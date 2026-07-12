Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлди
Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги ўзаро туристик алоқалар изчил суръатларда ўсиб бормоқда. Миллий статистика қўмитасининг 2026 йил январь–май ойлари бўйича эълон қилган янги ҳисоботига кўра, икки давлат ўртасидаги сайёҳлар оқимида сезиларли ижобий динамика кузатилган. Zamin.uz энг муҳим рақамлар ва қизиқарли тенденцияларни тақдим этади.
Беларусдан Ўзбекистонга: 14 мингдан ортиқ меҳмон
Жорий йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистонга 14 251 нафар Беларус фуқароси туристик мақсадларда ташриф буюрди.
Ўсиш суръати: Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,7 фоизга ошган.
Юртимизнинг бой маданий мероси, қадимий Ипак йўли шаҳарлари ва эко-туризм йўналишлари белоруслик саёҳатчиларни тобора кўпроқ жалб қилмоқда.
Ўзбекистондан Беларусга: Ҳамюртларимиз нима мақсадда кетмоқда?
Мазкур давр мобайнида Ўзбекистондан Беларусга жами 1 101 нафар фуқаро туристик мақсадларда сафар қилган. Ҳар икки томонлама ташрифларда ҳам энг асосий ва устувор сабаб сифатида айнан дам олиш ва янги жойларни кўриш истаги қайд этилган.
Сафар мақсадлари қандай? (Қиёсий жадвал)
Ҳар икки давлат фуқароларининг ўзаро ташрифлари сабаблари батафсил таҳлил қилинганда, қуйидагича қизиқарли манзара намоён бўлади:
Сафар мақсади
Беларусдан Ўзбекистонга (нафар)
Ўзбекистондан Беларусга (нафар)
Саёҳат (дам олиш)
7 053
914
Хизмат юзасидан (бизнес)
5 688
31
Қариндошларни йўқлаш
1 502
121
Ўқиш (таълим)
3
28
Даволаниш (тиббиёт)
5
7
Муҳим кузатув: Беларусдан келаётган меҳмонлар орасида нафақат оддий сайёҳлар, балки хизмат юзасидан (бизнес мақсадларида) келувчилар улуши ҳам жуда юқори (5,6 мингдан ортиқ) бўлиб турибди. Ўзбекистонликлар эса Беларусга асосан соф саёҳат қилиш ва дам олиш мақсадида йўл олишмоқда.
…