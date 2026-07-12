Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлди

·25·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлди

Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги ўзаро туристик алоқалар изчил суръатларда ўсиб бормоқда. Миллий статистика қўмитасининг 2026 йил январь–май ойлари бўйича эълон қилган янги ҳисоботига кўра, икки давлат ўртасидаги сайёҳлар оқимида сезиларли ижобий динамика кузатилган. Zamin.uz энг муҳим рақамлар ва қизиқарли тенденцияларни тақдим этади.

Беларусдан Ўзбекистонга: 14 мингдан ортиқ меҳмон

Жорий йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистонга 14 251 нафар Беларус фуқароси туристик мақсадларда ташриф буюрди.

  • Ўсиш суръати: Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,7 фоизга ошган.

  • Юртимизнинг бой маданий мероси, қадимий Ипак йўли шаҳарлари ва эко-туризм йўналишлари белоруслик саёҳатчиларни тобора кўпроқ жалб қилмоқда.

Ўзбекистондан Беларусга: Ҳамюртларимиз нима мақсадда кетмоқда?

Мазкур давр мобайнида Ўзбекистондан Беларусга жами 1 101 нафар фуқаро туристик мақсадларда сафар қилган. Ҳар икки томонлама ташрифларда ҳам энг асосий ва устувор сабаб сифатида айнан дам олиш ва янги жойларни кўриш истаги қайд этилган.

Сафар мақсадлари қандай? (Қиёсий жадвал)

Ҳар икки давлат фуқароларининг ўзаро ташрифлари сабаблари батафсил таҳлил қилинганда, қуйидагича қизиқарли манзара намоён бўлади:

Сафар мақсади

Беларусдан Ўзбекистонга (нафар)

Ўзбекистондан Беларусга (нафар)

Саёҳат (дам олиш)

7 053

914

Хизмат юзасидан (бизнес)

5 688

31

Қариндошларни йўқлаш

1 502

121

Ўқиш (таълим)

3

28

Даволаниш (тиббиёт)

5

7

Муҳим кузатув: Беларусдан келаётган меҳмонлар орасида нафақат оддий сайёҳлар, балки хизмат юзасидан (бизнес мақсадларида) келувчилар улуши ҳам жуда юқори (5,6 мингдан ортиқ) бўлиб турибди. Ўзбекистонликлар эса Беларусга асосан соф саёҳат қилиш ва дам олиш мақсадида йўл олишмоқда.

ЎзбекистонБеларусьЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиЎзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиБугун, 10:38Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинАбитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинКеча, 14:37Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиҚашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиКеча, 11:52Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиҚарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиКеча, 11:14Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиТошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиКеча, 10:40Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиТошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом берилади10.07, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа