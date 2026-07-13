Дешам Испанияни фаворит деди: яримфинал олдидан босим кимда?
ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам Испания ҳақида эҳтиёткор, аммо жуда аниқ фикр билдирди. У рақибни амалдаги Европа чемпиони сифатида тан олиб, яримфиналдаги тўқнашув даражаси ниҳоятда юқори бўлишини таъкидлади.
“Испания — фаворит”
Дидье Дешам Movistar’га берган интервьюсида Испания миллий жамоасини яхши билишини айтди. У Франция ва Испания ўртасидаги сўнгги тўқнашувларни эслаб, рақибнинг кучли жиҳатларига алоҳида урғу берди.
“Испания миллий жамоасини яхши биламиз, улар — амалдаги Европа чемпиони. Ўтган ёзда ҳам Миллатлар лигаси яримфиналида уларга қарши ўйнагандик”, — деди Дешам.
Франция мураббийи Испанияни фаворит деб атади. Унинг айтишича, бу гап рақибга босим ўтказиш учун эмас, балки испанлар эришган натижаларнинг тан олинишидир.
Дешам босимни рақибга ташлаяптими?
Футболда бундай баёнотлар икки хил ўқилади. Бир томондан, Дешам Испанияга ҳурмат кўрсатмоқда. Иккинчи томондан, “фаворит” ёрлиғи яримфинал олдидан рақиб елкасига қўшимча босим ҳам юклайди.
Аммо Дешамнинг ўзи буни психологик ўйин сифатида эмас, реал ҳолат сифатида изоҳлади.
“Жаҳон чемпионати олдидан ва турнир бошида бизни ҳам фаворитлар қаторига қўшишганди, аммо Испания — фаворит. Бу уларга босимни ошириш учун айтилган гап эмас”, — деди у.
Оддий қилиб айтганда, Дешам “мен mind game қилмаяпман” деди. Лекин футболда баъзан “mind game қилмаяпман” деган гапнинг ўзи ҳам mind game бўлиб кетади.
Франция ҳам оддий жамоа эмас
Испания фаворит деб аталган бўлса-да, Франциянинг ўзи ҳам турнирда энг кучли жамоалардан бири сифатида кўрилмоқда.
Дешам шогирдлари катта ўйинлар тажрибаси, индивидуал маҳорат ва тактик интизом билан ажралиб туради. Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе каби футболчилар ҳар қандай рақиб ҳимояси учун жиддий муаммо ярата олади.
Шунинг учун бу яримфиналда фаворит ҳақидаги баҳсдан кўра муҳимроқ савол бор: қайси жамоа ўз кучли томонини яхшироқ ишга солади?
Испаниянинг асосий кучи нимада?
Испания охирги йилларда тўп назорати, позицион ҳужум ва ёш футболчиларнинг дадил ўйини билан ажралиб турибди.
Амалдаги Европа чемпиони мақоми ҳам уларга катта ишонч беради. Францияга қарши ўйинда Испания яна тўпни назорат қилиш, рақибни чарчатиш ва яримҳимоя орқали темпни бошқаришга ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Жамоа
Асосий устунлик
Франция
тезкор ҳужум, индивидуал маҳорат, катта турнир тажрибаси
Испания
тўп назорати, яримҳимояда устунлик, жамоавий механизм
Ҳал қилувчи омил
ким босим остида камроқ хато қилади
Миллатлар лигасидаги 4:5 ҳам эсда
Дешам ўтган ёзда Франция Испанияга қарши Миллатлар лигаси яримфиналида 4:5 ҳисобида ўйнаганини ҳам эслади.
Ушбу ўйин икки жамоа ўртасидаги тўқнашувлар оддий тактик баҳс эмас, балки кўп голли ва драматик сценарийга ҳам айланиши мумкинлигини кўрсатган эди.
Албатта, Жаҳон чемпионати яримфиналида эҳтиёткорлик анча юқори бўлади. Аммо икки жамоанинг ҳужум салоҳиятини ҳисобга олсак, биргина эпизод ҳам ўйин йўналишини бутунлай ўзгартириши мумкин.
Яримфиналда майда деталлар ҳал қилади
Дешамнинг таъкидлашича, бу Жаҳон чемпионати яримфинали ва шунинг учун даража жуда юқори.
Бу босқичда тайёргарлик, тактика ва таркиб билан бирга психологик барқарорлик ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки яримфиналда хатони тузатишга вақт кам бўлади.
Бир нотўғри пас, бир стандарт вазият ёки бир индивидуал ҳаракат финал йўлланмасини ҳал қилиши мумкин.
Финалга бир қадам қолди
Франция — Испания ўйини 14 июль куни бўлиб ўтади. Ғолиб жамоа ЖЧ-2026 финалига йўл олади.
Дешам Испанияни фаворит деб атади, аммо Франциянинг ўзи ҳам бундай ўйинларда қандай ғалаба қозонишни яхши биладиган жамоа.
Энди асосий савол шу: Испания фаворит мақомини оқлайдими ёки Франция яна катта турнирлардаги совуққонлигини кўрсатадими?
…