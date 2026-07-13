Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айланди

·20·Техно
Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айланди

Канаданинг Генерал Фусион компанияси Спринг Валлей Акқуиситион Корп. ИИИ махсус харид компанияси (СПАК) билан бирлашиш бўйича келишувни якунлади. Бу қадам орқали у бошқариладиган термоядро синтези технологиялари билан шуғулланувчи дунёдаги биринчи очиқ акциядорлик жамиятига айланди. Эндиликда компания акциялари Nasdaq биржасида ГФУЗ тикери остида савдога чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Термоядро синтези — бу Қуёш ичида содир бўладиган жараён бўлиб, унда енгил атом ядролари бирлашиши натижасида улкан миқдорда энергия ажралиб чиқади. Генерал Фусион мазкур жараённи ер шароитида бошқариш ва ундан саноат миқёсида электр энергияси олишни мақсад қилган. Ушбу келишувнинг умумий қиймати тахминан 1 миллиард долларга баҳоланмоқда, бу эса соҳага бўлган инвесторлар қизиқиши нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Технологик ёндашув ва ўзига хослик

Генерал Фусион 24 йилдан буён фаолият юритиб келаётган бўлиб, у анъанавий магнитли плазма ушлаб туриш усулларидан фарқ қилувчи ўзига хос технологияни ривожлантирмоқда. Компания тизимида реакция энергияси плазмани механик сиқиш орқали олиниши кўзда тутилган. ixbt.com маълумотига кўра, бу ёндашув бошқа йирик лойиҳалардан ажралиб туради ва тижорий жиҳатдан самаралироқ бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирга қадар дунёдаги ҳеч бир ташкилот тижорий жиҳатдан фойдали бўлган термоядро электр станциясини ярата олгани йўқ. Генерал Фусион учун биржага чиқиш нафақат нуфуз, балки мураккаб илмий тадқиқотларни давом эттириш учун зарур бўлган капитал бўзорига тўғридан-тўғри йўл очади. Бу эса технологияни лаборатория шароитидан реал ишлаб чиқариш даражасига олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Қийинчиликлар ва келажакдаги режалар

Биржага чиқиш жараёни компания учун осон кечмади. Бир неча ой олдин Генерал Фусион ходимлар сонини қисқартиришга мажбур бўлган эди, унинг раҳбарияти эса технологияни ишлаб чиқишни давом эттириш учун янги молиялаштириш манбалари зарурлигини очиқ тан олган. СПАК механизми орқали биржага чиқиш компанияга мураккаб ва узоқ давом этадиган анъанавий IPO жараёнини четлаб ўтиб, тезроқ маблағ жалб қилиш имконини берди.

Компания аллақачон халқаро ҳамкорликни бошлаб юборган. Июн ойида Италиянинг Реnexia энергетика инфратузилмаси компанияси билан ҳамкорлик эълон қилинди. Томонлар Генерал Фусион тизимларини Италияда тижорий мақсадларда жорий этиш имкониятларини ўрганишмоқда. Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, технологияни амалиётда қўллаш учун ҳали қатор техник тўсиқларни енгиб ўтиш лозим.

Умуман олганда, Генерал Фусион акцияларининг Nasdaq рўйхатидан жой олиши энергетика оламида янги давр бошланаётганидан далолат беради. Агар компания ўз мақсадига эришса, инсоният чексиз ва экологик тоза энергия манбаига эга бўлиши мумкин. Ҳозирча эса бу қадам шунчаки улкан илмий тажрибани реал бизнес лойиҳасига айлантириш йўлидаги муҳим стратегик босқичдир.

Генерал ФусионТермоядро СинтезиNasdaqЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиСлимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиКеча, 22:57АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиАҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиКеча, 22:56Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаКеча, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди