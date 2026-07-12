Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этди

·40·Техно
Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этди

Компьютер технологиялари оламида ўз ўрнига эга бўлган Acer бренди смартфонлар бозорида кутилмаган янгилик билан чиқиш қилди. Компаниянинг Лотин Америкаси бўлинмаси (Acer Мобиле ЛАТАМ) ўзининг янги Acer Соспиро A15 моделини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дизайнида бўлиб, у ҳали расман чиқмаган бўлса-да, кўплаб инсайдерлар томонидан муҳокама қилинаётган Xiaomi 17 Pro флагманининг ташқи кўринишини ёдга солади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳати — унинг орқа панелидаги камералар блокида жойлашган қўшимча дисплейдир. ixbt.com маълумотига кўра, 1,88 дюймли ушбу кичик экран нафақат эстетик вазифани бажаради, балки фойдаланувчи учун бир қатор қулайликларни ҳам тақдим этади. Хусусан, у орқали билдиришномаларни кўриш, мусиқа плеерини бошқариш ва энг муҳими, юқори сифатли асосий камера ёрдамида селфи тушиш учун визуал кўмакчи сифатида фойдаланиш мумкин.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Қурилманинг асосий экрани 6,67 дюймли ИПС панел билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ аниқлигида ишлайди. Ҳамёнбоп сегментга мансуб бўлишига қарамай, Acer муҳандислари дисплейнинг силлиқ ишлашини таъминлаш учун 120 Hz янгиланиш частотасини жорий этишган. Бу эса интерфейс ва ижтимоий тармоқлар тасмасини айлантиришда фойдаланувчига юқори даражадаги равонликни ҳис қилиш имконини беради.

Ички техник қувват нуқтаи назаридан Acer Соспиро A15 бюджетли ечим ҳисобланади. Смартфон Унисок T615 процессори базасида қурилган бўлиб, у замонавий 5G алоқа стандартини қўллаб-қувватламайди. Қурилма 6 GB тезкор хотирага эга, бироқ виртуал кенгайтириш технологияси ёрдамида бу кўрсаткични 14 GB гача етказиш мумкин. Доимий хотира ҳажми 128 GB ни ташкил этади ва микроСД карталари ёрдамида уни 1 TB гача ошириш имконияти мавжуд.

Камера ва дастурий таъминот

Камера имкониятлари ҳақида тўхталадиган бўлсак, асосий блок 64 мегапикселли датчикни ўз ичига олган. Олд панелда эса видеоқўнғироқлар ва оддий селфилар учун 16 мегапикселли камера ўрнатилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, қурилма энг янги Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлаши айтилмоқда, бу эса дастурий таъминотнинг долзарблиги нуқтаи назаридан катта устунликдир.

Смартфоннинг бошқа муҳим жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор ва 18 В қувватлаш технологияси;
  • NFC модули, Bluetooth 5.0 ва ГПС тизимлари;
  • IP64 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимоя;
  • Анъанавий қулоқчинлар учун 3,5 мм коннектор ва USB-C порти;
  • Бармоқ изи сканери ён томондаги ёқиш тугмасига ўрнатилган.
Ҳозирча Acer Соспиро A15 моделининг расмий нархи ва савдога чиқиш санаси очиқланмаган. Бироқ, унинг техник хусусиятларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ушбу смартфон ўзига хос дизайн ва қўшимча экранни хуш кўрувчи, лекин юқори унумдорлик учун ортиқча пул сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Ўзбекистон бозорига расмий кириб келиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ, бироқ Acer мобил қурилмалари минтақамизда асосан халқаро ритейлерлар орқали пайдо бўлиши мумкин.

AcerСмартфонТехнологияXiaomiAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Бугун, 10:20Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиБугун, 07:52Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиБугун, 05:22Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиLenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги