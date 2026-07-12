Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айланди
Ёзнинг жазирама кунларида салқинлашишнинг турли усуллари ижтимоий тармоқларда тез-тез пайдо бўлади. Аммо бу сафар тарқалган видео ҳазиломузлиги билан минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Кадрларда бир йигит ёғоч сўрида ётган ҳолда вентиляторга маҳкамланган шланг орқали тўғридан-тўғри танасига сув оқизиб, иссиқдан «қутулиш»га ҳаракат қилаётгани акс этган. Кутилганидек, бу ноодатий «лайфхак» кўпчиликка кулгу улашди.
Вентилятор ҳам, сув ҳам — бир вақтнинг ўзида
Видеода йигит оддий вентиляторни янада «такомиллаштириш»га қарор қилган.
У вентиляторга шлангни маҳкамлаб, сув оқимини айнан танасига йўналтирган. Натижада у бир вақтнинг ўзида ҳам шамол, ҳам совуқ сувдан баҳраманд бўлишга уринади.
Бироқ сув баъзан юзига кучлироқ урилгани видеони янада кулгили қилган.
Ижтимоий тармоқларда ҳазиллар кўпайди
Видео тарқалгач, изоҳларда фойдаланувчилар турли ҳазиллар ёзмоқда.
Айримлар буни «иссиққа қарши энг арзон кондиционер» деб атаган бўлса, бошқалар «инженерлик даражасидаги лайфхак» деб ҳазил қилди.
Кўпчилик эса ёзнинг кучли иссиғида одамлар турли ғояларни ўйлаб топиши табиий эканини таъкидлаган.
Лекин мутахассислар эҳтиёткор бўлишни тавсия этади
Видео ҳазил тарзида қабул қилинган бўлса-да, мутахассислар электр жиҳозларини сув билан бирга ишлатиш хавфли бўлиши мумкинлигини эслатади.
Электр вентиляторига сув яқинлаштириш қисқа туташув ёки ток уриши хавфини келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун бундай тажрибаларни такрорламаслик тавсия этилади.
Кулгули видео кун қаҳрамонига айланди
Ҳар ҳолда, ушбу видео ёзнинг энг қизиқарли ва ҳазиломуз лавҳаларидан бирига айланди. Иссиқдан қочиш учун ўйлаб топилган бу «лайфхак» амалий ечимдан кўра кўпроқ кулгу улашди ва ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.
…