Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилинди
Ўзбекистон аҳолисининг катта қисмини ёшлар ташкил этмоқда. Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, мамлакатда 14 ёшдан 30 ёшгача бўлганлар сони қарийб 9,72 миллион нафарга етган.
Маълумотларда ёш эркаклар сони аёлларга нисбатан бироз кўпроқ экани ҳам кўринади.
Ёшлар сони қанча?
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда 14–30 ёш оралиғидаги ёшлар сони:
9 718 877 нафарни ташкил этган.
Шундан:
эркаклар — 4 992 002 нафар;
аёллар — 4 726 875 нафар.
Эркаклар сони кўпроқ
Келтирилган рақамларга кўра, ёш эркаклар сони ёш аёллардан 265 127 нафарга кўп.
Умумий кўрсаткичда:
эркаклар улуши тахминан 51,4 фоиз;
аёллар улуши эса 48,6 фоизни ташкил этади.
Бу рақамлар нима учун муҳим?
Ёшлар сонининг юқори бўлиши меҳнат бозори, таълим, уй-жой, тадбиркорлик ва ижтимоий дастурларга бўлган талабга бевосита таъсир қилади.
Яқин йилларда:
янги иш ўринлари яратиш;
замонавий касбларга ўқитиш;
олий ва касбий таълим қамровини кенгайтириш;
ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш
энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади.
Асосий куч — ёш авлод
Қарийб 10 миллион нафар ёш аҳоли Ўзбекистоннинг энг катта демографик имкониятларидан бири ҳисобланади.
Бу салоҳиятдан самарали фойдаланиш учун ёшларни сифатли таълим, муносиб иш ва ривожланиш имкониятлари билан таъминлаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…