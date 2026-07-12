Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айланди

·0·Жамият
Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айланди

Ёзнинг жазирама кунларида салқинлашишнинг турли усуллари ижтимоий тармоқларда тез-тез пайдо бўлади. Аммо бу сафар тарқалган видео ҳазиломузлиги билан минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.

Кадрларда бир йигит ёғоч сўрида ётган ҳолда вентиляторга маҳкамланган шланг орқали тўғридан-тўғри танасига сув оқизиб, иссиқдан «қутулиш»га ҳаракат қилаётгани акс этган. Кутилганидек, бу ноодатий «лайфхак» кўпчиликка кулгу улашди.

Вентилятор ҳам, сув ҳам — бир вақтнинг ўзида

Видеода йигит оддий вентиляторни янада «такомиллаштириш»га қарор қилган.

У вентиляторга шлангни маҳкамлаб, сув оқимини айнан танасига йўналтирган. Натижада у бир вақтнинг ўзида ҳам шамол, ҳам совуқ сувдан баҳраманд бўлишга уринади.

Бироқ сув баъзан юзига кучлироқ урилгани видеони янада кулгили қилган.

Ижтимоий тармоқларда ҳазиллар кўпайди

Видео тарқалгач, изоҳларда фойдаланувчилар турли ҳазиллар ёзмоқда.

Айримлар буни «иссиққа қарши энг арзон кондиционер» деб атаган бўлса, бошқалар «инженерлик даражасидаги лайфхак» деб ҳазил қилди.

Кўпчилик эса ёзнинг кучли иссиғида одамлар турли ғояларни ўйлаб топиши табиий эканини таъкидлаган.

Лекин мутахассислар эҳтиёткор бўлишни тавсия этади

Видео ҳазил тарзида қабул қилинган бўлса-да, мутахассислар электр жиҳозларини сув билан бирга ишлатиш хавфли бўлиши мумкинлигини эслатади.

Электр вентиляторига сув яқинлаштириш қисқа туташув ёки ток уриши хавфини келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун бундай тажрибаларни такрорламаслик тавсия этилади.

Кулгули видео кун қаҳрамонига айланди

Ҳар ҳолда, ушбу видео ёзнинг энг қизиқарли ва ҳазиломуз лавҳаларидан бирига айланди. Иссиқдан қочиш учун ўйлаб топилган бу «лайфхак» амалий ечимдан кўра кўпроқ кулгу улашди ва ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБугун, 01:58Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиКеча, 23:53Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаЎзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқдаКеча, 19:495 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учун5 000 АҚШ доллари — фарзандлар таъминоти учунКеча, 19:36Қамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиҚамчиқдаги ЙТҲдан сўнг Lacetti тўлиқ ёниб кетдиКеча, 19:31Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш учун янги тартиб: сертификат кимларга берилади?Кеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)