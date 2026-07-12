Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парад

·18·Авто
Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парад

Франциянинг Ле Манс шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган афсонавий 24 соатлик пойга нафақат трекдаги тезлик, балки шаҳар марказидаги ўзига хос автомобиллар намойиши билан ҳам машҳур. Бу йилги тадбир доирасида Ferrari 296 Специале модели кўчалар бўйлаб ҳаракатланиб, мухлислар ва мутахассислар эътиборини ўзига қаратди. Ушбу парад пойга ҳафталигининг энг ҳаяжонли қисмларидан бири бўлиб, у ерда ноёб муҳандислик намуналари оддий йўлларда намоён бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Жума куни тушдан кейин Ле Манс шаҳар марказидаги муниципал автотураргоҳ одатдагидан бутунлай бошқача қиёфа касб этди. Autocar нашри хабар беришича, бу ерда кундалик ҳаётда учрашмайдиган эксклюзив транспорт воситалари жамланган. Урушдан олдинги Цитроэн моделларидан тортиб, Американинг улкан классик автомобилларигача бўлган хилма-хиллик йиғилганлар учун ҳақиқий байрамга айланди.

Ноёб моделлар ва ретро услуб

Парад давомида кўча бўйлаб ҳаракатланган автомобиллар орасида хром билан қопланган мотоцикллар, кино оламидаги машҳур машиналарнинг нусхалари ва бир марталик концепт-карлар алоҳида ажралиб турди. Бироқ, Ferrari 296 Специале каби замонавий суперкарларнинг пайдо бўлиши тадбирга ўзгача динамика бағишлади. Бу каби моделлар бренднинг пойга мероси ва замонавий технологиялари уйғунлигини кўрсатиб беради.

Ле Манс кўчаларидаги тартибсизлик ва ҳаяжонли муҳит автомобил ихлосмандлари учун ноёб имкониятдир. Бу ерда сиз қуйидаги турдаги транспорт воситаларини кўришингиз мумкин эди:

  • Урушдан олдинги даврга оид нодир Цитроэн моделлари;
  • Американинг классик ва кенг ҳажмли "қуруқлик яхталари";
  • Махсус буюртма асосида тайёрланган концептуал автомобиллар;
  • Фильмлардаги машҳур транспорт воситаларига ҳурмат рамзи сифатида яратилган моделлар;
  • Энг сўнгги русумдаги гиперкарлар ва суперкарлар.
Ушбу тадбирнинг аҳамияти шундаки, у профессионал пойга олами билан оддий ишқибозлар ўртасида кўприк вазифасини ўтайди. Ferrari 296 Специале каби қувватли машиналарнинг шаҳар ичидаги паст тезликда ҳаракатланиши уларнинг нафақат трекда, балки эстетик жиҳатдан ҳам мукаммал эканлигини исботлайди.

Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам Ле Манс каби тадбирлар катта қизиқиш уйғотади. Мамлакатимизда сўнгги йилларда Ferrari ва бошқа премиум брендларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай глобал фестиваллар автомобил маданиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Ле Манс паради шунчаки кўргазма эмас, балки автомобил саноати тарихининг жонли музейидир.

Якуний хулосага кўра, Ле Манс ҳафталигидаги ушбу бетартиб, аммо жозибали парад автомобил дунёсининг турли даврларини бирлаштирди. Ferrari 296 Специале эса ушбу ранг-баранглик ичида замонавий муҳандисликнинг етук намунаси сифатида ўз ўрнини топди.

FerrariЛе МансСуперкарАвтомобилКўргазма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаЯпония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаБугун, 04:50Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибДасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибБугун, 01:00Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?Кеча, 17:23BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаBYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаКеча, 13:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиКеча, 01:54Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиКеча, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?