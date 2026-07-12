Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»
Норвегия миллий жамоасининг ЖЧ–2026даги иштироки Англияга қарши драматик мағлубият билан якунланди. Ўйиндан кейин жамоа ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг отаси Альфи Холанд ҳакамликдан қаттиқ норози эканини яширмади.
Унинг фикрича, Англия ғалабасида ҳакам қарорлари ҳал қилувчи омиллардан бири бўлган.
«Ҳакам сизларни қутқарди»
Альфи Холанд ўйиндан кейин кескин баёнот бериб, Англия термасига мурожаат қилди.
«Ҳакам сизларни қутқарди. Энди умид қиламанки, жаҳон чемпионлигини қўлга киритасизлар. Лекин бизни оддийгина талон-тарож қилишди, деб ўйлайман», деди у.
Ушбу сўзлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, футбол мухлислари орасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
Англия қўшимча вақтда ғалаба қозонди
Жаҳон чемпионати чоракфинали АҚШнинг Майами-Гарденс шаҳридаги «Хард Рок Стэдиум»да бўлиб ўтди.
Кескин ва муросасиз кечган баҳсда Англия миллий жамоаси Норвегияни қўшимча вақтда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди.
Шу тариқа норвегияликларнинг мундиалдаги юриши чоракфиналда тўхтади.
Холанд биринчи марта гол уролмади
Эрлинг Холанд мазкур учрашувда ЖЧ–2026 доирасида илк бор гол ура олмади.
Шунга қарамай, у турнирни юқори натижа билан давом эттирди:
7 та гол;
тўпурарлар рейтингида учинчи ўрин.
Ҳозирча ушбу рўйхатда:
Лионель Месси — 8 та гол;
Киллиан Мбаппе — 8 та гол;
Эрлинг Холанд — 7 та гол.
Англияни энди Аргентина кутади
Чоракфиналдаги ғалабадан кейин Англия миллий жамоаси яримфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.
Шу билан бирга, Альфи Холанднинг ҳакамлик ҳақидаги танқидлари ушбу баҳс атрофидаги муҳокамаларни янада кучайтирди. Энди футбол жамоатчилиги нафақат Англиянинг яримфиналини, балки чоракфиналдаги баҳсли эпизодларни ҳам узоқ вақт муҳокама қилиши кутилмоқда.
…