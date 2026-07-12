Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолди

·0·Спорт
Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолди

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, ўзининг интизоми ва майдондаги хатти-ҳаракатлари ҳақида қизиқарли маълумотларни ўртоқлашди. Футболчи нафақат дубл қайд этиб жамоасини ярим финалга олиб чиқди, балки Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан бўладиган муҳим баҳсни ўтказиб юбориш хавфидан ҳам қутулиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, Норвегия билан ўйин олдидан Беллингэмнинг ҳисобида битта сариқ карточка бор эди ва навбатдаги огоҳлантириш уни автоматик равишда ярим финалдан маҳрум қилар эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 23 ёшли ярим ҳимоячи Флорида штатидаги юқори намлик ва асабий ўйинда ўзини босиқ тутишида онаси Дениз хонимнинг ўрни катта бўлганини тан олди.

"Онам бутун ҳафта давомида менга сўзларингга, подкатларингга, юз ифодангга ва ҳис-туйғуларингга эътибор бер, деб уқтирди. У сариқ карточка олмаслигим учун миямга шуни қуйиб ташлади, десам ҳам бўлади. Тўғрисини айтсам, ҳакам билан ҳурмат доирасида мулоқот қила олсангиз, мувозанатни сақлаш осонроқ кечар экан", — дея таъкидлади футболчи ўйиндан кейинги интервюсида.

Тўпурарлар пойгаси ва мураббий билан келишмовчилик

Беллингэм Норвегия дарвозасига иккита гол уриб, турнирдаги голлари сонини 6 тага етказди. Бу кўрсаткич билан у жамоа сардори Гарри Кейн билан тенглашиб олди ва "Олтин бутса" учун курашда Килиан Мбаппе ҳамда Лионель Мессидан атиги икки гол ортда қолмоқда. Реал Мадрид юлдузи ўзининг ҳозирги спорт формасини эртакнамо деб атади.

Бироқ, ғалабага қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ўйин сифатидан норози бўлди. Германиялик мутахассис Маямидаги техник даражани "палапартиш" деб атади. Беллингэм эса мураббийнинг бу танқидига нисбатан ўз эътирозини билдиришдан тортинмади ва жамоасининг меҳнатини ҳимоя қилди.

"Балки мураббий Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Александер Сорлот каби юлдузларга қарши бундай оғир иқлим шароитида ўйнаш қанчалик қийинлигини тушунмас. Ҳар доим ҳам мингта пас билан чиройли ғалаба қозониб бўлмайди, баъзида характер кўрсатиб, ғалабани 'тиш-тирноқ' билан суғуриб олиш керак бўлади", — деди Беллингэм.

Эндиликда Англия терма жамоаси ярим финалда Аргентина билан тўқнаш келади. Жуд Беллингемнинг сафда эканлиги инглизлар учун катта устунлик ҳисобланади, чунки у нафақат ҳужумларни ташкил қилишда, балки якунлашда ҳам жамоанинг асосий қуролига айланган. Мухлислар ушбу баҳсда Беллингэм ва Месси ўртасидаги қарама-қаршиликни интиқлик билан кутишмоқда.

Жуде БеллингэмАнглияРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаЛионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаБугун, 15:39Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиЭрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиБугун, 15:31Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиТомас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиБугун, 15:18Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди