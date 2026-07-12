Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтди

·62·Спорт
Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтди

«Барселона»нинг собиқ бош мураббийи Хави Ламин Ямални Лионель Месси билан солиштиришлар ҳақида гапирди.

Хавига кўра, бундай таққослашлар маълум маънода тушунарли. Чунки Ямал ҳам чапақай, ўнг қанотда ҳаракат қилади, марказга кириб ўйнайди, вазият яратади ва ҳал қилувчи узатма бера олади.

Шу билан бирга, Хави ёш футболчини барча даврларнинг энг буюк ўйинчиларидан бири билан солиштириш унга ортиқча босим юклашини айтди.

«Биз йигитчага бундай солиштиришлар орқали яхшилик қилмаяпмиз. Бу унга босим беради. Лекин, менимча, у бундан безовта эмас. У тўпни истайди, футбол ўйнашни хоҳлайди ва ўйиндан завқ олади», деди Хави.

Унинг фикрича, Ямалда кучли характер бор. Хави буни футболчининг майдонда ўзини эркин тутиши ва масъулиятдан қочмаслиги билан изоҳлади.

Собиқ мураббий Месси Ламин учун йўлбошчи эканини ҳам таъкидлади. У Месси Ямал ҳақида ижобий фикр билдирганини ёш футболчи учун катта рағбат сифатида баҳолади.

Хави икки футболчи ўртасида фарқлар ҳам борлигини айтди. Унингча, Ламин кўпроқ дриблингга таянади, Месси эса тўғридан-тўғри дарвоза томон ҳаракат қилиши билан ажралиб турган.

Бироқ Хави уларни характер жиҳатидан ўхшатади. Унинг сўзларига кўра, Месси ҳам, Ямал ҳам ўзининг бошқалардан фарқли эканини ҳис қилади. Бу эса катта футболчи бўлиш учун муҳим жиҳатлардан бири.

Хави Ламин Ямал «Барселона» академиясида Пау Кубарси, Марк Бернал, Александро Бальде ва Гави каби футболчилар билан бирга ўсганини ҳам эслади. Унинг айтишича, жамоадошлари ҳам Ямалнинг алоҳида истеъдод эканини яхши билади.

ХавиЛамин ЯмалЛионель МессиБарселонаПау КубарсиГави
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияАргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — АнглияБугун, 10:11Лионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиЛионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиБугун, 10:07Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Бугун, 10:05Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Бугун, 09:58Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБеллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБугун, 09:54Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди