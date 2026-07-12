Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этди
Компьютер технологиялари оламида ўз ўрнига эга бўлган Acer бренди смартфонлар бозорида кутилмаган янгилик билан чиқиш қилди. Компаниянинг Лотин Америкаси бўлинмаси (Acer Мобиле ЛАТАМ) ўзининг янги Acer Соспиро A15 моделини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дизайнида бўлиб, у ҳали расман чиқмаган бўлса-да, кўплаб инсайдерлар томонидан муҳокама қилинаётган Xiaomi 17 Pro флагманининг ташқи кўринишини ёдга солади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳати — унинг орқа панелидаги камералар блокида жойлашган қўшимча дисплейдир. ixbt.com маълумотига кўра, 1,88 дюймли ушбу кичик экран нафақат эстетик вазифани бажаради, балки фойдаланувчи учун бир қатор қулайликларни ҳам тақдим этади. Хусусан, у орқали билдиришномаларни кўриш, мусиқа плеерини бошқариш ва энг муҳими, юқори сифатли асосий камера ёрдамида селфи тушиш учун визуал кўмакчи сифатида фойдаланиш мумкин.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариҚурилманинг асосий экрани 6,67 дюймли ИПС панел билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ аниқлигида ишлайди. Ҳамёнбоп сегментга мансуб бўлишига қарамай, Acer муҳандислари дисплейнинг силлиқ ишлашини таъминлаш учун 120 Hz янгиланиш частотасини жорий этишган. Бу эса интерфейс ва ижтимоий тармоқлар тасмасини айлантиришда фойдаланувчига юқори даражадаги равонликни ҳис қилиш имконини беради.
Ички техник қувват нуқтаи назаридан Acer Соспиро A15 бюджетли ечим ҳисобланади. Смартфон Унисок T615 процессори базасида қурилган бўлиб, у замонавий 5G алоқа стандартини қўллаб-қувватламайди. Қурилма 6 GB тезкор хотирага эга, бироқ виртуал кенгайтириш технологияси ёрдамида бу кўрсаткични 14 GB гача етказиш мумкин. Доимий хотира ҳажми 128 GB ни ташкил этади ва микроСД карталари ёрдамида уни 1 TB гача ошириш имконияти мавжуд.
Камера ва дастурий таъминотКамера имкониятлари ҳақида тўхталадиган бўлсак, асосий блок 64 мегапикселли датчикни ўз ичига олган. Олд панелда эса видеоқўнғироқлар ва оддий селфилар учун 16 мегапикселли камера ўрнатилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, қурилма энг янги Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлаши айтилмоқда, бу эса дастурий таъминотнинг долзарблиги нуқтаи назаридан катта устунликдир.
Смартфоннинг бошқа муҳим жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор ва 18 В қувватлаш технологияси;
- NFC модули, Bluetooth 5.0 ва ГПС тизимлари;
- IP64 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимоя;
- Анъанавий қулоқчинлар учун 3,5 мм коннектор ва USB-C порти;
- Бармоқ изи сканери ён томондаги ёқиш тугмасига ўрнатилган.
…