Ўзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтирилади

·25·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтирилади

Ўзбекистонда заргарлик буюмлари айланмасини назорат қилиш бўйича янги тартиб жорий этилиши мумкин. Ҳукумат қимматбаҳо металлар ва тошлардан тайёрланган маҳсулотларни мажбурий рақамли маркировкалаш лойиҳасини муҳокамага чиқарди.

Таклиф этилаётган тартиб Asl belgisi тизими орқали амалга оширилади. У заргарлик буюмларининг ишлаб чиқарувчидан савдо нуқтасигача бўлган ҳаракатини электрон тарзда кузатишга хизмат қилади.

Биринчи босқичда 2027 йил 30 декабргача пилот лойиҳа ўтказилади. Унда Gold Moon Tashkent, Sofizar, Merrit Jewellery ва Termez Gold Production компаниялари қатнашади.

2029 йил 1 январдан бошлаб ишлаб чиқарувчилар ва импортчилар заргарлик буюмларини мажбурий маркировка қилиши керак бўлади. 2029 йил 1 апрелдан эса бу талаб чакана савдо учун ҳам амал қилади.

Ҳар бир буюмга ёки унинг биркасига Data Matrix штрихкоди жойлаштирилади. Код орқали маҳсулот ҳақидаги маълумотлар, унинг ҳаракати ва сотув жараёни тизимда акс этади.

Маркировка тизими оператори CRPT TURON бўлади. Эксперимент даврида кодлар бизнес субъектларига бепул тақдим этилади.

Янги тартиб харидорларга ҳам қулайлик беради. Улар мобил илова орқали тақинчоқнинг ҳақиқийлигини текшириши мумкин. Контрафакт маҳсулот аниқланган ҳолатда давлат органларига мурожаат қилиш имкони яратилади.

ЗаргарликМаркировкаЎзбекистонAsl belgisiҚимматбаҳо металларCRPT TURON
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиЎзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиБугун, 10:34Ўзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошдиЎзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошдиБугун, 09:1113 июль учун валюта курслари эълон қилинди13 июль учун валюта курслари эълон қилинди10.07, 16:15Ўзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайдиЎзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайди10.07, 12:20Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилдиЖаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди10.07, 11:1313 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10.07, 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда