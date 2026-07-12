Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилинди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилинди

Ўзбекистон аҳолисининг катта қисмини ёшлар ташкил этмоқда. Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, мамлакатда 14 ёшдан 30 ёшгача бўлганлар сони қарийб 9,72 миллион нафарга етган.

Маълумотларда ёш эркаклар сони аёлларга нисбатан бироз кўпроқ экани ҳам кўринади.

Ёшлар сони қанча?

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда 14–30 ёш оралиғидаги ёшлар сони:

9 718 877 нафарни ташкил этган.

Шундан:

  • эркаклар — 4 992 002 нафар;

  • аёллар — 4 726 875 нафар.

Эркаклар сони кўпроқ

Келтирилган рақамларга кўра, ёш эркаклар сони ёш аёллардан 265 127 нафарга кўп.

Умумий кўрсаткичда:

  • эркаклар улуши тахминан 51,4 фоиз;

  • аёллар улуши эса 48,6 фоизни ташкил этади.

Бу рақамлар нима учун муҳим?

Ёшлар сонининг юқори бўлиши меҳнат бозори, таълим, уй-жой, тадбиркорлик ва ижтимоий дастурларга бўлган талабга бевосита таъсир қилади.

Яқин йилларда:

  • янги иш ўринлари яратиш;

  • замонавий касбларга ўқитиш;

  • олий ва касбий таълим қамровини кенгайтириш;

  • ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш

энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади.

Асосий куч — ёш авлод

Қарийб 10 миллион нафар ёш аҳоли Ўзбекистоннинг энг катта демографик имкониятларидан бири ҳисобланади.

Бу салоҳиятдан самарали фойдаланиш учун ёшларни сифатли таълим, муносиб иш ва ривожланиш имкониятлари билан таъминлаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиЎзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиБугун, 10:25Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинАбитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинКеча, 14:37Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиҚашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиКеча, 11:52Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиҚарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиКеча, 11:14Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиТошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиКеча, 10:40Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиТошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом берилади10.07, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа