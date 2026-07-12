Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парад
Франциянинг Ле Манс шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган афсонавий 24 соатлик пойга нафақат трекдаги тезлик, балки шаҳар марказидаги ўзига хос автомобиллар намойиши билан ҳам машҳур. Бу йилги тадбир доирасида Ferrari 296 Специале модели кўчалар бўйлаб ҳаракатланиб, мухлислар ва мутахассислар эътиборини ўзига қаратди. Ушбу парад пойга ҳафталигининг энг ҳаяжонли қисмларидан бири бўлиб, у ерда ноёб муҳандислик намуналари оддий йўлларда намоён бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Жума куни тушдан кейин Ле Манс шаҳар марказидаги муниципал автотураргоҳ одатдагидан бутунлай бошқача қиёфа касб этди. Autocar нашри хабар беришича, бу ерда кундалик ҳаётда учрашмайдиган эксклюзив транспорт воситалари жамланган. Урушдан олдинги Цитроэн моделларидан тортиб, Американинг улкан классик автомобилларигача бўлган хилма-хиллик йиғилганлар учун ҳақиқий байрамга айланди.
Ноёб моделлар ва ретро услубПарад давомида кўча бўйлаб ҳаракатланган автомобиллар орасида хром билан қопланган мотоцикллар, кино оламидаги машҳур машиналарнинг нусхалари ва бир марталик концепт-карлар алоҳида ажралиб турди. Бироқ, Ferrari 296 Специале каби замонавий суперкарларнинг пайдо бўлиши тадбирга ўзгача динамика бағишлади. Бу каби моделлар бренднинг пойга мероси ва замонавий технологиялари уйғунлигини кўрсатиб беради.
Ле Манс кўчаларидаги тартибсизлик ва ҳаяжонли муҳит автомобил ихлосмандлари учун ноёб имкониятдир. Бу ерда сиз қуйидаги турдаги транспорт воситаларини кўришингиз мумкин эди:
- Урушдан олдинги даврга оид нодир Цитроэн моделлари;
- Американинг классик ва кенг ҳажмли "қуруқлик яхталари";
- Махсус буюртма асосида тайёрланган концептуал автомобиллар;
- Фильмлардаги машҳур транспорт воситаларига ҳурмат рамзи сифатида яратилган моделлар;
- Энг сўнгги русумдаги гиперкарлар ва суперкарлар.
Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам Ле Манс каби тадбирлар катта қизиқиш уйғотади. Мамлакатимизда сўнгги йилларда Ferrari ва бошқа премиум брендларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай глобал фестиваллар автомобил маданиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Ле Манс паради шунчаки кўргазма эмас, балки автомобил саноати тарихининг жонли музейидир.
Якуний хулосага кўра, Ле Манс ҳафталигидаги ушбу бетартиб, аммо жозибали парад автомобил дунёсининг турли даврларини бирлаштирди. Ferrari 296 Специале эса ушбу ранг-баранглик ичида замонавий муҳандисликнинг етук намунаси сифатида ўз ўрнини топди.
…