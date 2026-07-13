Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айланди
Канаданинг Генерал Фусион компанияси Спринг Валлей Акқуиситион Корп. ИИИ махсус харид компанияси (СПАК) билан бирлашиш бўйича келишувни якунлади. Бу қадам орқали у бошқариладиган термоядро синтези технологиялари билан шуғулланувчи дунёдаги биринчи очиқ акциядорлик жамиятига айланди. Эндиликда компания акциялари Nasdaq биржасида ГФУЗ тикери остида савдога чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Термоядро синтези — бу Қуёш ичида содир бўладиган жараён бўлиб, унда енгил атом ядролари бирлашиши натижасида улкан миқдорда энергия ажралиб чиқади. Генерал Фусион мазкур жараённи ер шароитида бошқариш ва ундан саноат миқёсида электр энергияси олишни мақсад қилган. Ушбу келишувнинг умумий қиймати тахминан 1 миллиард долларга баҳоланмоқда, бу эса соҳага бўлган инвесторлар қизиқиши нақадар юқори эканлигидан далолат беради.
Технологик ёндашув ва ўзига хосликГенерал Фусион 24 йилдан буён фаолият юритиб келаётган бўлиб, у анъанавий магнитли плазма ушлаб туриш усулларидан фарқ қилувчи ўзига хос технологияни ривожлантирмоқда. Компания тизимида реакция энергияси плазмани механик сиқиш орқали олиниши кўзда тутилган. ixbt.com маълумотига кўра, бу ёндашув бошқа йирик лойиҳалардан ажралиб туради ва тижорий жиҳатдан самаралироқ бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирга қадар дунёдаги ҳеч бир ташкилот тижорий жиҳатдан фойдали бўлган термоядро электр станциясини ярата олгани йўқ. Генерал Фусион учун биржага чиқиш нафақат нуфуз, балки мураккаб илмий тадқиқотларни давом эттириш учун зарур бўлган капитал бўзорига тўғридан-тўғри йўл очади. Бу эса технологияни лаборатория шароитидан реал ишлаб чиқариш даражасига олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Қийинчиликлар ва келажакдаги режаларБиржага чиқиш жараёни компания учун осон кечмади. Бир неча ой олдин Генерал Фусион ходимлар сонини қисқартиришга мажбур бўлган эди, унинг раҳбарияти эса технологияни ишлаб чиқишни давом эттириш учун янги молиялаштириш манбалари зарурлигини очиқ тан олган. СПАК механизми орқали биржага чиқиш компанияга мураккаб ва узоқ давом этадиган анъанавий IPO жараёнини четлаб ўтиб, тезроқ маблағ жалб қилиш имконини берди.
Компания аллақачон халқаро ҳамкорликни бошлаб юборган. Июн ойида Италиянинг Реnexia энергетика инфратузилмаси компанияси билан ҳамкорлик эълон қилинди. Томонлар Генерал Фусион тизимларини Италияда тижорий мақсадларда жорий этиш имкониятларини ўрганишмоқда. Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, технологияни амалиётда қўллаш учун ҳали қатор техник тўсиқларни енгиб ўтиш лозим.
Умуман олганда, Генерал Фусион акцияларининг Nasdaq рўйхатидан жой олиши энергетика оламида янги давр бошланаётганидан далолат беради. Агар компания ўз мақсадига эришса, инсоният чексиз ва экологик тоза энергия манбаига эга бўлиши мумкин. Ҳозирча эса бу қадам шунчаки улкан илмий тажрибани реал бизнес лойиҳасига айлантириш йўлидаги муҳим стратегик босқичдир.
…