса, OpenAI нафақат йирик миқдордаги жаримага тортилиши, балки ўғирланган маълумотлар асосида яратилган алгоритмлардан фойдаланиш ҳуқуқидан ҳам маҳрум бўлиши мумкин. Бу эса сунъий интеллект бозоридаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши ҳеч гап эмас.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу низо аҳамиятли, чунки биз кундалик ҳаётда фойдаланадиган iPhone қурилмалари ва ChatGPT хизматларининг келажакдаги функционаллиги айнан шу каби ҳуқуқий қарорларга боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирча суд жараёни давом этмоқда ва томонлар ўз позицияларини ҳимоя қилишда давом этишади.

AppleOpenAIСудСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиСлимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиКеча, 22:57АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиАҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиКеча, 22:56Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаКеча, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди