Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»

·0·Спорт
Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»

Норвегия миллий жамоасининг ЖЧ–2026даги иштироки Англияга қарши драматик мағлубият билан якунланди. Ўйиндан кейин жамоа ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг отаси Альфи Холанд ҳакамликдан қаттиқ норози эканини яширмади.

Унинг фикрича, Англия ғалабасида ҳакам қарорлари ҳал қилувчи омиллардан бири бўлган.

«Ҳакам сизларни қутқарди»

Альфи Холанд ўйиндан кейин кескин баёнот бериб, Англия термасига мурожаат қилди.

«Ҳакам сизларни қутқарди. Энди умид қиламанки, жаҳон чемпионлигини қўлга киритасизлар. Лекин бизни оддийгина талон-тарож қилишди, деб ўйлайман», деди у.

Ушбу сўзлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, футбол мухлислари орасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди.

Англия қўшимча вақтда ғалаба қозонди

Жаҳон чемпионати чоракфинали АҚШнинг Майами-Гарденс шаҳридаги «Хард Рок Стэдиум»да бўлиб ўтди.

Кескин ва муросасиз кечган баҳсда Англия миллий жамоаси Норвегияни қўшимча вақтда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди.

Шу тариқа норвегияликларнинг мундиалдаги юриши чоракфиналда тўхтади.

Холанд биринчи марта гол уролмади

Эрлинг Холанд мазкур учрашувда ЖЧ–2026 доирасида илк бор гол ура олмади.

Шунга қарамай, у турнирни юқори натижа билан давом эттирди:

  • 7 та гол;

  • тўпурарлар рейтингида учинчи ўрин.

Ҳозирча ушбу рўйхатда:

  • Лионель Месси — 8 та гол;

  • Киллиан Мбаппе — 8 та гол;

  • Эрлинг Холанд — 7 та гол.

Англияни энди Аргентина кутади

Чоракфиналдаги ғалабадан кейин Англия миллий жамоаси яримфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.

Шу билан бирга, Альфи Холанднинг ҳакамлик ҳақидаги танқидлари ушбу баҳс атрофидаги муҳокамаларни янада кучайтирди. Энди футбол жамоатчилиги нафақат Англиянинг яримфиналини, балки чоракфиналдаги баҳсли эпизодларни ҳам узоқ вақт муҳокама қилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаЛионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаБугун, 15:39Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиЭрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиБугун, 15:31Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиТомас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиБугун, 15:18Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди