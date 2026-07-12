Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолди
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, ўзининг интизоми ва майдондаги хатти-ҳаракатлари ҳақида қизиқарли маълумотларни ўртоқлашди. Футболчи нафақат дубл қайд этиб жамоасини ярим финалга олиб чиқди, балки Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан бўладиган муҳим баҳсни ўтказиб юбориш хавфидан ҳам қутулиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, Норвегия билан ўйин олдидан Беллингэмнинг ҳисобида битта сариқ карточка бор эди ва навбатдаги огоҳлантириш уни автоматик равишда ярим финалдан маҳрум қилар эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 23 ёшли ярим ҳимоячи Флорида штатидаги юқори намлик ва асабий ўйинда ўзини босиқ тутишида онаси Дениз хонимнинг ўрни катта бўлганини тан олди.
"Онам бутун ҳафта давомида менга сўзларингга, подкатларингга, юз ифодангга ва ҳис-туйғуларингга эътибор бер, деб уқтирди. У сариқ карточка олмаслигим учун миямга шуни қуйиб ташлади, десам ҳам бўлади. Тўғрисини айтсам, ҳакам билан ҳурмат доирасида мулоқот қила олсангиз, мувозанатни сақлаш осонроқ кечар экан", — дея таъкидлади футболчи ўйиндан кейинги интервюсида.
Тўпурарлар пойгаси ва мураббий билан келишмовчиликБеллингэм Норвегия дарвозасига иккита гол уриб, турнирдаги голлари сонини 6 тага етказди. Бу кўрсаткич билан у жамоа сардори Гарри Кейн билан тенглашиб олди ва "Олтин бутса" учун курашда Килиан Мбаппе ҳамда Лионель Мессидан атиги икки гол ортда қолмоқда. Реал Мадрид юлдузи ўзининг ҳозирги спорт формасини эртакнамо деб атади.
Бироқ, ғалабага қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ўйин сифатидан норози бўлди. Германиялик мутахассис Маямидаги техник даражани "палапартиш" деб атади. Беллингэм эса мураббийнинг бу танқидига нисбатан ўз эътирозини билдиришдан тортинмади ва жамоасининг меҳнатини ҳимоя қилди.
"Балки мураббий Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Александер Сорлот каби юлдузларга қарши бундай оғир иқлим шароитида ўйнаш қанчалик қийинлигини тушунмас. Ҳар доим ҳам мингта пас билан чиройли ғалаба қозониб бўлмайди, баъзида характер кўрсатиб, ғалабани 'тиш-тирноқ' билан суғуриб олиш керак бўлади", — деди Беллингэм.
Эндиликда Англия терма жамоаси ярим финалда Аргентина билан тўқнаш келади. Жуд Беллингемнинг сафда эканлиги инглизлар учун катта устунлик ҳисобланади, чунки у нафақат ҳужумларни ташкил қилишда, балки якунлашда ҳам жамоанинг асосий қуролига айланган. Мухлислар ушбу баҳсда Беллингэм ва Месси ўртасидаги қарама-қаршиликни интиқлик билан кутишмоқда.
…